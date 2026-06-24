¿Cuándo alcanzará Andy Burnham su mejor momento?

El alcalde del Gran Mánchester y candidato laborista, Andy Burnham, gesticula el día en que pronuncia un discurso sobre la formación profesional, antes de las elecciones parciales de Makerfield del 18 de junio, en Wigan (REUTERS)

“¡Alguien se ha salvado!“, bromeó un diputado de la oposición cuando Andy Burnham entró en la Cámara de los Comunes el 22 de junio. “Convierte el agua en vino”, dijo otro, mientras el exalcalde de Manchester juraba su cargo como diputado . “No es el mesías”, abucheó otro. El señor Burnham, con su encanto descarado, respondió: “¡Qué pícaro!“.

Obtuvo su escaño en el Parlamento tras una victoria en las elecciones parciales del 18 de junio. Con la dimisión de Sir Keir Starmer, los diputados laboristas esperan que el Sr. Burnham tome el relevo y obre su magia en sus circunscripciones.

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Cambiar de gobierno es una táctica común en la política británica. Desde 1945, diez de los dieciocho primeros ministros del país han asumido el cargo entre elecciones. Su mandato promedio fue de dos años y 324 días, desde Harold Macmillan (casi siete años) hasta Liz Truss (49 días). Cinco de ellos ganaron elecciones generales (aunque perdiendo la mayoría, como en el caso de Theresa May) y cuatro las perdieron (incluido Gordon Brown, exjefe de Burnham). Truss dimitió antes de que se convocaran elecciones, pero los conservadores nunca se recuperaron de la debacle.

La revista The Economist analizó las encuestas de opinión desde 1955 y descubrió que, cuando el partido gobernante cambia de primer ministro, experimenta un repunte promedio de 3,8 puntos porcentuales. Esto se debe, en parte, a la recompensa por la destitución de un primer ministro impopular, con un aumento promedio de 1,8 puntos tras su dimisión. Cuando la muy odiada Margaret Thatcher dimitió en 1990, los conservadores disfrutaron de un aumento de diez puntos. Cuando se instala un nuevo primer ministro, el partido gobernante tiende a ganar dos puntos más.

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Pero estas ventajas pueden ser efímeras: en promedio, prácticamente desaparecen a los 400 días de que el nuevo líder asuma el cargo. Cuando el Sr. Brown sucedió a Sir Tony Blair en 2007, la popularidad del Partido Laborista aumentó nueve puntos. Un año después, se había desplomado cinco puntos por debajo de la cifra que tenía cuando Sir Tony dejó el cargo.

Ya existen señales de alerta para el Sr. Burnham. Desde mayo, el porcentaje de británicos con una opinión desfavorable sobre él ha aumentado del 30% al 41% en las encuestas de YouGov. En el poder, se enfrentará a los mismos problemas que Sir Keir. Su popularidad podría desplomarse.

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O podría seguir el ejemplo de otro carismático exalcalde: Boris Johnson. En la primavera de 2019, la Sra. May aún luchaba por convencer a los diputados de que votaran a favor de su impopular acuerdo del Brexit. El Sr. Johnson fue elegido para romper el estancamiento y reunificar a los votantes conservadores. Funcionó. Entre mayo de 2019, cuando la Sra. May anunció su dimisión, y las elecciones generales de diciembre de 2019, el apoyo a los conservadores aumentó de poco más del 20% al 44%, suficiente para asegurar una victoria aplastante. Si el Sr. Burnham logra unir a la izquierda, podría repetir la estrategia del Sr. Johnson.

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