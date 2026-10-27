Los mercados están consternados por la inesperada victoria de Lula, y con razón

Un simpatizante del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección presidencial, sostiene una máscara recortada de Lula mientras celebra su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Porto Alegre, Brasil. 25 de octubre de 2026. REUTERS/Diego Vara

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Lula estaba acabado, o al menos eso era lo que todos daban por hecho. Sin embargo, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente en funciones de Brasil, logró una victoria histórica. El líder de izquierda se alzó con el cargo por un margen de casi cuatro puntos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre, a pesar de haber ido por detrás de su rival, Flávio Bolsonaro, en la primera vuelta. Nunca en la historia de Brasil alguien había remontado de esta manera para hacerse con la presidencia. En enero, Lula se convertirá en el primer presidente elegido democráticamente en el país en iniciar un cuarto mandato.

Si bien los partidarios de Lula están eufóricos, los mercados están asustados. Temen una deriva económica y un gasto excesivo que Brasil no puede permitirse, y con razón. Tras conocerse la victoria de Lula, el real se depreció un 7% frente al dólar. El principal índice bursátil, el Bovespa, cayó un 14%, activando el mecanismo de suspensión de la negociación. Si Lula quiere mejorar la situación de los brasileños más pobres, evitar una crisis y proteger su legado, sus últimos cuatro años de mandato tendrán que ser muy diferentes a los cuatro anteriores. No le queda mucho tiempo para convencer a los inversores de que cambiará de rumbo.

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La sorpresiva victoria de Lula se debió en gran medida a la insuficiencia de la política de derecha brasileña. La derecha sigue sometida al padre de Flávio, Jair, un expresidente que cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado en 2022, tras haber perdido él mismo las elecciones. Al elegir a Flávio como su candidato, la derecha marginó a políticos que habrían sido mucho más elegibles. Flávio habló de recortar el gasto, lo que complació a los mercados, pero no ofreció planes creíbles para lograrlo. Su principal propuesta política fue liberar a su padre del arresto domiciliario.

A pesar de ello, los inversores contaban con su victoria, en gran parte porque confiaban aún menos en su oponente. Durante años, los sucesivos gobiernos, incluido el de Lula, han gastado sin control. Esto ha provocado que Brasil pague un porcentaje de su PIB en intereses de la deuda superior al de casi todos los países, salvo un puñado de grandes naciones. También ha resultado en una tasa de interés real altísima, que actualmente se sitúa en el 9%. Esto está afectando a la inversión, perjudicando a las empresas y a los hogares, y frenando el crecimiento. Si bien Brasil posee vastos recursos naturales, como petróleo, extensas tierras agrícolas y enormes reservas de minerales críticos, durante décadas ha crecido más lentamente que sus pares.

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Recortar el gasto público es fundamental para impulsar la economía. Sin embargo, el gobierno de Lula registra un déficit presupuestario superior al 9% del PIB . El FMI prevé que la deuda pública alcanzará el 97% del PIB este año, frente al 84% de 2022. Y dista mucho de ser evidente que Lula esté dispuesto a cambiar de rumbo. Durante la campaña electoral, restó importancia a la necesidad de disciplina fiscal. También prometió un derroche de fondos públicos. Es probable que los gastos derivados de las nuevas políticas sociales que Lula ha presentado este año le cuesten al gobierno el equivalente a aproximadamente el 2% del PIB para finales de 2027.

Lula, que cumplirá 81 años el 27 de octubre, ha demostrado una energía admirable en las semanas posteriores a la derrota sufrida en la primera ronda de votación. Reorganizó su equipo de campaña, modificó su estrategia y logró una victoria contundente. Ahora necesita reunir la misma energía para relanzar su programa de gobierno. Debería comenzar de inmediato nombrando a un ministro de finanzas que inspire confianza a los inversores. Posteriormente, debe anunciar un plan creíble de reforma fiscal.

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Una tarea urgente es aprobar un límite al gasto para estabilizar la deuda de Brasil. Lula debe eliminar las numerosas exenciones fiscales que proliferaron durante administraciones anteriores —incluida la suya— y que benefician a empresas ineficientes con influyentes grupos de presión. El gasto brasileño está aumentando en parte debido a las generosas pensiones, especialmente para los funcionarios públicos y las fuerzas armadas, que crecen más rápido que la inflación. En su próximo mandato, Lula podrá cubrir una cantidad inusual de vacantes, incluyendo cuatro puestos en el Tribunal Supremo, dos miembros del Consejo del Banco Central y cargos en el organismo de control financiero de Brasil. Debe realizar nombramientos técnicos e imparciales y resistir la tentación de hacer nombramientos políticos.

Nada de esto será fácil para Lula, razón por la cual el pánico en los mercados está presente. Sin embargo, si el presidente reelegido de Brasil cree que su victoria electoral es una excusa para redoblar las políticas que derrocaron a Flávio, provocará una crisis fiscal y una profunda recesión. Su victoria dorada se convertirá en cenizas.

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