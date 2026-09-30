El Gobierno designó a los responsables de preparar la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional formalizó la estructura de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria para la visita del papa León XIV (Andina/AFP)

Guardar

El Gobierno nacional formalizó la designación de las autoridades que conformarán la Unidad Ejecutora Especial Temporaria para la visita del papa León XIV.

El organismo que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tendrá a su cargo la planificación estatal vinculada con el eventual viaje del pontífice a la Argentina.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo dispuesto mediante el decreto 1127/2026, la estructura será encabezada por Mariana Vello, actual secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Su nueva función será ad honorem y no implicará que deje el puesto que desempeña actualmente.

A su vez, el organismo está conformado por otras cinco áreas operativas: coordinación ejecutiva, logística e infraestructura, seguridad y emergencias, protocolo y relaciones institucionales, y apoyo legal.

En ese sentido, la coordinación ejecutiva quedará a cargo de Macarena María Orani, abogada que se desempeña en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Tendrá rango de subsecretaria y continuará con las responsabilidades que ya ejerce en esa dependencia.

PUBLICIDAD

El papa León XIV llegará el 8 de noviembre a la Argentina (Foto: VATICAN MEDIA / AFP)

El área de logística e infraestructura será conducida por Leandro Ariel Cano, quien actualmente ocupa la Subsecretaría de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.

La medida asignó a Héctor Pedro Carlos Cajida, subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de seguridad y emergencias.

La coordinación de protocolo y relaciones institucionales será ejercida por Lucas Navaridas, técnico que trabaja en la Jefatura de Gabinete.

A su vez, el abogado Alejandro Patricio Amaro fue nombrado coordinador de apoyo legal de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria. Al igual que los demás integrantes del equipo, sostendrá sus funciones actuales en la Jefatura de Gabinete mientras asume la nueva tarea.

PUBLICIDAD

La intervención de áreas de logística, seguridad, ceremonial y asesoramiento jurídico anticipa que la organización requerirá coordinación entre distintas dependencias nacionales.

Con la publicación y la comunicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, quedaron formalizadas las autoridades de la unidad creada para centralizar la preparación estatal ante la visita de Su Santidad el Papa León XIV.

El Poder Ejecutivo consideró necesario cubrir la conducción y las áreas de coordinación para cumplir con las tareas asignadas al organismo. La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Así quedó la agenda del papa León XIV

León XIV aterrizará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay. Tras pisar suelo argentino, su primera parada será el Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín, seguida de un encuentro con Milei en la Casa Rosada y un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, a las 18:30.

PUBLICIDAD

El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y a las 11:30 presidirá la misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), luego una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con vísperas en la Catedral Metropolitana y cena con obispos en el Arzobispado. El martes 10 volará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y una visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15. El miércoles 11, último día de la visita, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján; a las 14:00 partirá desde Ezeiza hacia Lima, donde llegará esa misma tarde.

A través de la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que agradeció al Vaticano la decisión de incluir a la Argentina en la gira. “La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”, concluye el texto con la firma de Milei.

PUBLICIDAD