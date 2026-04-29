Una mujer murió tras agonizar casi un mes luego de haber sido golpeada y abusada por su pareja

La mujer permaneció casi un mes internada en el hospital Masvernat, en grave estado y falleció este lunes (Google Maps)

Tras permanecer casi un mes internada en estado crítico en un hospital de Concordia, Entre Ríos, María Leonor Godo murió este lunes. El deceso se produjo debido a un violento ataque de su pareja Juan P.E., quien quedó detenido.

El hecho investigado ocurrió el 4 de abril en la vivienda que compartían en la intersección de las calles Sargento Cabral y 53, en el barrio José Hernández. Godoy había ingresó al hospital con múltiples heridas de arma blanca y signos compatibles con abuso sexual, lesiones que le provocaron un cuadro irreversible pese a la atención recibida.

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De acuerdo con el portal La Voz del Interior, la víctima fue encontrada gravemente herida y trasladada al hospital Delicia Masvernat, donde permaneció internada bajo cuidados intensivos hasta las primeras horas de este lunes. El agresor ya había huido del lugar.

El juez de Garantías Mauricio Guerrero ordenó su captura, a solicitud de la fiscal Evelina Espinosa. Tras la emisión del mandamiento, efectivos de la comisaría Segunda, bajo la supervisión del segundo jefe Cristian Fernández, iniciaron un operativo de búsqueda y lograron localizar al agresor, detalló Concordia Policiales. Desde entonces, se encuentra alojado en la Unidad Penal 8 de la ciudad.

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Tiempo después, se conoció que regían medidas de restricción de acercamiento contra el hombre, debido a denuncias previas por violencia de género. El antecedente más reciente había sido en noviembre del año pasado, cuando la víctima recibió una brutal golpiza que le provocó lesiones graves en el rostro.

La policía capturó a la pareja de Godoy, por ser sospechoso del crimen (IG Concordiapoliciales)

La causa que investiga la muerte de Godoy quedó caratulada como femicidio y abuso sexual, delitos que se agravan por la situación procesal del hombre. Luego de confirmarse el fallecimiento, una de las hijas de la víctima publicó un mensaje de despedida en redes sociales, según indicó El Once.

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“La peleaste hasta lo último como toda una guerrera, como la mujer valiente que siempre fuiste. Que descanses y que encuentres la paz. Te llevaré siempre en mi mente y corazón”, escribió. La hija de Gordo relató que, a pesar de la gravedad de las lesiones, la víctima había mostrado algunas mejoras, aunque finalmente se produjo un deterioro rápido en su estado de salud. “Ella luchó 23 días. Nosotros estábamos ahí y vimos mejoras, pero de repente decayó”, señaló el mismo sitio. “Estoy tranquila de que esté preso, pero quiero que pague por todo lo que le hizo”, insitió la hija de Godoy.

Dictaron perpetua al femicidia de Daniela Mamani

Araceli Daniela Mamani, de 31 años, fue asesinada en su departamento en noviembre del año pasado

La Justicia de Jujuy condenó a prisión perpetua a Matías Manuel Tinte por el femicidio de Araceli Daniela Mamani, de 31 años, ocurrido en noviembre de 2025 en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado solicitado por la familia de la víctima y avalado por la jueza Mónica Cruz Martínez.

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El tribunal consideró a Tinte responsable del delito de homicidio triplemente agravado por la relación de pareja preexistente, por ensañamiento y por mediar violencia de género. La acusación se sostuvo en los elementos probatorios reunidos durante la instrucción, que confirmaron la autoría material del condenado en el asesinato de Mamani, enfermera y madre, quien había decidido separarse de Tinte cuatro meses antes del hecho tras episodios reiterados de acoso.

El crimen ocurrió la noche del 10 de noviembre de 2025. Los vecinos de la calle Campero alertaron al 911 tras escuchar gritos provenientes del departamento de la víctima. Al menos dos llamados de emergencia quedaron registrados, uno de ellos de un estudiante que advirtió que una mujer pedía auxilio. La Policía acudió al lugar alrededor de las 23:06 pero no ingresó al inmueble, argumentando que no podían entrar sin orden judicial ni la presencia del propietario. La autopsia determinó que Mamani murió entre la 1:00 y las 3:00 del día siguiente, varias horas después de la visita de los oficiales.

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El cuerpo fue hallado cerca de las 7 de la mañana, cuando el dueño del inquilinato notó la puerta entreabierta e ingresó. Tinte se presentó en la Seccional 1° poco después y confesó el crimen.