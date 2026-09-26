El Partido Comunista de China se enfrenta a un cambio generacional

El Partido Comunista Chino celebrará su XXI Congreso Nacional a finales de 2027 (REUTERS/Maxim Shemetov)

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El año que viene, en el mayor evento recurrente del calendario político chino, el congreso quinquenal del Partido Comunista confirmará quién dirigirá el país hasta 2032. El puesto supremo de Xi Jinping no ofrece prácticamente ninguna duda. Sin embargo, hay cientos de puestos de alto nivel por debajo de él que están en juego. Una serie de reuniones a puerta cerrada que se celebrarán en los próximos meses decidirá quiénes las ocuparán. Acaban de anunciarse las fechas de uno de esos eventos: una reunión, del 26 al 29 de octubre, de los aproximadamente 370 líderes que forman el Comité Central del partido. Oficialmente, debatirán sobre la “autogestión plena y rigurosa del partido”, lo que significa, en esencia, obediencia al señor Xi. En privado, reflexionarán sobre un cambio generacional en la política china.

Las estrellas emergentes están impacientes en las provincias chinas. Algunas están ascendiendo a puestos de alto nivel en Beijing. Conocidos como la séptima generación de líderes del partido, son de una calaña muy diferente a la del señor Xi. Nacidos a finales de la década de 1960 y en la de 1970, son la primera generación con pocos o ningún recuerdo de la era de Mao. Sus años de formación tuvieron lugar en la década de 1980, cuando el país se abría al mundo, exploraba ideas liberales y experimentaba con el capitalismo. Xi no muestra ninguna nostalgia por aquellos tiempos embriagadores. Pero tiene 73 años y sus lugartenientes no son mucho más jóvenes. Es posible que tengan que recurrir en mayor medida a la séptima generación para cubrir puestos importantes. Uno de ellos podría acabar siendo el sucesor de Xi.

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En la política china, el sistema de numeración generacional es complicado. Como fundador de la China comunista, Mao Zedong lideró la primera generación. El reformista pragmático Deng Xiaoping se describe como el líder de la segunda generación, aunque no sucedió inmediatamente a Mao y pertenecía a la misma cohorte de revolucionarios veteranos. Cuando Xi asumió el poder en 2012, el término “generación” ya se refería más bien al grupo de edad del que proceden los altos cargos. Xi pertenece a la denominada quinta generación, compuesta principalmente por personas nacidas en la década de 1950. Según las normas posteriores a Deng, debería haber cedido el poder diez años más tarde en favor de un político de la sexta generación, nacido en la década de 1960.

En cambio, se mantuvo en el cargo tras haber abolido los límites de mandato para la presidencia (Xi también ocupa los cargos más importantes de secretario general del partido y líder de las fuerzas armadas, que no tienen límites de mandato, pero, dado que quería los tres cargos a la vez, era imprescindible cambiar las normas relativas a la presidencia). Mientras tanto, su campaña anticorrupción ha arrasado con la sexta generación y ha desmantelado sus redes de clientelismo. Aquellos que en su día eran favoritos para el liderazgo han sido detenidos o apartados. Quizá una quinta parte de los miembros con derecho a voto del Comité Central han sido purgados en los últimos cinco años.

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En medio de los escombros de la sexta generación, la séptima está surgiendo. Incluso si Xi permanece al frente en el 22.º Congreso del partido en 2032, rodeado de un círculo íntimo de gerontócratas, los políticos notablemente más jóvenes desempeñarán papeles importantes. En agosto, la atención se centró en una posible estrella de la séptima generación, Zhu Zhongming, de 54 años, cuando fue nombrado alcalde en funciones de Shanghái. Si llegara a convertirse en el secretario del Partido de la ciudad, tendría el puesto asegurado en el Politburó gobernante. Otras figuras a las que conviene seguir de cerca son Liu Jie, de 56 años, gobernador de Zhejiang, una próspera provincia del este (el propio Xi ocupó ese cargo en su día), y A Dong, de 55 años, primer secretario de la Liga Juvenil Comunista, la rama juvenil del partido (dos predecesores en ese cargo llegaron a convertirse posteriormente en secretarios generales del partido).

Por lo general, los altos cargos del partido se jubilan si han cumplido 65 años en el momento del congreso, mientras que los miembros del Politburó lo hacen a los 68 (en 2022, Xi constituyó una rara excepción, al igual que el militar de más alto rango de China, Zhang Youxia, de 76 años, que fue expulsado del partido y de las fuerzas armadas el 21 de septiembre por “grave violación de la disciplina política”). Esto sugeriría que dos tercios del actual Comité Central dimitirán el año que viene y que la proporción de dirigentes de la séptima generación aumentará del 8% a más del 40%.

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Xi Jinping asumió el poder en China en 2012 (REUTERS/Maxim Shemetov)

Rostros desconocidos

Hay muy poca información pública sobre los altos cargos del partido. Aun así, los miembros de la séptima generación destacan en varios aspectos. A diferencia de los de la quinta y sexta generación, no sufrieron interrupciones masivas en su educación durante la Revolución Cultural de 1966-76. Muchos de ellos son titulados de instituciones de élite. Un estudio realizado por Li Cheng, actualmente en la Universidad de Hong Kong, reveló que más de la mitad de los aproximadamente cien funcionarios de mayor rango de la séptima generación tenían un doctorado. Un tercio había estudiado ingeniería; las finanzas y la economía también eran materias muy populares.

Algunos miembros de la séptima generación han pasado largos períodos fuera de China continental. Yin Yong, el alcalde de Beijing, de 57 años, tiene un máster de la Universidad de Harvard; Guo Ningning, de 56 años, es una estrella en ascenso (y, algo muy inusual para una política de alto rango, una mujer) en la provincia oriental de Fujian, que pasó varios años trabajando para un banco estatal en Hong Kong y Singapur. (El primer y más largo viaje de Xi fuera de China del que se tiene constancia fue una estancia de dos semanas en Estados Unidos como parte de una delegación agrícola en Iowa en 1985). A diferencia de sus predecesores, que por lo general han pasado la mayor parte de su carrera en puestos del partido, del Gobierno y del ejército, es más probable que estos cuadros hayan ocupado cargos de liderazgo empresarial, aunque fuera en empresas estatales.

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Los funcionarios emergentes tienen vínculos mucho más débiles con el pasado revolucionario de China. Xi tiene una profunda relación con la era de Mao: su padre luchó junto a Mao como líder guerrillero y más tarde fue purgado. Él mismo, bajo el régimen de Mao, fue “enviado al campo” a una aldea pobre durante siete años cuando era joven. Sin embargo, ha citado esa experiencia de forma positiva por haberle permitido forjar vínculos con la gente corriente; su centralización del poder y su énfasis en la ideología tienen tintes maoístas.

En la década de 1980, cuando la séptima generación alcanzaba la mayoría de edad, China se sentía aliviada porque los años de Mao habían terminado. Gracias a la relajación de la censura, esa década se convirtió en la más liberal intelectualmente desde los años 50, llegando incluso la televisión estatal a emitir programas sutilmente subversivos. Este periodo de apertura llegó a su fin de forma sangrienta con la represión por parte del ejército de las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989. Muchos de los miembros de la séptima generación tendrían más o menos la misma edad que los manifestantes prodemocráticos que habían llenado la plaza y las calles de toda China.

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¿Podría eso sugerir que los liberales encubiertos están ascendiendo en las filas del partido? Los miembros del partido que participaron directamente en los disturbios fueron purgados poco después (aunque algunos mintieron y conservaron su afiliación). El escrutinio ideológico bajo el mandato de Xi habría eliminado a otros. Los cuadros están “profundamente socializados y formados” para cuando llegan a ejercer un gran poder, señala Wu Guoguang, de la Universidad de Stanford. Aun así, no debe descartarse la exposición temprana de la séptima generación a un pensamiento abierto; al fin y al cabo, las generaciones posteriores han tenido aún menos. Una encuesta realizada el año pasado por investigadores de China y el Reino Unido sugirió que los chinos nacidos en la década de los noventa (que quizá algún día formen parte de la novena generación) son menos propensos a apoyar los valores democráticos que sus mayores.

Un funcionario de la séptima generación tiene bastantes posibilidades de llegar a gobernar China. En la cúspide del poder en Beijing se encuentra el Comité Permanente del Politburó, que cuenta con seis miembros además de Xi. Todos menos uno tienen la edad suficiente para jubilarse en el XXI Congreso del Partido, que probablemente se celebrará a finales del año que viene. Un funcionario de la séptima generación podría entonces, en teoría, saltarse algunos rangos e incorporarse a él. Pero es poco probable que Xi otorgue poder a un funcionario tan joven por el momento: ese hombre sería visto como un heredero aparente, y el Sr. Xi no parece tener prisa por elegir a uno (y mucho menos a una mujer: ninguna ha formado parte jamás del Comité Permanente).

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Pero eso podría cambiar para el 22.º Congreso, cuando Xi tenga 79 años. Un miembro de la séptima generación, que para entonces tendría entre 50 y 60 años, seguiría siendo lo suficientemente joven como para ser un sucesor creíble, afirma Jonathan Czin, exanalista de la CIA. “Si Xi va a tener más de 80 años, ¿tiene sentido pasar el testigo a alguien que tiene 70?“. Pero Xi se enfrentaría a un problema: quizá tenga que elegir a alguien con quien haya tenido relativamente pocas oportunidades de forjar una relación de confianza. Esto podría provocar turbulencias. ”Quienquiera que sea la primera persona que elija Xi, no va a ser la última", opina Czin (tanto Mao como Deng pasaron por varios herederos aparentes). “Me estoy preparando para un período bastante tumultuoso en la política china”.

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