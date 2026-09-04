Los aliados de Irán están siguiendo su propio camino

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Durante años,los funcionarios iraníes hablaron de un “eje de la resistencia”, aliados desde Beirut hasta Saná que se unirían contra enemigos comunes. Sin embargo, cuando Irán fue atacado dos veces en los últimos 15 meses, cada bando tomó una decisión diferente sobre si unirse o no a la lucha. Puede que el eje no haya desaparecido, pero la marca ha sobrevivido al negocio.

La estrategia de respaldar a las milicias árabes se remonta a la década de 1980, cuando Irán envió a su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) a entrenar a combatientes de Hezbolá en el Líbano. Consideraba a estos grupos como un sustituto de su débil ejército convencional: servirían como defensa avanzada, proyectando poder y manteniendo el conflicto alejado de Irán.

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La defensa fracasó estrepitosamente. La masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 desencadenó una serie de guerras que culminaron con un ataque contra Irán. Hezbolá y Hamás se encuentran gravemente debilitados. El régimen de Bashar al-Asad en Siria ha caído. El gobierno iraquí ha ordenado a las milicias que se desarmen antes de octubre.

Algunos opositores al régimen esperan que Irán tenga que reducir su apoyo, tal vez para facilitar un acuerdo con Estados Unidos, y así provocar el colapso del eje. Esto es improbable. Las milicias están heridas pero siguen vivas, y la justificación estratégica para apoyarlas es más sólida que nunca. Sin embargo, el eje también podría tener dificultades para reconstruirse como consorcio: la empresa matriz en Teherán está en bancarrota y muchas de sus filiales están mal gestionadas.

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Lo más probable es que sus componentes sobrevivan, pero diverjan. Algunos quedarán bajo la tutela de Irán, controlados con rigor pero utilizados con moderación. Unos pocos se desvincularán del eje. Otros se convertirán en grupos aislados: clientes que quizás tengan otro destino. Paradójicamente, Irán ejercerá el control más estricto sobre los grupos que hayan sufrido los mayores reveses en sus capacidades.

Tomemos como ejemplo a Hezbolá, otrora el grupo más temido por Irán. Hasta 2023, contaba con un arsenal de más de 100.000 cohetes y misiles dirigidos contra Israel y una fuerza de comandos bien entrenada que había perfeccionado sus habilidades luchando para salvar el régimen del Sr. Assad. Hassan Nasrallah, su carismático líder asesinado por Israel en 2024, se consideraba un igual, no un simple aliado. Era un ferviente creyente imbuido de la ideología revolucionaria iraní, pero intentaba preservar cierta autonomía.

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Ya no. Naim Qassem, sucesor de Nasrallah, es un mando medio poco querido. Los ataques israelíes han matado a muchos de los comandantes experimentados del grupo. El gobierno libanés insiste en que Hezbolá debe entregar su mermado arsenal. Con tantos comandantes muertos, la Guardia Revolucionaria envió a sus hombres al Líbano para ejercer control directo sobre el grupo, dejándole pocas opciones más que iniciar otra guerra con Israel en marzo. Al mismo tiempo, su popularidad interna se ha desplomado. Irán preservará a Hezbolá no tanto por lo que puede hacer, sino por lo que su pérdida representaría.

En el otro extremo se encuentran los hutíes, los aliados más independientes de Irán. Comenzaron como una insurgencia local en el norte de Yemen en la década de 1990. Pasaron décadas antes de que Irán les ofreciera ayuda financiera y militar significativa. Cuando llegó, mejoró enormemente sus capacidades. Antes ridiculizados como pistoleros descalzos, los combatientes hutíes ahora utilizan misiles antibuque para hostigar a las embarcaciones en el Mar Rojo y defensas aéreas para derribar drones Reaper estadounidenses.

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Sin embargo, los hutíes siguen defendiendo su autonomía. Su participación en las guerras posteriores al 7 de octubre ha fluctuado, basándose más en sus propios intereses que en los de Teherán. Cada vez son más capaces de producir sus propias armas y están forjando sus propias alianzas, por ejemplo, con Al-Shabab, la filial de Al-Qaeda que controla gran parte de Somalia. Delegaciones hutíes han visitado Rusia y mantenido conversaciones con China. Irán y los hutíes seguirán encontrando intereses comunes: ambos detestan a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Pero eso no es lo mismo que acatar órdenes.

En medio se encuentran los grupos disidentes. Muchas milicias chiíes en Irak son producto de la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, tras la cual Irán inyectó armas y dinero en el país para debilitar a sus adversarios estadounidenses. Dos décadas después, sus prioridades han cambiado. Irán sigue siendo un aliado, pero su principal patrocinador es el Estado iraquí, que cuenta con más de 200.000 milicianos en su nómina.

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Algunas milicias lanzaron ataques contra bases estadounidenses a principios de este año, pero temen que un conflicto abierto con el gobierno iraquí o sus aliados ponga en peligro su posición. Se dice que la Guardia Revolucionaria Islámica envió asesores a Irak para establecer pequeñas células encargadas de atacar a los estados del Golfo, lo que indica que las milicias más grandes se mostraban reacias a hacerlo.

Hamas siempre fue un grupo difícil de integrar en el eje, un grupo suní en un bloque mayoritariamente chií. Su distanciamiento con Irán se debió al apoyo de este último al régimen de Assad en Siria. Khalil al-Hayya, su recién nombrado líder, es considerado un aliado leal de Irán, pero otros funcionarios preferirían un acercamiento a las potencias suníes, principalmente Turquía y los países del Golfo.

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En marzo, Hamás instó a Irán a detener sus ataques contra los estados del Golfo. Irán no lo abandonará —el apoyo a los palestinos es fundamental para la identidad del régimen—, pero su apoyo podría ser más retórico que material.

Aunque Irán quisiera reconstruir todas sus alianzas, sus recursos son limitados. La guerra ha causado daños por valor de cientos de miles de millones de dólares. Estados Unidos está bloqueando sus puertos y endureciendo las sanciones contra su economía. La caída del régimen de Assad también interrumpió la ruta terrestre hacia el Líbano. Irán tendrá que priorizar.

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En cierto modo, el destino del eje podría reflejar el de los estados satélite soviéticos en la década de 1980, cuando Moscú ya no podía permitirse ofrecerles un apoyo generoso. Esta analogía, por supuesto, es imperfecta. Los aliados de Moscú contaban con una superpotencia rival a la que recurrir, mientras que los de Teherán se enfrentan a un panorama más complejo: algunos tienen una variedad de posibles socios; otros, ninguno. Aun así, el conglomerado más ambicioso de Oriente Medio podría estar encaminándose hacia una reestructuración.

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