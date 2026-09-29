Un plan frustrado en Fairford es predecible pero desconcertante (EP)

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“Es un lugar extraño para que se produzca un intento de atentado terrorista”, comenta Darren, taxista de Gloucestershire. Whelford, más bien una aldea que un pueblo, es un lugar de lo más tranquilo en la Inglaterra rural. Sin embargo, el domingo fue interceptado por la policía armada, que interrumpió el trayecto de tres furgonetas que se dirigían a la base aérea de Fairford, cercana a la RAF . En la madrugada, cinco hombres fueron arrestados bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y de planear un atentado terrorista. Imágenes de helicópteros de noticias mostraron un robot detector de bombas inspeccionando varios barriles de aspecto sospechoso extraídos de las furgonetas.

Whelford puede ser pequeña, pero se encuentra muy cerca de la base aérea de Fairford, una de las más grandes de Europa. Con una pista de aterrizaje de tres kilómetros (dos millas), en su día fue una base de reserva de emergencia para el transbordador espacial. Hoy en día, es la única base aérea de Europa preparada para funcionar como base de operaciones avanzada para los enormes bombarderos estratégicos estadounidenses, que actualmente realizan vuelos de ida y vuelta sobre Irán.

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Esto ha generado cierta controversia. Pequeños grupos de activistas pacifistas han protestado frente a la base desde marzo, cuando el entonces primer ministro, Sir Keir Starmer, accedió a regañadientes a permitir que las fuerzas estadounidenses la utilizaran para operaciones “defensivas”. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que esa decisión convertía a Gran Bretaña en cómplice de crímenes de guerra estadounidenses y advirtió que “cualquier parte” que participe “de cualquier manera” contra Irán “será responsable de las consecuencias y repercusiones de su decisión”.

Los servicios de seguridad guardan silencio sobre los posibles motivos. No se descartan el sabotaje ruso, el extremismo islamista ni las acciones directas de los manifestantes pacifistas. Sin embargo, dado el contexto, Irán sería un sospechoso obvio.

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Lo que resulta menos evidente es la meticulosidad con la que podría estar orquestado un complot de este tipo. Ya se sospecha que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ( CGRI ) contrata a delincuentes de poca monta para perpetrar ataques incendiarios contra la comunidad judía británica . La violencia por encargo es cada vez más frecuente entre los estados hostiles. Un ataque directo contra una base militar británica es una operación de una magnitud completamente diferente. Parece improbable que Irán confiara semejante tarea a aficionados. Sin embargo, los cinco hombres arrestados, ciudadanos británicos de unos 20 años, no se ajustan al perfil típico de los operativos entrenados del CGRI . El hecho de que la Policía Antiterrorista los haya puesto en libertad bajo fianza, a pesar de que la legislación antiterrorista permitiría mantenerlos detenidos hasta 14 días sin cargos, plantea más interrogantes sobre el tipo de complot en el que estaban involucrados, consciente o inconscientemente. No es imposible que los servicios de seguridad, conscientes de una amenaza inminente, confundieran a un grupo de ladrones de combustible (muy comunes en esta zona rural) con algo mucho más siniestro.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump sugirió que los servicios de seguridad estaban al tanto de un posible ataque. “Los teníamos bajo investigación”, dijo. “Buscaban causar grandes daños a nuestra base”. Esto debe tomarse con cautela. Los lugareños describen un aumento de la seguridad la semana anterior a las detenciones, incluyendo entradas a la base bloqueadas y carreteras cerradas. Pero aún no está claro si las autoridades simplemente habían captado rumores de que algo se estaba gestando, o si conocían los detalles. La policía de Gloucestershire llegó al lugar solo después de un aviso de una agricultora local que vio las tres furgonetas estacionadas sospechosamente en su camino a casa. Ella ha acusado a las autoridades de negligencia, y también afirmó haber llamado a la línea directa de seguridad de la RAF Fairford sin obtener respuesta. Wes Streeting, secretario de Defensa británico, ha respondido con firmeza. “Diría que tenía una visión parcial”, dijo.

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Sea cual sea la verdad, el incidente en la base aérea de Fairford pone de manifiesto la creciente amenaza que se cierne sobre las instalaciones militares británicas. Gran Bretaña no se considera en guerra. Sin embargo, al menos dos países, Irán y Rusia, han amenazado con castigar a Gran Bretaña por lo que consideran su papel en sus conflictos con Estados Unidos y Ucrania. El número de incidentes con drones registrados en bases militares británicas casi se ha triplicado desde 2024. En agosto, Gran Bretaña anunció planes para utilizar datos ucranianos con el fin de proteger sus “instalaciones sensibles” de la creciente amenaza de sabotaje e interrupción. Alemania acusó recientemente a agentes rusos de lanzar drones explosivos contra el aeropuerto de Leipzig . Las operaciones en la “zona gris” parecen estar volviéndose cada vez menos ambiguas.

Los residentes de Kempford, a pocos pasos de Whelford, no se inmutan. “No estamos preocupados”, dice Steve, que vive frente al aeródromo y puede ver despegar los imponentes bombarderos estadounidenses desde la ventana de su piso. A Helen, que se mudó recientemente de Londres, le preocupa sobre todo el cordón policial que bloquea su ruta habitual para pasear al perro. Los políticos se muestran más serios. “Creo que tuvimos suerte”, dice Tristan, concejal local. “Si la policía no hubiera recibido ese aviso, quién sabe qué podría haber pasado”.

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