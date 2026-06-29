¿Cómo responderá Estados Unidos a los devastadores terremotos en Venezuela?

Varias personas que transportan sus pertenencias pasan junto a un mural de Simón Bolívar, tras los terremotos que han sacudido el país, en La Guaira (Venezuela), el 28 de junio de 2026. (REUTERS/Maxwell Briceno)

Personas angustiadascaminan por las calles de La Guaira, una ciudad a 30 minutos en coche de Caracas, la capital de Venezuela. Portan panfletos con imágenes de familiares desaparecidos desde el 24 de junio, cuando dos fuertes terremotos sacudieron el país. Sus voces están roncas de tanto gritar los nombres de sus seres queridos.

La Guaira, en la costa, fue la ciudad más afectada por los temblores, que se produjeron con apenas 39 segundos de diferencia. Cuatro días después, la búsqueda de supervivientes continúa. Al principio, personas valientes levantaban escombros con sus propias manos. Ahora, equipos internacionales de al menos 20 países han llegado con equipos de última generación, perros y maquinaria pesada. Sorprendentemente, aún se rescatan personas con vida. Pero el número de muertos va en aumento. Para el 28 de junio, la cifra de fallecidos en Venezuela ascendía a 1.450, con otros 3.150 heridos.

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Las morgues de La Guaira están desbordadas. Miles de personas han sido desplazadas. Y crece la indignación por algunos aspectos de la respuesta. La policía y algunos equipos de rescate de emergencia se desplegaron en Caracas inmediatamente después de los terremotos. Sin embargo, los residentes de La Guaira afirman que fueron abandonados a su suerte durante las primeras 48 horas. “Todos fueron voluntarios; el gobierno no nos ayudó en absoluto”, declaró una mujer a The Economist , frente a un edificio de apartamentos derrumbado. Dentro, añadió, yace el cadáver de su tía.

Veintisiete años de corrupción sistémica bajo los gobiernos supuestamente socialistas del presidente Nicolás Maduro y su predecesor Hugo Chávez han devastado la economía venezolana, debilitado las instituciones y dejado servicios, desde hospitales hasta bomberos, en un estado deplorable. Maduro y Chávez tenían una respuesta habitual para quienes los criticaban: que se enfrentaban a un agresivo imperio estadounidense ideológicamente empeñado en socavarlos. Pero esa excusa ya no es válida.

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La actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, está en el poder gracias a la administración Trump. Tras la captura de Maduro, su jefe, por comandos estadounidenses el 3 de enero, la exvicepresidenta del dictador ha estado colaborando estrechamente con Washington en un acuerdo que ambas partes han presentado como mutuamente satisfactorio. Estados Unidos ha suavizado las sanciones. A cambio, Rodríguez ha mantenido la estabilidad y reformado las normas que desalentaban la inversión extranjera en los sectores petrolero y minero de Venezuela. Trump ha optado por presentar todo esto como uno de sus grandes éxitos estratégicos . “Venezuela está mejor ahora que nunca en la historia del país. Es como una empresa conjunta”, declaró el 26 de marzo.

El terremoto pondrá en peligro esa narrativa. La respuesta del Sr. Trump hasta ahora ha sido extraña. “Fuera” del terremoto, “la gente está feliz, bailan en las calles”, dijo, absurdamente, el 26 de junio. Su administración debe decidir ahora hasta qué punto se involucrará en un esfuerzo de reconstrucción a gran escala. Los sismos han causado daños materiales por valor de 6700 millones de dólares, según un análisis satelital realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

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James Story, ex embajador estadounidense en Venezuela, afirma que Estados Unidos tiene un deber para con el país dada su manifiesta injerencia hasta la fecha. “Claramente, Delcy no fue una presidenta electa”, declara: “Las acciones de Estados Unidos la pusieron en el poder”. Recomienda “un esfuerzo total” de asistencia estadounidense, incluyendo el despliegue de un buque hospital. La administración Trump aún no ha indicado estar dispuesta a hacerlo. Sin embargo, ha enviado un buque militar hacia la costa venezolana y equipos especializados de búsqueda y rescate. Personal militar estadounidense también ha reparado la pista dañada por el terremoto en el principal aeropuerto internacional de Caracas, que Estados Unidos ha estado utilizando desde entonces para vuelos humanitarios.

El ambicioso plan estadounidense para Venezuela consta de tres etapas: estabilización, recuperación y transición. La idea es que la estabilización y la recuperación (tanto de la economía venezolana como de sus maltrechas instituciones) se lleven a cabo mientras la Sra. Rodríguez ejerce como presidenta interina. La tercera etapa, la transición, requiere elecciones democráticas (en las que ella podría ser candidata). Nunca se ha establecido un calendario para este proceso, y los terremotos podrían justificar un retraso en la tercera etapa. Esto, sin duda, convendría al impopular régimen. “Hay motivos para creer que esta terrible tragedia se instrumentalizará para impedir que convoquen elecciones próximamente”, afirma el Sr. Story.

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En cuanto a la administración Trump, no ha mostrado mucha urgencia por devolver a Venezuela a la democracia. En los últimos días, funcionarios estadounidenses han declarado a la prensa que María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y, sin duda, la líder opositora más popular de Venezuela, los ha estado irritando al solicitar la ayuda de Estados Unidos para regresar a Venezuela. Un funcionario estadounidense insistió en que sus peticiones para volver a su país tras los terremotos eran parte de una “maniobra política”, según informó el New York Times .

Contar con el claro apoyo de la administración Trump será un consuelo para la Sra. Rodríguez. Sin embargo, ser la líder de un régimen impopular tras el trauma masivo de un desastre natural conlleva numerosos riesgos. El viernes, la presidenta interina visitó un edificio derrumbado en Caracas. Un viaje concebido como una oportunidad para tomar fotos positivas pronto se convirtió en algo más. “¿Dónde está la ayuda?”, gritó alguien entre la multitud. “¡Váyanse!”, exclamó otro.

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