¿Podrían las fuerzas especiales de EEUU capturar el uranio de Irán?

¿Podrían las fuerzas especiales robar el uranio de Irán? (Captura de video)

El año pasado, Donald Trump afirmó que había “destruido” el programa nuclear de Irán. La afirmación era difícil de sostener cuando Irán había logrado conservar una buena parte de sus 400 kg de uranio altamente enriquecido (HEU, por sus siglas en inglés), suficiente para unas diez bombas si se enriqueciera un poco más. “La gente tendrá que ir a buscarlo”, sentenció la semana pasada Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Eso requeriría una operación militar sin precedentes en las profundidades de Irán. ¿Es posible?

El primer problema es determinar dónde está el HEU. El 9 de marzo, Rafael Grossi, jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, un organismo de control de la ONU, dijo que fue “principalmente” en Isfahán, en el centro de Irán, presumiblemente en túneles cuyas entradas fueron selladas con tierra en febrero. Algunos restos también se encuentran en las plantas de enriquecimiento de Natanz y Fordow, esta última profundamente enterrada en una montaña que fue bombardeada en junio pasado. Incluso si los objetivos estadounidenses e israelíes se limitaran a Isfahán, recuperar el uranio sería una tarea enorme. Los helicópteros Chinook mh-47g utilizados por el 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales de Estados Unidos, la unidad que recientemente capturó al venezolano Nicolás Maduro, podrían llegar a Isfahán, al menos 500 kilómetros tierra adentro, desde barcos en el Golfo Pérsico. Pero necesitarían repostar combustible para regresar. Y necesitarían un cuasi ejército que los rodeara.

El 7 de marzo, Trump declaró que solo se enviaría fuerza terrestre si Irán estuviera “tan diezmado que no pudiera combatir en tierra”. Para lograrlo, Estados Unidos atacaría las bases iraníes en las proximidades del objetivo. Posteriormente, necesitaría enviar fuerzas aerotransportadas para tomar un aeródromo cercano (la base aérea de Badr está a 10 km de las instalaciones nucleares de Isfahán) o, de forma más práctica, crear una pista de aterrizaje improvisada. Equipos de manipulación nuclear, excavadoras para retirar tierra y escombros de las entradas de los túneles y otra maquinaria pesada podrían entonces ser lanzados en paracaídas sobre palés.

Algunas misiones son opcionales

Como mínimo, un batallón de tropas (unos 1.000) necesitaría mantener un perímetro alrededor del complejo nuclear. Necesitarían cobertura aérea constante para detectar y atacar a cualquier fuerza iraní que se acercara: cobertura satelital en tiempo real, drones merodeadores, aviones de reconocimiento y aviones de ataque. Eso requeriría un enorme suministro de aviones cisterna de reabastecimiento para permitir que la fuerza aérea permanezca en el aire, potencialmente durante días.

Las fuerzas especiales y el cuerpo de ingenieros de combate de Israel cuentan actualmente con una experiencia más relevante y reciente que las fuerzas estadounidenses en este tipo de operaciones, tras haber trabajado extensamente en las vastas redes de túneles construidas por Hamas y Hezbollah. Su uso también permitiría a Trump afirmar que no ha desplegado tropas estadounidenses sobre el terreno. Sin embargo, esto pondría a prueba el puente aéreo de largo alcance de Israel. Si se utilizaran tropas israelíes, tendrían que recurrir a la vasta flota de aviones de carga de Estados Unidos.

El Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) de Estados Unidos también cuenta con experiencia relevante, tras años preparándose para asegurar o incautar armas nucleares pakistaníes en una crisis. Escuadrones de la Fuerza Delta y el Equipo Seal Seis de Estados Unidos practicaron el acceso a refugios subterráneos profundos en un sitio cerca de Las Vegas, con la ayuda de los Equipos Especializados de Desactivación Nuclear del Ejército estadounidense. Uno de los mayores desafíos, según un exoperativo del JSOC, es moverse, comunicarse y sobrevivir bajo tierra. Si Trump realmente quiere invadir Isfahán, por no hablar de Natanz y otros sitios, los equipos tendrán que haber estado ensayando durante meses.

El próximo desafío sería manipular el uranio altamente explosivo (HEU). Probablemente se almacena en forma gaseosa en múltiples contenedores para evitar una reacción en cadena accidental. Daniel Salisbury, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un centro de estudios, estima que el arsenal completo requeriría alrededor de 19 tanques de buceo. Cheryl Rofer, exinvestigadora nuclear en Los Álamos, observa que cada cilindro está rodeado por tuberías para mantenerlos separados. “El equipo de operaciones especiales DEBE comprender”, señala, “que las estructuras de tuberías no deben ser removidas”.

Una opción sería volarlo in situ. El UF6 (HEU en forma gaseosa) resultante “se dispersaría por todas partes, se depositaría en paredes, rocas, escombros, etc., y sería bastante difícil de recuperar”, afirma Matthew Bunn, de la Universidad de Harvard. Además, liberaría fluoruro de hidrógeno tóxico. Una segunda opción sería “descomponer” el material, sugiere, pero el equipo para hacerlo tendría que transportarse en camión y aun así dejaría material nuclear. La tercera opción sería extraer el HEU y retirarlo rápidamente. Sin embargo, si entra humedad en los cilindros durante el transporte, advierte François Diaz-Maurin, editor del Boletín de Científicos Atómicos, esta podría interactuar con el gas de uranio y producir fluoruro de uranilo tóxico y ácido fluorhídrico, lo que podría causar una explosión.

Una operación al estilo de Hollywood atraería a Trump, quien ha hablado de la humillación que los estadounidenses de su época todavía sienten por la toma de rehenes estadounidenses en Teherán en 1979. Le daría un desenlace de la guerra, permitiéndole cantar victoria incluso si el régimen iraní permaneciera en el lugar. Pero Trump también recordará cómo un esfuerzo fallido para rescatar a los rehenes de la embajada de Estados Unidos, la Operación Garra de Águila, condenó la presidencia de Jimmy Carter. Realizar cada uno de estos pasos también en Natanz y Fordow equivaldría a una de las incursiones más grandes de la historia militar.

“No hay duda de que Estados Unidos puede hacerlo”, dice un ex jefe militar occidental. “Probablemente sean los únicos militares en el mundo que podrían hacerlo. Pero o lo hacen increíblemente pequeño y se insertan de una manera muy encubierta, o lo hacen a gran escala; básicamente, convierten esa parte de Irán en los Estados Unidos de América por un tiempo”.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.