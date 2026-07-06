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Qué deben hacer Europa y la OTAN para estar preparadas para la guerra

El sector de la defensa se está revitalizando. Ahora la industria debe producir más, mejor y más rápido, escriben Ursula von der Leyen y Mark Rutte

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Ilustración The Economist: Dan Williams
Ilustración The Economist: Dan Williams

Ambos crecimos a la sombra de la Guerra Fría, cuando Europa se sentía protegida, vigilante y comprometida con la paz. “Nunca más” era la consigna de nuestra generación. Tras siglos de conflicto, Europa se forjó bajo la convicción de que la cooperación económica era esencial para una paz duradera.

Cuando los monumentos a un continente dividido se derrumbaron con el colapso del comunismo, el temor a la guerra se desvaneció. Los presupuestos de defensa se redujeron y nuestras fuerzas armadas disminuyeron. Muchas de las industrias de defensa que las habían abastecido cerraron sus puertas. Europa pasó a depender más de Estados Unidos, a través de la OTAN, para obtener las capacidades que necesitaría si su seguridad se viera amenazada.

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Con el tiempo, muchos en Europa se acostumbraron a este sistema y a la externalización de gran parte de las capacidades de defensa y seguridad del continente. La cruda realidad y los peligros del mundo actual han puesto fin a esta forma de pensar.

La era de la externalización de gran parte de la defensa europea ha llegado a su fin . Los aliados europeos de la OTAN y los Estados miembros de la UE están reaprendiendo que, si queremos prevenir la guerra, debemos estar preparados. Están rearmando y revitalizando la base industrial de defensa para proteger a nuestros ciudadanos, nuestra libertad y nuestra seguridad. Tanto el gasto como la producción en defensa están aumentando: se están inaugurando nuevas fábricas y las existentes están ampliando sus turnos y líneas de producción.

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No solo las empresas de defensa tradicionales están aumentando su producción. Cada vez se observa una mayor innovación en el sector. Nuevas compañías están desarrollando las herramientas y tecnologías que exige la guerra moderna. Drones, vehículos terrestres no tripulados, sistemas de guerra electrónica: todo esto es esencial para que nuestras fuerzas armadas disuadan, protejan y defiendan. La mentalidad ha cambiado. Incluso los fabricantes de automóviles civiles están reconvirtiendo sus fábricas para producir componentes para el sector de la defensa, incluidos sistemas de defensa aérea y drones de largo alcance.

Estamos viendo el impacto que este cambio de mentalidad tiene en el ecosistema de defensa con el aumento de la producción. Los nuevos métodos innovadores nos permiten producir más, más rápido y a menor costo.

Este pragmatismo y sentido de urgencia son prioritarios, pero aún nos queda mucho por hacer. Nuestras capacidades de defensa siguen presentando deficiencias. Los aliados de la OTAN y los Estados miembros de la UE necesitan más aviones de combate, aviones cisterna, buques y submarinos, sistemas de defensa aérea y antimisiles, drones y sistemas antidrones. El apoyo que brindamos a Ucrania y al conflicto en Oriente Medio ha ejercido una presión adicional sobre las reservas militares, incluidos los interceptores y los sistemas antidrones. Nuestra capacidad de producción actual no da abasto para satisfacer la demanda.

Mientras Europa asume una responsabilidad cada vez mayor en su propia defensa, Rusia, China, Corea del Norte e Irán siguen fortaleciendo su cooperación y expandiendo sus capacidades industriales de defensa. La economía rusa está claramente orientada a la guerra. Moscú invierte más del 40% de su presupuesto estatal en defensa. Produce equipo militar sin cesar para librar su brutal guerra contra Ucrania, y sería ingenuo pensar que esta maquinaria bélica se detendrá al día siguiente de la paz. Desde 2022, Irán ha suministrado drones y tecnología a Rusia. La amenaza que representan las capacidades de misiles y el potencial nuclear de Irán ha sido durante mucho tiempo una preocupación para la UE y la OTAN . Mirando más al este, la industria de defensa china está en pleno auge. Siete de las 15 mayores empresas relacionadas con la defensa en el mundo son empresas estatales chinas. El arsenal nuclear de Pekín también continúa creciendo.

En este mundo más peligroso, una industria de defensa europea más fuerte, capaz de producir a gran escala y con rapidez, es crucial para una disuasión creíble. La única manera de lograrlo es mediante la cooperación: aunando los esfuerzos de países e industrias, aliados y socios.

Este es un esfuerzo conjunto a ambos lados del Atlántico. Nuestras defensas son inigualables cuando aprovechamos los recursos, la experiencia y las capacidades innovadoras desde California hasta Kiev, de Copenhague a Varsovia, de Oslo a Ankara. Nuestra red de socios, incluidos los del Indo-Pacífico, también puede y debe contribuir. Juntas, nuestras industrias pueden potenciar la innovación y acelerar la producción de capacidades y tecnologías esenciales.

Lo que proponemos es ambicioso, pero también factible. Juntos, la OTAN y la UE contamos con todo lo necesario para tener éxito: poder económico, las mentes más creativas e innovadoras, un sector financiero sofisticado e industrias de defensa y tecnología de vanguardia . Nuestra prioridad común es garantizar que la base industrial de Europa y Norteamérica produzca más, mejor y más rápido, porque así es como garantizamos nuestra seguridad.

Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. Mark Rutte es el secretario general de la OTAN.

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