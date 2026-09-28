Irlanda está ayudando a abastecer la maquinaria de guerra de Rusia (Fuente: The Economist)

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Los irlandeses saben mucho sobre cómo resistir a un vecino imperialista, así que no sorprende que apoyen los esfuerzos europeos para defender a Ucrania de Rusia. Sin unas fuerzas armadas ni una industria militar significativas, la ayuda del país a Ucrania consiste principalmente en una modesta ayuda financiera y apoyo a las sanciones de la Unión Europea. Sin embargo, en este último punto, hay una importante salvedad. Aughinish Alumina, una refinería en el oeste de Irlanda, suministra una parte significativa de la alúmina que utiliza la industria del aluminio rusa. Es posible que los proyectiles que impactaron a civiles en Kiev este otoño e invierno contengan componentes irlandeses.

El papel de Aughinish Alumina en la industria armamentística rusa fue detallado en marzo en una investigación realizada por OCCRP, una organización de investigación, y el diario Irish Times. La planta exporta alúmina (óxido de aluminio), el compuesto químico utilizado para producir aluminio, a fundiciones rusas. Pero, como la mayor refinería de alúmina de Europa, también suministra a fabricantes en Francia, los Países Bajos y Suecia. La empresa nunca ha sido objeto de las sanciones de la UE contra Rusia. Algunos Estados miembros quieren que se la incluya en una nueva ronda de sanciones que se negociará en octubre. Los defensores de Aughinish argumentan que hacerlo paralizaría el sector del aluminio europeo, pero se equivocan.

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Aughinish pertenece a Rusal, un conglomerado ruso de metales. Sus ventas a Rusia se dispararon tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, pasando del 24% de sus exportaciones en 2021 al 68% en 2025. La alúmina se transporta a las fundiciones de Rusal en Siberia, que venden el aluminio acabado a clientes como ASK, una empresa comercializadora con sede en Moscú. ASK, a su vez, abastece a más de 100 empresas de defensa rusas, que lo utilizan para fabricar misiles, tanques, bombarderos y otras armas. El aluminio de ASK se ha destinado a fábricas que producen giroscopios para misiles de crucero Kh-101, motores para cazas Sukhoi y el misil balístico Iskander-M. Varias decenas de estas empresas están sujetas a sanciones de la UE.

Rusal fue fundada por Oleg Deripaska, un oligarca ruso y magnate del aluminio. Figura en la lista de sanciones de la UE desde 2022 debido a sus estrechos vínculos con el Kremlin. Sin embargo, desde 2018 solo posee una participación minoritaria en Rusal, lo que ha permitido que la refinería permanezca libre de sanciones. Aughinish niega haber cometido irregularidad alguna.

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La Comisión Europea siempre ha afirmado que diseña sus sanciones para evitar perjudicar más a la economía europea que a la rusa. Aughinish sostiene que debería permanecer exenta por este motivo. En una carta dirigida al gobierno irlandés, a la que tuvo acceso The Economist, la dirección de la empresa argumenta que, sin sus ventas a Rusia, la planta tendría que cerrar, lo que perjudicaría a la industria del aluminio europea y a otros fabricantes. Sin embargo, en realidad, la UE importa la mayor parte de su aluminio y produce, como mucho, un pequeño porcentaje del suministro mundial. Su producción se ha reducido drásticamente en la última década debido a las importaciones chinas baratas, la tecnología obsoleta, los altos costes energéticos y el elevado coste de los permisos del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE. Las fundiciones de aluminio europeas operan a tan solo el 30% de su capacidad.

Las fundiciones europeas necesitan un par de megatoneladas de alúmina al año. En lo que va de año, Aughinish solo les ha suministrado unas 0,3 megatoneladas. Incluso si las sanciones obligan al cierre de la planta, las fundiciones europeas podrían encontrar alúmina en otros lugares; existen otras cuatro refinerías en Europa que exportan poca o ninguna alúmina a Rusia. Esto podría perjudicar aún más a Rusia. Irlanda fue el tercer mayor proveedor de alúmina a Rusia en 2024, después de China e Indonesia.

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Las sanciones supondrían un quebradero de cabeza político para el gobierno irlandés. La planta emplea a unos 1.000 trabajadores. Vende el excedente de electricidad de su central eléctrica de gas a la red nacional, proporcionando energía suficiente para unos 200.000 hogares, según la empresa. Pero eximirla de las sanciones también supone un problema político. Irlanda ostenta actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, donde se sientan representantes de los gobiernos nacionales, y presionar a favor de una planta que suministra material a Rusia para su maquinaria bélica da una mala imagen.

Las negociaciones sobre el próximo paquete de sanciones de la UE comenzarán a principios de octubre, y varios Estados miembros quieren prohibir la exportación de alúmina a Rusia. «Es complicado y no es sencillo», afirma un funcionario de la UE que trabaja en las sanciones. Es posible que Aughinish acabe en la lista de sanciones. De ser así, no tendría un gran impacto en el resto del sector del aluminio europeo. Pero la reputación de Irlanda, empañada por la situación, se vería algo más realzada.

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