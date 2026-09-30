La guerra con EEUU agrava la crisis económica en Irán: suben los costos, caen los empleos y crece la presión sobre las familias

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La guerra entre Estados Unidos e Irán está agravando las dificultades económicas de los ciudadanos iraníes, con aumentos en el costo de alimentos, medicamentos, alquileres y otros productos básicos, mientras las empresas reducen gastos y puestos de trabajo y las familias recortan sus consumos para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo.

El bloqueo estadounidense afecta una de las principales fuentes de ingresos del Estado iraní, las exportaciones de petróleo, mientras el conflicto también repercute sobre la actividad privada y las condiciones de vida de la población. Personas entrevistadas por Reuters describieron dificultades para pagar medicamentos, alquileres y alimentos, además de una reducción de sus gastos cotidianos.

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“Me veo obligado a vender mis productos con un margen de beneficio mínimo e insignificante, pero no puedo cerrar mi negocio porque entonces me quedaría sin trabajo”, dijo Behnam Riazi, propietario de un restaurante entrevistado ante la cámara en Teherán.

Riazi explicó que tampoco puede aumentar los precios porque sus clientes no pueden pagar más. Según su testimonio, la mayoría de los consumidores ahora se limita a adquirir productos y servicios considerados necesarios.

La situación económica también afecta a familias que dependen de ingresos fijos. Hediyeh, una mujer de unos sesenta años del norte de Irán, vive con la pensión de funcionario de su marido y tiene dificultades para comprar los medicamentos y los pañales para adultos que necesita su madre, que padece Alzheimer.

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El bloqueo estadounidense afecta una de las principales fuentes de ingresos del Estado iraní, las exportaciones de petróleo, mientras el conflicto también repercute sobre la actividad privada y las condiciones de vida de la población (REUTERS)

La mujer también relató que quiso comprar una mochila para su nieto por el comienzo de las clases, pero encontró precios cinco o seis veces superiores a lo que esperaba. Finalmente, solo pudo comprarle un cuaderno y lápices.

Como muchos de los iraníes entrevistados por Reuters por teléfono o mediante aplicaciones de mensajería, Hediyeh pidió no revelar su identidad por temor a represalias por hablar con medios de comunicación extranjeros.

AJ, un profesor que también solicitó ser identificado únicamente por sus iniciales, afirmó que en ocasiones tampoco puede comprar todos los medicamentos que necesita su madre. La familia abandonó Teherán después de que las escuelas pasaran a impartir clases en línea debido a la guerra y se trasladó a un pueblo del norte. El profesor teme que no pueda afrontar el costo de regresar a la capital si las clases presenciales se reanudan.

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En Sanandaj, capital de la provincia de Kurdistán, Nazanin, una psicoterapeuta de 34 años, dejó de fumar por el aumento del precio de los cigarrillos, según declaró.

El deterioro económico también se refleja en el acceso a bienes y servicios mediante canales informales. Personas entrevistadas señalaron que el mercado negro se volvió más habitual, aunque con costos superiores. Un hombre afirmó que pagó 200 dólares en efectivo a un cirujano para evitar el proceso burocrático requerido para una operación.

Otro entrevistado aseguró que las solicitudes de sobornos por parte de policías se volvieron más frecuentes y que tuvo que pagar una suma mayor que antes después de ser detenido en un control sin documentos de identificación.

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El deterioro económico también se refleja en el acceso a bienes y servicios mediante canales informales (REUTERS)

Recortes de empleo en el sector privado

La reducción del consumo también alcanza a los sectores de mayores ingresos. AA, un arquitecto que solo proporcionó sus iniciales, afirmó: “Todos ellos se han empobrecido en comparación con el estilo de vida que solían tener”.

El hombre relató que su automóvil sufrió un pinchazo y que deberá utilizar una rueda de repuesto durante las dos semanas que necesita para conseguir una alternativa más barata, debido a que no puede afrontar el precio de las disponibles de inmediato.

También expresó preocupación por una posible escasez de combustible, que, según su testimonio, podría afectar las cadenas de suministro y generar nuevas dificultades económicas.

La guerra ya provocó pérdidas de empleos en distintos sectores privados. MH, una mujer de Teherán que también pidió ser identificada por sus iniciales, afirmó que perdió su trabajo este mes en el departamento de compras de una empresa local, pese a que su contrato por un año había sido renovado el día anterior.

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Ahora debe devolver el dinero que la empresa había ingresado al sistema de seguridad social iraní para el próximo año. Su familia redujo los gastos y estableció la comida como prioridad. “Menos mal que todavía podemos permitirnos internet, así que podemos mantenernos conectados en línea, tal vez ver una película”, dijo.

La situación económica también afecta a familias que dependen de ingresos fijos (EP)

Bijan, un ex ingeniero de 40 años que ahora da clases particulares para obtener ingresos, también redujo sus gastos de vivienda. Él y su esposa dejaron su departamento en Teherán y se trasladaron a una zona que describió como “medio barrio marginal” en las afueras de la capital. La pareja agotó sus ahorros y planea mudarse a otra ciudad donde espera afrontar menores costos de vida.

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Los comerciantes también perciben el descenso del consumo. Ramin Yousefnia, en una entrevista grabada en Teherán, afirmó que todos los clientes de su tienda de comestibles redujeron sus gastos. “Algo que antes compraban de cinco en cinco o de diez en diez, ahora solo pueden comprar de dos en dos”, dijo. “Ni hablemos de ahorros. Esta es la realidad”.

La situación económica también podría influir en las conversaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos. Fuentes estadounidenses, de Oriente Medio e iraníes citadas por Reuters señalaron que las tensiones económicas estuvieron entre los factores vinculados con la reciente oleada de acercamiento diplomático.

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Las autoridades iraníes expresaron en distintas ocasiones su preocupación por posibles disturbios y reprimieron con dureza manifestaciones de disidencia. En enero, poco más de un mes antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, las autoridades mataron a miles de manifestantes que protestaban por años de dificultades económicas acumuladas.

Ahora, las personas consultadas por Reuters describen una situación marcada por las necesidades cotidianas y la reducción del consumo, mientras el conflicto mantiene bajo presión las condiciones económicas del país.

(Con información de REUTERS)