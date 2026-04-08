La tripulación del Artemis II regresa a un planeta al que han alegrado

Vista de la Luna tomada por un miembro de la tripulación de Artemis II a través de la ventana de la nave espacial Orión en el quinto día de la misión, el 6 de abril. NASA/Handout vía REUTERS

El día de Navidad de 1968, Michael Collins, quien más tarde sería el piloto del módulo de mando del Apolo 11, el Columbia, le transmitió a Bill Anders, que entonces se encontraba a bordo de esa nave espacial, una pregunta que su hijo pequeño le había hecho sobre el Apolo 8: “¿Quién está al mando?”.

Anders hizo una pausa y luego respondió: “Creo que Isaac Newton es quien lleva la mayor parte del control en este momento”. El Apolo 8 había abandonado la órbita lunar ese mismo día; desde entonces hasta su amerizaje el 27 de diciembre, a unos 1600 km (1000 millas) al sur-suroeste de Honolulu, su trayectoria estuvo casi completamente determinada, como la de una roca que cae, por la ley de gravitación universal de Newton.

Sir Isaac Newton ha estado al mando de Integrity , la cápsula que alberga a la tripulación de la misión Artemis II de la NASA , durante casi todo su viaje. Integrity utilizó su motor principal por última vez el 3 de abril, encendiéndolo durante poco menos de seis minutos para abandonar la órbita terrestre 25 horas después del lanzamiento. Desde entonces, salvo algunas correcciones menores de rumbo, su trayectoria ha sido moldeada únicamente por la gravedad de la Tierra y la Luna, siguiendo una elegante figura de ocho que la lleva a través de la órbita lunar, alrededor de su cara oculta y de regreso al Pacífico (esta vez a un punto frente a la costa cerca de San Diego). La tripulación del Apolo 8 tuvo que depender de su motor para entrar en órbita lunar sin impactar contra la superficie («Los cuatro minutos más largos que he pasado en mi vida», dijo Jim Lovell, el piloto del módulo de mando) y luego para abandonar esa órbita y regresar a la Tierra. La tripulación de Integrity simplemente siguió su camino antes de llegar al punto, más allá de la Luna y más lejos de la Tierra que cualquier astronauta antes, donde comenzó a caer de regreso a su planeta de origen.

Lo cual no quiere decir que no hayan estado ocupados, especialmente cuando viajaron más allá de partes de la cara oculta de la Luna, la parte que no se puede ver desde la Tierra. La característica más impresionante que se reveló fue el Mare Orientale, una llanura de lava oscura rodeada como una diana por crestas circulares. Esta estructura es la más joven de las principales “cuencas de impacto” de la Luna, y sus anillos revelan la magnitud del choque desatado cuando un asteroide impactó la superficie hace poco menos de 4 mil millones de años. Los “planes de puntería” elaborados para guiar las observaciones de los astronautas señalan que su diámetro es aproximadamente la distancia entre el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, donde entrenaron, y el Centro Espacial Kennedy en Florida, desde donde despegaron.

Una de las vistas más fascinantes fue un pequeño cráter —de unos 9 km de diámetro— al norte de Orientale, que parece ser uno de los cráteres más recientes de ese tamaño que ofrece la Luna. Pierazzo lleva el nombre de Elisabetta Pierazzo, especialista en el estudio de cráteres de impacto. La forma en que la lava brotó de él ha sido estudiada exhaustivamente mediante naves espaciales en órbita alrededor de la Luna. Parece improbable que la breve inspección de los astronautas haya aportado mucho a ese conocimiento. «Es un cráter espectacular y es bonito recordar a Betty», dice un científico que lo ha estudiado. «Pero no espero nuevos resultados científicos de Artemis II».

El recuerdo también influyó en el aspecto más conmovedor de las observaciones, que siguieron al descubrimiento de un pequeño cráter, reciente y hasta entonces desconocido, en el límite entre el lado lejano y el lado cercano. La tripulación decidió recomendar a la Unión Astronómica Internacional que se le dé oficialmente el nombre de Carroll, en honor a Carroll Taylor Wiseman, esposa del comandante de la misión, Reid Wiseman, quien falleció hace seis años. Si bien no se creía que el comportamiento de las lágrimas en ausencia de gravedad formara parte de la agenda de investigación de la tripulación, cuando comunicaron esta decisión, parecía claro que lo habían averiguado.

La emoción, tanto en la cápsula como entre los millones de personas que observaban desde tierra, ha sido una parte fundamental de toda la experiencia. Presenciar fenómenos espectaculares y expresar reflexiones profundas sobre ellos y su relación con la vida en la Tierra ha convertido la misión en algo más que un descubrimiento: un recordatorio (aunque a veces parezca un tanto artificial). No puede compararse con la histórica fotografía de Bill Anders de la Tierra elevándose sobre el borde de la Luna, una imagen nunca antes vista y que nadie en la NASA había pensado en tomar hasta que los astronautas la vieron.

Pero la entusiasta respuesta de gran parte del público en la Tierra ha demostrado que esa sensación puede recuperarse, al menos en parte. La importancia de aquella fotografía de 1968, ahora conocida como «Earthrise», nunca radicó únicamente en lo que captó la cámara. También radicaba en el hecho de que hubiera alguien detrás de ella para tomarla. Muchos de los que siguen la misión desde la Tierra han vivido sus vidas sin que nadie, desde la distancia, les haya brindado esa perspectiva. Ahora eso ha cambiado. El hecho de que las emociones que evoca Artemis II ya se hayan experimentado antes no las hace menos reales para quienes las sienten ahora.

Sin embargo, es difícil predecir si el entusiasmo con el que se ha recibido el vuelo se mantendrá. Si, tras ser llevada de vuelta al límite de la atmósfera gracias a las precisas maniobras de Sir Isaac Newton, el escudo térmico y los paracaídas de la cápsula la llevan a salvo al mar, sin duda habrá celebraciones y gran entusiasmo. Es probable que un entusiasmo similar reciba a Artemis III, que en teoría probará los sistemas de aterrizaje lunar en órbita terrestre el próximo año, y a Artemis IV, que intentará utilizarlos en la práctica al año siguiente.

Pero la secuencia de misiones que la NASA planea llevar a cabo, culminando en una base lunar que permita una presencia continua en el polo sur de la Luna, será larga y, por su naturaleza, cada vez más rutinaria. El entusiasmo que suscitó el primer viaje del Apolo 8 a la Luna y el primer alunizaje del Apolo 11 pronto se desvaneció, eclipsado por la guerra de Vietnam, las crisis del petróleo y las demás dificultades de la década de 1970. Verlo regresar es sorprendente. Verlo perdurar sería algo sin precedentes.

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