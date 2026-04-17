La guerra del Golfo se ha sumido en un limbo precario

Un agente de policía pasa por delante de un cartel sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, en el exterior de un centro de prensa en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026. (AP Foto/Anjum Naveed)

Estados Unidos lleva mucho tiempo recurriendo a la presión económica como medio para coaccionar a Irán. Barack Obama utilizó sanciones para presionar al régimen a firmar un pacto nuclear en 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). Donald Trump se retiró de él durante su primer mandato y lanzó su campaña de “máxima presión”, que avivó una crisis económica en Irán, pero no logró un nuevo acuerdo.

Ahora, Trump ha vuelto a recurrir a esa herramienta. Esta vez, sin embargo, está imponiendo presión económica a punta de pistola, e Irán está haciendo lo mismo con el resto del mundo. Ambas partes esperan obligar a la otra a hacer concesiones que pongan fin a la tercera guerra del Golfo. La pregunta es quién cederá primero.

La guerra se encuentra en pausa desde el 8 de abril, cuando Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas, aunque las amenazas iraníes mantienen el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado al tráfico comercial. Delegaciones de ambos países se reunieron el 11 de abril en Islamabad, la capital de Pakistán, ciudad que contribuyó a la negociación de la tregua. Es posible que se celebre una segunda ronda de conversaciones en los próximos días y que se prorrogue la tregua.

Mientras tanto, el Sr. Trump ha impuesto su propio bloqueo, que prohíbe el paso de buques iraníes por el estrecho. Este bloqueo entró en vigor el 13 de abril. El Pentágono afirma haber ordenado desde entonces a diez buques que regresaran a puertos iraníes, y que todos ellos acataron la orden. El Departamento del Tesoro también ha declarado que no renovará la exención de 30 días, concedida el 20 de marzo, que permitía la venta de parte del petróleo iraní, un intento desacertado de reducir los precios del petróleo.

Los iraníes insisten en que pueden soportar las dificultades, como lo han hecho en el pasado. Sin embargo, su economía ya se encontraba en una situación crítica, con una moneda devaluada, una inflación anual superior al 50% y miles de millones de dólares en daños de guerra que reparar. Un bloqueo marítimo podría ser aún más oneroso que las sanciones de décadas pasadas, que los iraníes a menudo encontraban la manera de eludir.

Las ventas de petróleo serán la víctima más evidente. Con los niveles de producción actuales, si se bloquean las exportaciones, los tanques de almacenamiento se llenarán en dos semanas. Esto obligará a Irán a reducir la producción y, finalmente, a detenerla, lo que podría causar daños a largo plazo en los pozos petrolíferos. Las consecuencias se sentirán en otros sectores. La soja, utilizada para producir casi todo el aceite vegetal y el alimento para animales de Irán, se importa por mar. La interrupción del suministro implicaría un aumento drástico en los precios de los alimentos, que ya eran un 110% más altos en marzo que un año antes.

Funcionarios de algunos estados del Golfo apoyan el bloqueo y lo consideran necesario desde hace mucho tiempo. Llevan semanas indignados porque Estados Unidos permitió que Irán continuara exportando petróleo mientras el suyo permanecía bloqueado. Sin embargo, el embargo a Irán no ayudará a sus propias economías, que pierden miles de millones de dólares diarios en exportaciones, ni resolverá la crisis energética que azota al mundo.

Aunque los mercados de futuros siguen siendo sorprendentemente optimistas sobre un fin inminente de la guerra, la escasez ya está afectando al mercado físico. Si bien Estados Unidos puede estar relativamente protegido por su vasta industria de petróleo y gas, los automovilistas pagan un 29% más en las gasolineras que hace un año. La inflación anual subió al 3,3% en marzo, desde el 2,4% de febrero. Los asesores del Sr. Trump le han advertido que la guerra debe terminar pronto si quiere tener alguna posibilidad de revertir el daño antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Resulta difícil saber con exactitud qué se dijo en la primera ronda de conversaciones, que duró casi 21 horas. Algunos diplomáticos, por ejemplo, creen que Estados Unidos estaba dispuesto a permitir que Irán cobrara peajes a los buques que transitaran por el estrecho de Ormuz (lo que enfurecería a los aliados estadounidenses en el Golfo). Otros creen que insistió en el libre paso para todos. En algunos casos, incluso funcionarios del mismo país han recibido versiones diferentes.

Lo que parece claro es que el programa nuclear iraní era la prioridad de Estados Unidos, y que los estadounidenses mostraron cierta flexibilidad en sus demandas. En dos rondas de conversaciones anteriores, la administración Trump insistió en que Irán debía renunciar por completo al enriquecimiento de uranio. Irán se negó. Ahora, Estados Unidos parece dispuesto a aceptar una moratoria con plazos definidos en lugar de una prohibición indefinida. Irán probablemente la aceptaría, aunque sus negociadores tendrán que negociar la duración: la exigencia estadounidense de 20 años parece demasiado larga, mientras que la oferta iraní de cinco años es demasiado corta.

Sin embargo, este es solo uno de los muchos temas. El problema más acuciante es la reserva iraní de más de 400 kg de uranio enriquecido a un nivel cercano al necesario para fabricar armas nucleares. Estados Unidos quiere que Irán lo exporte. Irán prefiere diluirlo in situ. Esto último no es intrínsecamente problemático, pero los detalles serán cruciales: ¿dónde y cuándo se realizará la dilución y quién la supervisará?

Levántate y vuelve a intentarlo

Esto apunta a una preocupación más amplia sobre un posible acuerdo. Si la prohibición solo abarca el enriquecimiento en sí, Irán podría seguir desarrollando centrifugadoras avanzadas (las máquinas que enriquecen el uranio), instalarlas en nuevas facilidades e investigar cómo convertir material fisible en un arma nuclear, todo lo cual ya ha hecho antes. Cuando termine la moratoria, podría estar en una posición ventajosa para desarrollar una bomba atómica. Estos problemas pueden resolverse, pero llevarán tiempo: el JCPOA fue fruto de dos años de trabajo.

Por su parte, Irán acudió a Pakistán con una exigencia clara. “Lo único que les importaba era el dinero”, afirma un funcionario árabe informado sobre las negociaciones. Irán quiere que Estados Unidos levante no solo las sanciones “secundarias”, que impiden a terceros países comprar petróleo iraní (entre otras cosas), sino también las primarias que bloquean a las empresas estadounidenses para que hagan negocios en Irán. Esto también llevará tiempo, ya que algunas sanciones están reguladas por leyes del Congreso y no por decretos ejecutivos.

Para alcanzar un acuerdo rápidamente, ambas partes podrían tener que conformarse con un marco general. Detendrían la guerra y levantarían sus bloqueos mutuos. Irán aceptaría una moratoria sobre el enriquecimiento de uranio y, a cambio, podría acceder a miles de millones de dólares en ingresos petroleros congelados en bancos extranjeros.

Esto no alcanzaría la paz permanente que buscan los líderes iraníes ni el cambio duradero en el comportamiento iraní que desea el Sr. Trump. Pero la alternativa es otra ronda de combates, probablemente más destructiva. Un tercer portaaviones estadounidense llegará pronto a Oriente Medio, al igual que las unidades de guerra anfibia desplegadas desde California el mes pasado. Estados Unidos podría cumplir las amenazas del Sr. Trump de atacar infraestructuras vitales en Irán, lo que provocaría lo mismo en los estados del Golfo. En una batalla de voluntades económicas, ambas partes podrían perder.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.