El ataque de los hutíes contra Israel presagia una escalada significativa en la guerra con Irán

Los rebeldes hutíes lanzaron este sábado los primeros ataques contra Israel desde el inicio de la guerra hace un mes (AP Foto/Osamah Abdulrahman)

En una guerra en la que se han lanzado decenas de miles de bombas por todo Medio Oriente, causando la muerte de quizás miles de civiles, el último ataque podría haber parecido insignificante: un solo cohete, interceptado en pleno vuelo, que no causó daños a nadie. Sin embargo, el lanzamiento el 28 de marzo de los primeros misiles hacia el sur de Israel por parte de la milicia hutí de Yemen desde el inicio de la guerra con Irán podría anunciar la apertura de un nuevo frente, con consecuencias de gran alcance para la economía mundial. Si los hutíes atacan el tráfico marítimo en el Mar Rojo mientras el estrecho de Ormuz permanece cerrado, los precios del petróleo podrían dispararse aún más. El coste económico de la guerra podría llegar a ser tan elevado que Estados Unidos se viera obligado a abandonarla.

El lanzamiento se produjo horas después de que los hutíes, un movimiento chií alineado con Irán y que domina el norte de Yemen, emitieran un comunicado el 27 de marzo en el que advertían de que estaban dispuestos a entrar en la guerra. Los continuos ataques estadounidenses e israelíes contra Irán provocarían una “intervención militar directa”, según el comunicado, al igual que la participación de otras potencias en la guerra de Estados Unidos e Israel. Esto parecía ser una referencia a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), antiguos adversarios de los hutíes en Yemen.

Por ahora, los hutíes no han llegado a utilizar su arma más potente: su capacidad para interrumpir el tráfico marítimo en el mar Rojo. Desde el cierre del estrecho de Ormuz, Arabia Saudí ha desviado hacia el oeste, a su terminal del mar Rojo en Yanbu, aproximadamente 1,8 millones de barriles diarios de exportaciones de petróleo. Si los hutíes interrumpieran esta arteria vital atacando los barcos que pasan por allí o los oleoductos y las infraestructuras de Yanbu mientras el estrecho de Ormuz permanece cerrado, los analistas estiman que el precio del petróleo podría dispararse desde su nivel actual de unos 113 dólares por barril hasta cerca de los 200 dólares.

Según varios observadores de Yemen, este escenario es ahora más probable que cuando comenzó la guerra. Los hutíes han reforzado sus posiciones a lo largo de la costa del mar Rojo, entre los puertos de Hajja y Hodeida, y a lo largo de la frontera saudí. Un observador afirma que han desplegado “baterías de misiles antibuque, equipos de sabotaje naval, infraestructura de lanchas explosivas, minas marinas y bases de lanzamiento de drones marítimos… capaces de amenazar el tráfico del mar Rojo". “La estructura de mando hutí ya no se encuentra en una postura disuasoria”, afirma Nawaf Obaid, un analista saudí que dirige un proyecto en el King’s College de Londres dedicado al seguimiento de la inteligencia de señales regional. “Se está moviendo hacia una configuración lista para el ataque”.

Aunque forman parte del llamado “eje de la resistencia” de Irán, junto con Hezbollah en el Líbano y una serie de milicias iraquíes, los hutíes se mantuvieron en gran medida al margen durante el primer mes de la guerra con Irán. Esa moderación contrastó radicalmente con la guerra de Gaza, cuando mostraron su solidaridad con Hamas hostigando a los buques del mar Rojo que se dirigían al canal de Suez. A pesar de las súplicas cada vez más angustiadas de Irán, han mantenido un alto el fuego de facto tras la campaña de bombardeos estadounidense de 52 días en la primavera de 2025.

Al menos al principio, la milicia consideró que la moderación redundaba en su propio interés. El asesinato por parte de Israel de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, en 2024, y del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, al inicio de la guerra con Irán, pareció aflojar el control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Los hutíes parecían más centrados en cerrar un acuerdo con Arabia Saudí. Según se informa, una delegación hutí, encabezada por Muhammad Abdulsalam, su principal negociador, se desplazó a Riad poco después del inicio de la guerra. Su objetivo parecía ser conseguir mejores condiciones —quizás financiación saudí para su masa salarial o el reconocimiento formal de su control sobre Saná—. La reticencia de otros Estados de la península a sumarse a la guerra también hizo más aceptable para los hutíes mantenerse al margen.

Tres factores parecen haber cambiado el cálculo. Los ataques de Irán contra la infraestructura energética, los puertos y los centros comerciales del Golfo están arrastrando a la región a la contienda. Cada vez más, los funcionarios del Golfo hacen alarde de sus propias capacidades ofensivas. El 27 de marzo, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron planes para crear una fuerza naval multinacional destinada a proteger el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. A medida que los Estados del Golfo se acercan a sumarse a la guerra de Estados Unidos, los hutíes parecen estar volviendo a acercarse a Irán y a Hezbollah. Según Obaid, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) también está posicionando a sus propios oficiales en Saná para coordinar la respuesta de Yemen.

Las maniobras militares estadounidenses también están modificando la percepción de amenaza de los hutíes. Estados Unidos está enviando más tropas a la región, quizá como preparación para un ataque anfibio contra las islas iraníes del Golfo. Pero también está reforzando las fuerzas que rodean a los hutíes. El USS Abraham Lincoln, uno de los dos portaaviones estadounidenses en la región, se encuentra ahora frente a Salalah, en Omán, cerca de la frontera con Yemen. Las fuerzas estadounidenses también han reforzado su presencia en Yibuti, en el mar Rojo, y, según se informa, han obtenido acceso a bases aéreas saudíes como la de Taif, a unos 500 km al norte de Yemen.

Pero quizá el principal factor que empuja a los hutíes a la escalada sea la economía. Los funcionarios públicos llevan meses sin cobrar. Unos 18 millones de yemeníes se enfrentan a una hambruna aguda; la mayoría de ellos viven bajo el control de los hutíes. Los pagos de Arabia Saudí se han reducido; se dice que el más reciente, el otoño pasado, ascendió a 1.000 millones de dólares, una cantidad muy inferior a la factura salarial. Las esperanzas de un paquete mayor no se han materializado. En un discurso pronunciado el 26 de marzo, el líder del grupo, Abdul-Malik al-Houthi, arremetió contra la tacañería saudí. El acoso de los hutíes a la ONU y a las agencias de ayuda ha cortado de raíz cualquier nueva asistencia internacional. Los ingresos procedentes de los impuestos al tráfico marítimo se esfumaron con el alto el fuego de Gaza.

Sin duda, los hutíes se encuentran debilitados tras el ataque estadounidense contra su arsenal y el asesinato de gran parte de sus líderes a manos de Israel el año pasado. Pero eso no ha mermado su capacidad para convertirse en una molestia. Bastaría con un puñado de ataques para hacer que el mar Rojo resultara, en la práctica, intransitable, ya que las aseguradoras elevarían las primas a niveles prohibitivos y las compañías navieras, reacias al riesgo, ordenarían a sus buques tomar rutas más largas. Con recursos menguantes y una nueva ventaja, los hutíes podrían aún decidir reanudar los ataques contra el transporte marítimo. Si lo hacen, las consecuencias se extenderán mucho más allá de Yemen.

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