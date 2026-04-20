¿Con qué Irán está tratando Estados Unidos?

Imagen del 6 de abril de una calle en Teherán. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Los últimos días en Medio Oriente se han caracterizado por los ya conocidos cambios drásticos de rumbo. El 17 de abril, Donald Trump anunció la apertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, lo confirmó. Ese mismo día, medios vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) criticaron a Araghchi por no mencionar las condiciones de la apertura. Al día siguiente, un portavoz militar declaró que el estrecho se había cerrado de nuevo; varios buques fueron atacados al intentar atravesarlo. Trump se burló de la medida de volver a bloquear el paso, recordando al mundo que el propio bloqueo estadounidense ya garantizaba su cierre a los barcos iraníes. El 20 de abril, el presidente afirmó que la Armada estadounidense había disparado contra un buque de carga iraní y lo había abordado. Tan solo un día antes, había anunciado que una delegación estadounidense regresaría a Islamabad, la capital de Pakistán, para mantener nuevas conversaciones con los iraníes, y reiteró sus amenazas de bombardear la infraestructura civil de Irán si las negociaciones no prosperaban.

Los cambios de postura del Sr. Trump ya no sorprenden. Sin embargo, los mensajes contradictorios que llegan de Irán son señal de algo significativo: se está librando una lucha de poder en la República Islámica, que por segunda vez en sus 47 años de historia carece de un líder supremo absoluto. Un observador compara la situación con una “jungla de poder”, similar a los primeros meses caóticos de la revolución iraní de 1979. Los medios estatales informan que los funcionarios iraníes no están dispuestos a reanudar las conversaciones de paz. Pero si esto cambiara, para la delegación estadounidense en Islamabad, surge la pregunta de con quién, exactamente, hablarán.

La primera ronda de conversaciones en Islamabad, celebrada el 11 y 12 de abril, permitió vislumbrar las tensiones internas de Irán. Las delegaciones iraníes enviadas a dialogar con Estados Unidos suelen ser reducidas, disciplinadas y estar meticulosamente informadas. La de Islamabad fue todo lo contrario: estaba compuesta por unos 80 iraníes, de los cuales aproximadamente 30 figuraban como responsables de la toma de decisiones. Entre ellos se encontraban Majid Takht-Ravanchi, un diplomático experimentado que contribuyó a ultimar el acuerdo nuclear con la administración Obama en 2015, y Mahmoud Nabavian, un agitador que tacha a Estados Unidos de “perro amarillo feroz” y se burla de que cualquier acuerdo sería una capitulación. Sus argumentos fueron tan feroces que, según se informa, los mediadores pakistaníes dedicaron tanto tiempo a mediar entre los iraníes como a dialogar con los estadounidenses. Cuando los ánimos se caldearon, los anfitriones decretaron una pausa.

Una de las causas de las tensiones es el vacío de poder existente en la cúpula. Siete semanas después de que un ataque aéreo estadounidense-israelí acabara con la vida de Ali Khamenei, líder supremo durante 37 años, sus sucesores aún no han fijado una fecha para su funeral. Se cree que su hijo y sucesor designado, Mojtaba Khamenei, está incapacitado o demasiado débil para imponer su autoridad. Las guerras y los asesinatos perpetrados por Israel también han mermado las altas esferas de los leales al ejército. Sus reemplazos parecen reacios a renunciar a la autonomía que lograron durante la guerra, cuando Irán descentralizó su mando y control para sobrevivir a los ataques combinados estadounidenses e israelíes.

Desde que se declaró el alto el fuego el 8 de abril, la cohesión del régimen, surgida en tiempos de guerra, ha comenzado a debilitarse. Formalmente, la autoridad reside en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, integrado por el presidente, el presidente del Parlamento y los jefes de los servicios de seguridad. Mohammad-Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento, ha sido designado negociador principal, con el Sr. Araghchi como su lugarteniente. Sin embargo, su disposición a negociar ha provocado una fuerte reacción, especialmente por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la fuerza de 190.000 efectivos que defiende la República Islámica. Para los observadores externos, esta división se ha hecho evidente en las declaraciones contradictorias sobre el estatus del Estrecho de Ormuz en los últimos días.

Dentro de Irán, abundan las señales de una creciente firmeza militar. Multitudes pro-régimen, movilizadas cada noche por redes vinculadas a la Guardia Revolucionaria , han comenzado a denunciar por su nombre a Araghchi y Ghalibaf. Los comunicados militares, pronunciados por hombres con uniforme militar, parecen haber reemplazado los sermones religiosos. Incluso los códigos de vestimenta puritanos parecen estar relajándose: en una manifestación reciente, una mujer sin velo dirigió cánticos, rompiendo el tabú de cuatro décadas que prohíbe a las mujeres cantar solas frente a hombres. Como muestra adicional del control militar, medios vinculados a la Guardia Revolucionaria han barajado la idea de posponer las elecciones municipales previstas para el 1 de mayo.

Algunos argumentan que la cacofonía es táctica: una forma de obtener concesiones proyectando una oposición intransigente. Al fin y al cabo, las fisuras internas en Irán son tan antiguas como la revolución. Desde el principio, sus líderes han discrepado sobre si enfrentarse a Estados Unidos o llegar a un acuerdo. Sin embargo, la guerra parece estar afianzando una nueva división entre los nacionalistas, guiados por la realpolitik y el interés estatal, y los islamistas, arraigados en la ideología revolucionaria.

Los intereses materiales complican aún más la situación. Con el paso de los años, ha surgido una clase de generales convertidos en eludidores de sanciones: se cree que sus miembros se benefician enormemente de las operaciones para sortear las sanciones estadounidenses a la economía. Se piensa que las redes vinculadas a Mojtaba Khamenei y al Sr. Ghalibaf controlan carteras de propiedades en el extranjero y han atraído el escrutinio de los medios. Tras la muerte de Khamenei padre, han resurgido figuras que antes estaban marginadas. Cada una trae consigo diferentes aliados, agendas y ambiciones de poder.

Cada grupo tiene una visión diferente sobre los puntos más conflictivos de las negociaciones, incluyendo el programa nuclear, el control de las aguas del Golfo y el papel de los aliados regionales de Irán. Los nacionalistas intercambiarían redes de aliados por el levantamiento de las sanciones; los islamistas las consideran la columna vertebral de la resistencia. Para los nacionalistas, la política de confrontación nuclear invita a un ataque; los islamistas siguen el modelo de Corea del Norte y buscan desarrollar una bomba con fines disuasorios. Para los pragmáticos, el control del Estrecho de Ormuz representa una ventaja para un pacto de seguridad más amplio con los estados árabes del Golfo; para los ideólogos, su atractivo reside en ser un lucrativo peaje bajo el control de Irán.

El 15 de abril, Asim Munir, jefe del ejército paquistaní, visitó Teherán en busca de puntos en común entre los distintos grupos. La necesidad de reparar los daños de guerra, que el régimen estima en unos 270.000 millones de dólares, podría contribuir a que las partes se reúnan. Incluso si Irán retoma las conversaciones, las profundas divisiones dentro de la delegación iraní implican que será difícil alcanzar un acuerdo y que cualquier pacto con Estados Unidos podría desmoronarse rápidamente.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.