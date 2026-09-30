¿Ha perdido Irán el control sobre las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico? (REUTERS)

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El 26 de septiembre, Donald Trump rechazó una propuesta de alto el fuego iraní que habría reabierto el estrecho de Ormuz durante siete días. Irán busca un acuerdo porque está sufriendo grandes pérdidas, afirmó el presidente. Trump y muchos de sus asesores consideran que Estados Unidos tiene más que ganar esperando.

El volumen de petróleo que sale del Golfo parece darle la razón. Kpler, un rastreador de buques, estima que los estados árabes de la región han exportado, en promedio, 17 millones de barriles diarios (bpd) de petróleo crudo y productos refinados en lo que va de septiembre, si se incluyen los flujos a través del estrecho de Ormuz y los que lo evitan mediante oleoductos. Esta es la cifra más alta desde febrero y cercana al total de 21 millones previo a la guerra. Irán, en cambio, exporta apenas 200 000 bpd, menos de una décima parte de lo que exportaba antes del inicio del conflicto. Desde Washington, a 11 000 kilómetros de distancia, el control que Irán ejerce sobre el petróleo del Golfo parece estar debilitándose.

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¿Pero es eso correcto? El crudo Brent, la referencia mundial, se mantiene estancado por encima de los 100 dólares el barril, un 43 % más que en junio, cuando Estados Unidos e Irán sellaron un acuerdo (temporal), a pesar de que los volúmenes de exportación eran entonces un 25 % inferiores. El problema no son los exorbitantes costes de flete: las tarifas para fletar buques cisterna están en niveles récord, pero los futuros del Brent se cotizan “franco a bordo”, lo que refleja el precio del crudo en el momento de la carga, no de la entrega. En cambio, destacan tres explicaciones: la oferta de crudo sigue por debajo de la demanda; la perspectiva de una prohibición estadounidense a las exportaciones de diésel está distorsionando los mercados; y crece el temor a que Irán pueda atacar de nuevo buques o infraestructura energética.

Analicemos primero el desequilibrio entre la oferta y la demanda. El flujo a través del estrecho de Ormuz ha aumentado considerablemente debido a que Arabia Saudita está transportando muchos más barriles que al inicio de la guerra. El 28 de septiembre, Saudi Aramco invitó a las refinerías chinas a presentar ofertas para la carga el próximo mes, tras haber vendido ya más de 90 millones de barriles en dos rondas durante las dos semanas anteriores. La mayor parte del petróleo saudí se transporta ahora bajo escolta estadounidense, en buques cisterna estatales que transitan por el estrecho, antes de ser transferidos a otros buques en el golfo de Omán. Los Emiratos Árabes Unidos emplean tácticas similares.

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Los buques estatales resisten mejor la presión que los privados, por lo que los flujos no se han estancado a pesar de que Irán ha vuelto a mostrarse más belicoso. Sin embargo, los propios funcionarios saudíes admiten que el sistema de intercambio de buques es costoso, engorroso e insostenible. Además, la oferta en el Golfo Pérsico sigue estando 4 millones de barriles diarios por debajo de los niveles previos a la guerra. El mundo temía enfrentarse a una escasez similar tras la invasión rusa de Ucrania y el pico de 129 dólares por barril de petróleo Brent.

Al mismo tiempo, la demanda mundial de crudo ha repuntado. China, tras haber reducido sus compras de crudo en casi un 40 % durante el verano, vuelve a tener una gran demanda de petróleo. Las reservas nacionales de combustible para aviones, diésel y gasolina han disminuido tan rápidamente que los precios mayoristas de los combustibles superan ahora a los minoristas (que están limitados por el gobierno). Por ello, las refinerías están trabajando más para satisfacer el mercado interno. También están importando más solo para exportarlo, ya que una escasez mundial de combustible significa grandes beneficios en el extranjero. Sin embargo, China ya ha prohibido estas exportaciones anteriormente y podría volver a imponer restricciones en cualquier momento. Este riesgo está impulsando a las refinerías chinas a comprar crudo mientras aún pueden.

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China también se ve obligada a reemplazar el petróleo que solía comprar a Irán. Esto la fuerza a adquirir más crudo en el mercado abierto, lo que eleva los precios oficiales. El precio del petróleo más similar al producido por Irán ha subido incluso más que el Brent: los futuros de Dubái se cotizan a 116 dólares el barril. Pero China también compite con los compradores europeos por crudos similares al del Mar del Norte, lo que también impulsa el precio del Brent.

En resumen, la oferta mundial de crudo sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda. El precio del Brent a plazo, que refleja la evolución de la oferta de petróleo en las próximas semanas, ronda los 124 dólares por barril. Normalmente, su precio se sitúa a pocos dólares de los futuros del Brent; la inusual amplitud de esta diferencia indica una escasez en los mercados al contado.

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El precio del Brent también se ve impulsado por la escasez en otro mercado: el del diésel. La limitada oferta en el Golfo de México y la prohibición de exportación impuesta por Rusia han elevado los precios mayoristas del diésel a casi 200 dólares en los principales mercados. Los precios en las gasolineras estadounidenses se mantienen cerca de los 6,50 dólares por galón, un récord, lo que ha enfurecido a camioneros y agricultores a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato. El Sr. Trump afirma que está a favor de restringir las exportaciones de este combustible, del cual se han enviado grandes volúmenes a Europa desde el inicio de la guerra. Esta medida reduciría la demanda de crudo estadounidense, ya que las refinerías europeas procesarían menos, al tiempo que aumentaría la demanda de otros tipos de crudo, dado que las refinerías europeas buscarían producir más diésel. Esta perspectiva ya ha elevado el precio del Brent 12 dólares por encima del West Texas Intermediate, el crudo de referencia estadounidense.

Esto nos deja con el tercer riesgo: Irán podría volver a atacar. Sus gobernantes de línea dura seguramente se resienten al ver que el tráfico en el estrecho de Ormuz escapa a su control. Hasta ahora, han hecho pocos intentos por detenerlo: Irán no ha inmovilizado ningún petrolero desde el 23 de septiembre. Pero eso podría cambiar. Informes no verificados sugieren que Irán ha colocado nuevas minas en el estrecho, o se está preparando para hacerlo. Windward, una empresa de inteligencia marítima, detectó 75 embarcaciones de alta velocidad, capaces de desplegar munición a la deriva, merodeando frente a la costa omaní el 26 de septiembre. Irán conserva la capacidad de atacar los yacimientos petrolíferos e instalaciones energéticas del Golfo. El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, atacado a principios de septiembre y a punto de reabrirse, sigue siendo vulnerable. Lo mismo ocurre con los puertos saudíes. Y los hutíes, rebeldes respaldados por Irán en Yemen, podrían paralizar aún más el tráfico a través de Bab al-Mandeb, una ruta marítima vital en el Mar Rojo.

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El aumento de las exportaciones no significa que el estrecho de Ormuz sea más seguro de transitar; solo sugiere que la industria petrolera se ha adaptado a operar bajo un riesgo constante. Ese riesgo aún podría materializarse y volver a restringir los flujos. El desempeño pasado del estrecho de Ormuz no garantiza resultados futuros, especialmente si Irán se siente acorralado.

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