El Banco Mundial ha abandonado sus objetivos climáticos (The Economist)

En junio de 2023, el banco de desarrollo más grande del mundo parecía estar experimentando una transformación. En una cumbre en París, el presidente del Banco Mundial, que durante 70 años se había centrado exclusivamente en combatir la pobreza global, anunció planes para reservar una gran parte de los préstamos para proyectos que mitigaran el cambio climático y sus efectos. Ajay Banga había sido contratado en parte por su compromiso con el medio ambiente, ya que se había comprometido a plantar 100 millones de árboles en su anterior trabajo como director de Mastercard, y estaba demostrando ser popular. El público, que incluía a Emmanuel Macron, el presidente francés, y a Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, celebró con una ovación de pie. Cuando el Sr. Banga salió del escenario, un asistente del Sr. Abiy lo abordó para tomarse una selfie.

Tres años después, la fiesta ha terminado. El mes pasado, bajo la presión estadounidense, el banco abandonó su objetivo formal de destinar el 45% de sus préstamos a proyectos relacionados con el clima. Los funcionarios del banco apenas han mencionado el clima desde que Donald Trump regresó al poder en 2025 (el Sr. Trump quiere más combustibles fósiles, no menos). Europa luchó para que se mantuviera el objetivo. La falta de financiación climática podría ralentizar la descarbonización del mundo en desarrollo. Pero para los países más pobres del mundo, todo esto podría ser una buena noticia.

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La transición ecológica siempre fue controvertida. En 2024, el Banco Mundial ya casi había alcanzado su objetivo, destinando 43.000 millones de dólares, el 44% del total de los préstamos anuales, a proyectos relacionados con el clima. Sin embargo, surgió una división entre los distintos enfoques de desarrollo. Un grupo creía que invertir en proyectos como turbinas eólicas (para energía renovable), vehículos eléctricos (para reducir la contaminación) y manglares (para prevenir inundaciones) era fundamental para preparar a los países en desarrollo ante el aumento de las temperaturas. Otro grupo, en cambio, consideraba que esto desviaba fondos de clínicas, escuelas y carreteras que beneficiaban directamente a las zonas más pobres.

Para acentuar aún más la división, la iniciativa del Sr. Banga surgió justo cuando los países ricos comenzaban a perder el interés en la ayuda al desarrollo. A medida que los presupuestos de ayuda y las contribuciones al Banco Mundial se congelaban en términos reales, los compromisos climáticos implicarían recortes presupuestarios en otros ámbitos. Los funcionarios del Banco se mostraron reticentes, argumentando que los proyectos que aliviaban la pobreza también protegían el planeta. El Sr. Banga sostuvo que había poca diferencia entre invertir en uno u otro. Si eso era cierto, muchos funcionarios de los países más pobres se preguntaban, ¿por qué destinar fondos exclusivamente al clima?

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A finales de 2024, el banco volvió a aumentar su promesa de aportar 120.000 millones de dólares anuales para 2030, junto con otras instituciones internacionales. Sin embargo, el regreso del Sr. Trump a la presidencia frenó el impulso. El presidente siente una aversión instintiva hacia las iniciativas ecologistas. Pero las preocupaciones de Estados Unidos eran más profundas. En octubre de 2025, Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que centrarse en el clima distraía de ayudar al crecimiento de los países pobres. Insinuó que el banco debía dar marcha atrás o perder el apoyo estadounidense, una disyuntiva difícil, dado que Estados Unidos es su mayor accionista.

Para abril, los funcionarios del Sr. Bessent habían iniciado una discreta campaña para eliminar los objetivos. Poco de lo que hizo el Sr. Banga para congraciarse con el Sr. Trump sirvió de ayuda, incluso su incorporación a la Junta de Paz, el comité encargado de supervisar la reconstrucción de Gaza. Las protestas de muchos países europeos se debilitaron cuando la guerra en Irán hizo impopulares en sus países los compromisos de cero emisiones netas que elevan el precio de la gasolina.

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La pregunta ahora es qué sucederá con el saldo de los préstamos del banco. Los responsables políticos de los países más pobres del mundo están aliviados. Se ha otorgado más ayuda a los países de renta media, que contaminan más que los más pobres y, por lo tanto, encuentran la descarbonización más costosa. Muchos esperan que la situación se revierta. Pero algunos en el banco creen que abandonar los objetivos climáticos no afectará la cartera del banco. Los nuevos proyectos climáticos podrían simplemente reformularse y aprobarse como préstamos para el desarrollo. De ser así, muchos empleados lo considerarán una victoria arrebatada a una entrometida América. Pero eso también podría demostrar que los escépticos del desarrollo tenían razón, y que, para empezar, había poca necesidad de objetivos.

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