La guerra agotará el tesoro de 6 billones de dólares del Golfo (Ilustración: Katie Martin)

En los últimos años, los fondos soberanos de los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han dominado el mundo de las inversiones. Los fondos de hidrocarburos de Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han invertido en conjunto más de 430.000 millones de dólares desde 2021. Por cada petrodólar que invierten, 75 petrocéntres terminan en el extranjero, en todo tipo de sectores, desde empresas prometedoras de inteligencia artificial y crédito privado hasta clubes de fútbol de la Premier League y TikTok. Gestionan más de 5 billones de dólares en activos a nivel mundial, frente a los 3 billones de dólares de 2021.

Esos esfuerzos visionarios por planificar la vida después de los combustibles fósiles se ven repentinamente interrumpidos por la brutal realidad de la guerra. Los ataques de represalia de Irán contra los aliados estadounidenses en la región ya han destruido infraestructura de petróleo y gas por valor de 25.000 millones de dólares, según Welligence, una consultora. Esta infraestructura deberá reconstruirse, y quizás complementarse con una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en oleoductos para evitar el estrecho de Ormuz, sobre el cual Irán ha demostrado su control. En medio de la creciente inestabilidad regional, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) también deberán invertir más en defensa, sobre todo para reabastecer sus misiles interceptores y otras municiones. Y todo esto debe ocurrir mientras sus economías se ralentizan debido a las interrupciones en la actividad económica, incluidas las exportaciones de energía. Dubái (parte de los Emiratos Árabes Unidos) ya ha anunciado un paquete de estímulo para las empresas.

Es casi seguro que los fondos con grandes recursos tendrán que sufragar parte de los gastos, como ya hicieron en crisis anteriores. Durante la pandemia, la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (también de los Emiratos Árabes Unidos) retiró 24.000 millones de dólares y la Autoridad de Inversiones de Kuwait, 25.000 millones, lo que equivale al 3-4% de sus activos bajo gestión, según estima Diego López, de Global SWF, una firma de investigación. Los fondos emiratíes y cataríes con participaciones en las aerolíneas nacionales de sus respectivos países rescataron a las compañías aéreas con 4.000 millones de dólares.

Según observa el Sr. López, estas grandes solicitudes de capital suelen alterar la asignación de objetivos de los fondos y restringir la inversión en otras clases de activos en los años siguientes. Y esta vez la situación será aún más delicada. Para empezar, en los últimos cinco años los fondos han invertido más en activos privados ilíquidos. Los vehículos emiratíes y saudíes han invertido cerca de 100.000 millones de dólares y unos 40.000 millones, respectivamente, en startups de IA y centros de datos. Entre 2021 y 2025, unos 140.000 millones de dólares de la riqueza soberana del CCG se destinaron a bienes raíces e infraestructura, y quizás 80.000 millones a crédito privado. Estas inversiones son más difíciles de liquidar en caso de necesidad que los bonos o las acciones cotizadas. Algunas solo podrían venderse con grandes pérdidas.

Otras inversiones están vinculadas a objetivos de política exterior, como garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a minerales críticos. Si los fondos firman acuerdos en el marco de convenios entre gobiernos, estos también pueden ser difíciles de revertir. Los fondos de los Emiratos Árabes Unidos poseen participaciones en minas y explotaciones agrícolas en varios países africanos. El Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita ha respaldado empresas mineras en Brasil y agrícolas en el sudeste asiático.

La última complicación reside en la creciente exposición de los fondos a las ambiciones nacionales de diversificar las economías del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) más allá del petróleo. L’Imad, un vehículo creado por Abu Dabi en enero que absorbió a ADQ, el fondo soberano del emirato, posee participaciones importantes en operadores de infraestructuras nacionales, como TAQA (una empresa de servicios públicos), AD Ports Group (un operador portuario), Abu Dhabi Airports y Etihad Rail. Otro fondo de Abu Dabi, Mubadala, financia la expansión de la isla Al Maryah, el centro financiero del emirato, y Masdar, una empresa de energías renovables.

A medida que los proyectiles iraníes disminuyen el atractivo de los ricos estados del Golfo para los extranjeros y su capital, las inversiones nacionales de repente parecen bastante arriesgadas. La disminución del tráfico aéreo en la región ya está afectando los estados financieros de los operadores aeroportuarios y las aerolíneas locales. La ocupación media y las tarifas diarias en los hoteles de lujo de las carteras de los fondos han caído cada semana desde que comenzó la guerra. Emirates Global Aluminium, una gran fundición copropiedad de Mubadala e Investment Corporation of Dubai, ha declarado que podría tardar hasta un año en reparar los daños causados ​​por los escombros de los misiles. Empresas inmobiliarias como Aldar, también propiedad parcial de Mubadala, se enfrentan a una caída drástica en la venta y el alquiler de viviendas. Todo esto está frenando los flujos de caja y disminuirá los dividendos que estas empresas pagan a los fondos.

Algunos de los proyectos más ambiciosos de la región ya parecían estar en una situación precaria. En enero se suspendió la construcción del Mukaab, un colosal rascacielos cúbico que era la pieza central de un distrito residencial y comercial de 50.000 millones de dólares en Riad, la capital saudí. La guerra hace improbable la reanudación del proyecto. En marzo, semanas después del inicio del conflicto, Arabia Saudí canceló algunos contratos para Trojena, una estación de esquí en el desierto, y The Line, una ciudad futurista con forma de muralla. Al menos para el PIF, que ha respaldado muchas iniciativas saudíes, las grandes pérdidas son inevitables.

En un encuentro de inversores organizado por el PIF el mes pasado en Miami, el director del fondo, Yasir Al-Rumayyan, expresó su esperanza de atraer más inversión extranjera al reino. «En el pasado, intentamos dar a conocer Arabia Saudita al mundo», declaró ante un grupo de importantes figuras del sector financiero. «Ahora estamos en una etapa en la que queremos dar a conocer Arabia Saudita al mundo». Dados los tropiezos de los diversos proyectos, esto ya se presentaba como una tarea difícil. La amenaza de ataques iraníes periódicos no facilita las cosas. Los banqueros de inversión informan que los contratistas extranjeros se están retirando de varios proyectos en el Golfo y que algunos inversores occidentales están perdiendo el interés.

El Sr. Rumayyan también recalcó que el PIF mantiene su compromiso con sus inversiones en todo el mundo. «Medimos nuestra rentabilidad no en trimestres, sino en décadas», insistió. De hecho, nadie prevé una venta masiva de activos propiedad parcial de los fondos del CCG. La mayoría no parece tener prisa por retirarse por el momento. Un asesor de inversiones en Singapur señala que, de los seis fondos soberanos del Golfo involucrados en operaciones intermediadas por su firma, solo uno se ha retirado en el último mes. Con la disminución de los beneficios nacionales, los ingresos extranjeros fiables son aún más cruciales, afirma.

Puede que sea cierto. Pero también sugiere que la atención de los fondos podría desviarse de las apuestas arriesgadas sobre el futuro hacia activos más estables que generen efectivo aquí y ahora. Mientras tanto, en el ámbito nacional, una mayor parte de su dinero se destinará a reconstruir la vieja economía en lugar de construir una nueva. Cuanto más se prolongue la guerra —y más profundas sean las cicatrices que deje—, más difícil será para los fondos fingir que nada ha cambiado.

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