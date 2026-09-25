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La mafia podría estar impidiendo la entrada de fentanilo a Italia

La baja tasa de sobredosis del país sugiere un benefactor improbable

La mafia podría estar impidiendo la entrada de fentanilo a Italia
La mafia podría estar impidiendo la entrada de fentanilo a Italia
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En “El Padrino”, Don Vito Corleone se niega a participar en el tráfico de heroína porque lo considera un negocio sucio. Fuera de los guiones de Hollywood, tales escrúpulos son raros entre los mafiosos. Sin embargo, la policía italiana está llegando a la conclusión de que una versión real de esta trama podría haberse desarrollado allí durante la última década. Las mafias del país parecen haber colaborado para mantener el fentanilo fuera de su territorio.

Esta teoría podría ayudar a explicar la extrañamente baja tasa de sobredosis de fentanilo en Italia. En 2024, este opiáceo sintético, aproximadamente 100 veces más potente que la morfina, se detectó en tan solo dos casos de intoxicación mortal en Italia. En Alemania se registraron 95; en Estados Unidos, casi 48.000. Esto no se explica por los niveles generales de consumo de drogas en Italia. Según cifras europeas, alrededor del 2,1% de los jóvenes italianos consume cocaína anualmente, en comparación con el 2,2% en Alemania. Su tasa estimada de consumo de opioides de alto riesgo es aproximadamente el doble que la alemana.

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En 2024, ante la creciente presencia del fentanilo en Europa, el gobierno italiano presentó un plan para combatirlo. Sin embargo, Alfredo Mantovano, alto funcionario del Ministerio de Salud encargado de la política de drogas, señaló que la droga aún no había tenido un gran impacto en el país. La policía ha realizado pocas incautaciones significativas de fentanilo, afirma Nicola Gratteri, fiscal especializado en la lucha contra la mafia. Gratteri concluye que las mafias se mantienen al margen de esta droga.

“Si no hay una epidemia de fentanilo, no es gracias a la policía ni a los políticos”, afirma Roberto Saviano, escritor sobre crimen organizado cuyo libro “Gomorra” es considerado un clásico. “Hay un veto por parte de las mafias”. Gratteri y Saviano señalan que la extrema potencia y la alta letalidad de la droga probablemente provocarían una respuesta agresiva por parte de las fuerzas del orden.

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Además, las drogas que matan a sus consumidores tienden a ser menos rentables a largo plazo. Para los grupos del crimen organizado italiano, esto podría amenazar los mercados establecidos de heroína y cocaína. Parecen haber llegado a la conclusión de que el fentanilo atrae atención no deseada y perjudica sus negocios.

No hay pruebas irrefutables: los investigadores no han presentado grabaciones telefónicas de jefes mafiosos que confirmen que no tocaron la sustancia. Sin embargo, en julio, Vincenzo Molinese, comandante de un grupo especializado en crimen organizado de los Carabinieri, la policía militar italiana, declaró ante una comisión parlamentaria que las pruebas indicaban que se mantenían al margen. Según Saviano, estas decisiones deben tomarse al más alto nivel: “Tendremos pruebas cuando alguien intente introducir fentanilo y sea asesinado”.

En cualquier caso, la zona libre de fentanilo en Italia podría no durar. En junio, robaron 80 viales de la droga, suficientes para 20.000 dosis, de un hospital en Roma. Esto provocó un endurecimiento de la seguridad en los centros médicos. Las drogas sintéticas ofrecen un enorme valor en cantidades ínfimas, eliminando gran parte de la compleja logística necesaria para los intoxicantes tradicionales como la cocaína. La demanda callejera de fentanilo está surgiendo. Con el tiempo, afirma el Sr. Saviano, nuevos grupos que busquen afianzarse en el mercado lo suministrarán. Como dice Don Corleone, cuando finalmente accede a permitir el tráfico de drogas en su territorio: “¿Cuándo he rechazado yo una concesión?”.

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