Una nueva guerra desastrosa amenaza a África

Miembros de las fuerzas de Tigré patrullan una calle mientras se intensifican las tensiones tras lanzar una gran ofensiva contra el gobierno federal en múltiples puntos, en Mekele, región de Tigré, Etiopía, el 24 de septiembre de 2026 (REUTERS)

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Hace apenas unos años, entre 2020 y 2022, se libró una guerra civil en Tigré, la región más septentrional de Etiopía. Se cree que cientos de miles de personas perdieron la vida. La guerra enfrentó a los ejércitos de Etiopía y Eritrea contra el Frente de Liberación Popular de Tigré (FPLT), el partido gobernante de Tigré. Las “graves violaciones de los derechos humanos” llevaron a Estados Unidos a imponer un embargo de armas a Etiopía en 2021 y a sancionar al ejército, a altos funcionarios y a conglomerados estatales de Eritrea. Afortunadamente, la crisis finalmente ha terminado, al menos según funcionarios estadounidenses. El 18 de septiembre, Estados Unidos levantó el embargo de armas a Etiopía y no renovó las sanciones a Eritrea. “La emergencia nacional (en Etiopía) ha expirado”, declaró el Departamento del Tesoro.

El 23 de septiembre, fuerzas leales al TPLF tomaron el control de tres aeropuertos en Tigré, lo que llevó al gobierno federal de Etiopía a suspender los vuelos a la región. El TPLF acusó al ejército etíope de lanzar un ataque contra el sur de Tigré y afirmó que sus propias fuerzas habían “entrado en una guerra defensiva”. Un funcionario etíope declaró que el TPLF, de hecho, había “lanzado una ofensiva total” contra posiciones del ejército en las vecinas regiones de Amhara y Afar. Al momento de la publicación, se registraban intensos combates en ambas regiones, así como en el sur de Tigré.

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Las tensiones entre el TPLF y Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, han ido en aumento durante más de un año. El TPLF acusa a Abiy de someter a Tigré a un asedio punitivo, como parte de una campaña “genocida” contra su población. El gobierno de Abiy, por su parte, afirma que el TPLF es un “caballo de Troya” al servicio de fuerzas hostiles que buscan desmantelar Etiopía, principalmente Eritrea, con la que Abiy mantiene una relación tensa. En las últimas semanas, el ejército etíope ha librado una guerra no declarada con drones contra el TPLF. En los últimos días, esta situación parece haberse intensificado, convirtiéndose en algo similar a una segunda guerra civil.

Si los combates continúan, la última ronda será radicalmente distinta a la anterior. En aquel entonces, las tropas eritreas lucharon junto al ejército etíope contra el TPLF. También lo hizo un grupo de milicias de la región de Amhara, al sur de Tigré, conocidas como los Fano. Tanto los Fano como Isaias Afwerki, el dictador eritreo de 80 años, se sintieron traicionados por la decisión del Sr. Abiy de firmar la paz con el TPLF en 2022. Los Fano se rebelaron contra el gobierno federal al año siguiente. Por su parte, el Sr. Isaias parece cada vez más preocupado por las reiteradas amenazas del Sr. Abiy de anexionarse parte de la costa eritrea.

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El 20 de septiembre, el TPLF y el grupo Fano emitieron un comunicado conjunto con otros cinco grupos rebeldes etíopes, anunciando la formación de una alianza con el objetivo de derrocar al régimen del Sr. Abiy. Funcionarios eritreos niegan cualquier implicación en la coalición. Sin embargo, el Sr. Isaias mantiene vínculos de larga data con el grupo Fano y se cree que proporcionó armas y apoyo logístico al TPLF y a otros grupos.

Las perspectivas de desescalada son escasas. “La guerra ya ha comenzado”, afirma un ex oficial de inteligencia etíope. El TPLF y el Fano parecen estar intentando cercar Weldiya, una ciudad del norte de Amhara situada en la carretera principal que une Tigré con Addis Abeba. Si Weldiya cayera, podría ser el preludio de una ofensiva rebelde contra la capital etíope. Los rebeldes también han realizado incursiones en Afar, donde podrían intentar interrumpir o incluso detener el transporte por la carretera que lleva al puerto de Yibuti, del que Etiopía depende para casi todo su comercio internacional, incluidas las importaciones de combustible.

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El Sr. Abiy tiene dos grandes ventajas. La primera es que los grupos rebeldes son individualmente bastante débiles y colectivamente divididos por rivalidades étnicas y agravios históricos. Esto podría dificultar su capacidad de coordinación. La otra ventaja del Sr. Abiy es el poder aéreo. La última vez que el TPLF tomó la delantera en Addis Abeba, en 2021, el ejército etíope lo repelió con drones. Hoy, el Sr. Abiy cuenta con un arsenal aún mayor y más sofisticado. En mayo, uno de los asesores del primer ministro pidió que los líderes del TPLF fueran asesinados mediante ataques selectivos con drones. “Es posible que la cúpula del TPLF no dure ni una semana”, afirma un observador bien informado.

Sin embargo, el Sr. Abiy tiene otros enemigos con los que lidiar. Si los rebeldes etíopes flaquean, el Sr. Isaias podría temer ser la próxima víctima y ordenar a sus tropas que se unan a la lucha. Eritrea es también un aliado crucial de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), el ejército nacional del vecino Sudán, que se encuentra sumido en su propia y desastrosa guerra civil. Las FAS , a su vez, están enojadas con Etiopía por respaldar a su enemigo, las Fuerzas de Apoyo Rápido. Esto significa que la guerra en Etiopía podría convertirse en una carnicería regional. “No se limitará a Tigré”, predice un funcionario del TPLF . “Involucrará a Eritrea y a Sudán”.

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