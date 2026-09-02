Ucrania se prepara para la ofensiva invernal más dura de Rusia hasta la fecha (IMAGO/Ukrinform)

Guardar

El sol cae a plomo sobre el equipo de reparación de servicios públicos en Bereznyaky, un suburbio de hormigón prefabricado en la margen izquierda de Kiev. Preparar la red eléctrica para el invierno es un trabajo lento: excavar cientos de metros de cable instalado por los soviéticos y reemplazarlo con líneas más gruesas capaces de soportar una sobretensión de emergencia. Pero el capataz Roman Kravchenko no escatima esfuerzos; sabe lo que es fracasar. El invierno pasado, después de que los misiles rusos destruyeran la central térmica local, los residentes cambiaron a calefactores eléctricos domésticos que quemaron la red. Cientos de bloques de apartamentos se quedaron sin calefacción ni electricidad durante semanas. En un momento dado, una multitud enfurecida acorraló al equipo del Sr. Kravchenko. «Dijeron que no nos dejarían ir hasta que hubiera luz», recuerda.

La buena noticia para el Sr. Kravchenko es que Ucrania nunca ha estado mejor preparada. Un programa sin precedentes para reforzar la red eléctrica avanza según lo previsto, con la mitad de las obras ya completadas. El país debería afrontar el invierno con capacidad de generación excedente, 14.000 millones de metros cúbicos de reservas de gas, una mejor protección física en los nodos clave de la red y nuevas empresas privadas de defensa aérea para ayudar a las fuerzas aéreas del país, que se encuentran en una situación difícil. La mala noticia es que la amenaza rusa ha evolucionado más rápidamente. La escasez de interceptores para misiles balísticos en Ucrania es una vulnerabilidad. Otra son los nuevos drones a reacción rusos, que han aterrorizado a Ucrania durante la última semana.

PUBLICIDAD

Incluso antes de que terminara el último invierno, el Consejo de Seguridad de Ucrania decidió evitar que se repitiera la situación. Desde abril, el gobierno y las compañías energéticas comenzaron a implementar un plan de resiliencia con cuatro prioridades: capacidad de generación local suficiente para abastecer la infraestructura crítica de cada ciudad importante; protección física de elementos esenciales; calefacción descentralizada; y suministro eléctrico descentralizado. Un programa aparte abarca las reservas de agua. La estrategia está dando resultados, en parte gracias a la mejor gestión del nuevo ministro de Energía, Denys Shmyhal, ex primer ministro.

“Para diciembre habremos hecho tres veces más que en cualquier año anterior”, afirma Oleksandr Kharchenko, experto en energía. La Agencia Estatal de Restauración ha demostrado una agilidad excepcional. Su labor es crucial en Kiev, donde las autoridades municipales se habían quedado rezagadas con respecto a las de otras ciudades, como Kharkiv. Antes de este año, ninguno de los transformadores de 110 kilovoltios de la capital, que ayudan a reducir la tensión de las líneas de alta tensión a los hogares, había sido protegido. Trabajando sin descanso, la agencia ha protegido dos docenas de ellos con redes y refuerzos de hormigón, además de fortalecer las centrales eléctricas. Serhiy Sukhomlyn, su director, asegura que las nuevas defensas deberían resistir cualquier impacto, salvo el de un misil directo.

PUBLICIDAD

El panorama es mucho más sombrío. Rusia ha intensificado su producción de misiles balísticos —ahora cerca de 100 al mes— justo cuando las reservas de interceptores se han desplomado. Ucrania intenta obtener 300 misiles Patriot adicionales de sus socios este invierno, pero no hay garantías. Es improbable que los proyectos para construir interceptores balísticos de fabricación nacional den frutos en los próximos años. Ucrania espera mitigar la amenaza atacando lanzadores e instalaciones de producción dentro de Rusia, y ha tenido cierto éxito. Sin embargo, la campaña rusa de este año será casi con toda seguridad más destructiva que la del año pasado.

«Los ataques han batido récords mensuales durante los últimos cuatro meses», afirma Maxim Timchenko, director ejecutivo de DTEK, la empresa que gestiona la red eléctrica de Kiev. Las enormes centrales térmicas de la capital son demasiado grandes para protegerlas por completo. «Un ataque balístico concentrado puede destruir cualquiera de nuestras centrales eléctricas».

PUBLICIDAD

Luego están los drones propulsados ​​por reactores, lanzados por cientos en ataques recientes. Ucrania había neutralizado en gran medida los drones kamikaze tipo Shahed, propulsados ​​por hélices, derribando más de nueve de cada diez que se aproximaban. Los nuevos modelos a reacción guiados por piloto vuelan mucho más rápido, hasta 600 km/h en lugar de 200 km/h. El cambio era previsible desde hace tiempo, pero Ucrania aún no ha desplegado una contramedida rentable. Está probando varios interceptores nuevos; la mayoría se asemejan a misiles en miniatura. Por ahora, la única defensa efectiva proviene de costosos aviones de combate, misiles antiaéreos portátiles o cañones antiaéreos automatizados contra objetivos clave. Una fuente del comando de defensa aérea de Ucrania afirma que en ataques recientes esa combinación solo derribó el 30% de los drones propulsados ​​por reactores. Más preocupante aún, los drones fueron capaces de alcanzar objetivos de alto valor que los misiles balísticos habían eludido durante cuatro años.

Es probable que el problema empeore. Desafiando las previsiones occidentales, Rusia parece haber encontrado la manera de producir motores a reacción a gran escala. Según una fuente de defensa aérea, el Kremlin ha logrado sortear las sanciones para obtener maquinaria de impresión 3D para turbinas, similar a la que se utiliza en las fábricas occidentales de Rolls-Royce. El coste unitario de estos drones se ha reducido a la mitad o incluso más, hasta situarse entre 50.000 y 70.000 dólares, y seguirá disminuyendo. «Ucrania no se preparó adecuadamente para la amenaza», afirma la fuente, «pero la responsabilidad también recae en nuestros socios».

PUBLICIDAD

Por ahora, la principal preocupación de Rusia probablemente se centra en las aproximadamente 140 subestaciones operadas por Ukrenergo, la compañía eléctrica estatal, que convierten la electricidad de alta tensión a voltajes más bajos para su uso en las redes locales. Ucrania podría tener más energía de la que necesita durante el invierno, aunque solo sea por la baja demanda industrial. El mayor problema será llevar energía a ciudades vulnerables como Kiev, Odesa y Kryvyi Rih, si Rusia destruye su capacidad de generación local. La capital está particularmente expuesta. Algunas subestaciones alrededor de Kiev carecen de sistemas de respaldo. Lo mismo ocurre con las conexiones de la ciudad a las centrales nucleares, que suministran la mayor parte de su electricidad. El suministro eléctrico para el sistema de agua también es vulnerable. Sin él, los servicios de alcantarillado y calefacción central fallarán. Nada menos que 2.500 de los 15.000 edificios de la capital no tienen una fuente de calefacción de respaldo.

Un alto funcionario del gobierno no ve razón alguna para que este invierno sea mejor que el anterior; la capital será “atormentada” cuando lleguen las heladas. El Sr. Timchenko es más mesurado, pero reconoce que nadie puede garantizar que los problemas del año pasado no se repitan. Su equipo de reparación en Bereznyaky, que está rellenando la zanja, ha llegado a una conclusión muy similar. “Habremos hecho nuestro trabajo, eso es todo lo que podemos hacer”, dice el Sr. Kravchenko. “Ahora les toca a los de la defensa antiaérea”.

PUBLICIDAD

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.