De vuelta en Venezuela, María Corina Machado podría acelerar el retorno de la democracia

María Machado podría acelerar el retorno de la democracia (REUTERS)

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Fue, como es habitual en ella, un regreso a casa cargado de simbolismo. Cuando el 25 de octubre aparecieron las primeras imágenes de la líder de la oposición María Corina Machado desde el interior de Venezuela, tras un exilio de casi diez meses, se la veía rodeada de simpatizantes junto a la estatua de la Divina Pastora. El santuario, situado en el interior de una iglesia cerca de la ciudad occidental de Barquisimeto, representa a la Virgen María como una pastora que guía a su rebaño. Poco antes de aparecer, la Sra. Machado había publicado un mensaje enigmático en X: “Estoy aquí. Con todos vosotros”.

Su regreso triunfal sorprendió a millones de venezolanos, y posiblemente también al régimen gobernante. Durante meses, la popular política había prometido regresar pronto a Venezuela. Vivió allí escondida hasta diciembre, cuando salió clandestinamente del país para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. En los últimos meses, intentó regresar en varias ocasiones, principalmente en aviones comerciales y privados. En cada ocasión, el régimen logró frustrar sus planes. Esta vez, al parecer, cruzó la frontera terrestre desde Colombia sin ser detectada. Se desconoce qué tipo de ayuda recibió del gobierno de Estados Unidos. Según informes, la acompaña un equipo de seguridad privada estadounidense.

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Sin embargo, independientemente de cómo haya logrado regresar, su presencia en Venezuela parece destinada a complicar la inusual y estrecha relación que la administración del presidente Trump ha forjado con el infame régimen de Delcy Rodríguez . Esta última gobierna el país desde el 3 de enero, cuando las tropas estadounidenses capturaron a su exjefe, Nicolás Maduro, y lo trasladaron junto con su esposa, Cilia Flores, para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York.

El señor Trump afirmó desconocer el regreso de la señora Machado cuando le preguntaron al respecto el domingo. “Es una mujer muy amable”, dijo. “Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué más puedo decir?”. En enero, la señora Machado le entregó la medalla del Nobel, que ganó por su campaña a favor de la democracia en Venezuela, al señor Trump (quien afirmó merecerla más). En aquel momento, declaró que hizo el gesto en agradecimiento por su “apoyo decisivo a nuestra causa”.

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Desde entonces, ha tenido motivos para dudar del alcance de ese apoyo. Si bien el Sr. Trump nunca duda en elogiar a la Sra. Rodríguez —a quien califica de “magnífica”—, desde hace tiempo se muestra ambivalente hacia la Sra. Machado, que goza de mucha más popularidad entre los venezolanos.

Exdiputada proveniente de una otrora acaudalada familia industrial, organizó la campaña electoral de la oposición en 2024. Al ser inhabilitada para postularse a la presidencia, propuso a un sustituto, el anciano exembajador Edmundo González. González ganó las elecciones por una amplia mayoría. Nunca llegó a asumir el cargo porque Maduro, con la complicidad de todo su séquito (incluida Rodríguez), declaró un resultado fraudulento. En las semanas siguientes, se intensificó la represión política, obligando a González al exilio, a Machado a esconderse y a cientos de activistas de la oposición a encarcelarse.

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La Sra. Machado ha pedido que se celebren nuevas elecciones en Venezuela antes de julio del próximo año y ha dejado claro que se presentará como candidata. Esta propuesta aún no cuenta con el respaldo del Sr. Trump. «No creo que estén preparados [para las elecciones] todavía», declaró en septiembre.

En cambio, se ha centrado en presentar la captura del Sr. Maduro y lo que ha sucedido después en Venezuela como un éxito rotundo. Lo presenta como si le hubiera dado a Estados Unidos el control total de las vastas reservas probadas de petróleo de Venezuela. En agosto, su gobierno se aseguró el control mayoritario de 65 mil millones de barriles de petróleo del país, aproximadamente una quinta parte de sus reservas probadas, mediante un acuerdo con Venezuela y una compañía petrolera privada. Afirma que los venezolanos están celebrando con júbilo todo lo que ha logrado.

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El problema del Sr. Trump, y la oportunidad de la Sra. Machado, es que esto no es cierto. Pocos venezolanos consideran que su apoyo a la Sra. Rodríguez (ampliamente detestada), o su propia situación económica, representen un éxito. La popularidad del Sr. Trump en Venezuela ha caído en picado en los últimos meses. «Se deshizo de Maduro, lo cual es bueno, pero básicamente aquí sigue igual», dijo Eduardo, un técnico informático de Caracas, la capital.

Mientras la Sra. Machado se encontraba fuera del país, Estados Unidos respaldó las conversaciones de transición, lideradas por otra líder de la oposición, Dinorah Figuera. La delegación del régimen en estas negociaciones estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la Sra. Rodríguez. Las conversaciones concluyeron la semana pasada con acuerdos para continuar el diálogo sobre reformas judiciales y legales. Más de 1000 presos políticos han sido liberados este año. Más de 300 permanecen encarcelados . El 22 de octubre, la Sra. Figuera acudió al palacio presidencial para su primer encuentro público con la Sra. Rodríguez, lo que representó una señal de reconciliación.

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“Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos , que ya han propiciado la liberación de cientos de presos políticos y el regreso del exilio de cientos de figuras de la oposición política”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el 25 de octubre. Esa misma noche, la Sra. Machado se dirigía a la capital con una caravana de simpatizantes. “Muy pronto estaré con ustedes”, publicó el Sr. González, ganador de las elecciones de 2024. Es muy posible que los venezolanos pronto celebren en las calles, pero no al son de las palabras del Sr. Trump.