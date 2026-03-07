¿Puede Ucrania ayudar a derrotar los enjambres de drones de Irán?

Un residente toca un dron kamikaze ruso-iraní Shahed-136 (Geran-2) instalado frente a la Catedral de San Miguel como parte de una exposición que muestra vehículos y armas militares rusas destruidas, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

En 2014, Irán exhibió un nuevo dron, el Touphan o Tifón, una aeronave pequeña y ligera con alas delta. Al igual que el cañón de Chéjov, presentado en el primer acto, permaneció en segundo plano hasta 2019, cuando este, o uno similar, se estrelló contra dos refinerías de petróleo de Arabia Saudita. Estos drones suicidas, o municiones de ataque unidireccional (OWA) en la jerga militar, fueron el núcleo de lo que, unos años después, se convertiría en el Shahed. Tras su invasión de Ucrania en 2022, Rusia los adquirió y mejoró (como el Geran-2). Desde entonces, ha producido decenas de miles para lanzarlos contra Ucrania. Ahora están regresando masivamente a Oriente Medio, causando un dolor de cabeza a Estados Unidos y sus aliados.

Irán ha disparado más de 2.000 drones contra Israel, los países árabes, Irak, Azerbaiyán, Chipre y Turquía la semana pasada. La mayoría de los dirigidos contra Israel han sido derribados durante sus largos vuelos. Sin embargo, a distancias más cortas, han demostrado ser precisos y efectivos. El 28 de febrero, un ataque con drones mató a seis soldados estadounidenses en Kuwait. Imágenes satelitales sugieren que Irán también ha alcanzado un radar TPY -2, parte del sistema de defensa antimisiles THAAD en Jordania, inutilizando la vital batería. Además, han alcanzado embajadas y consulados estadounidenses, así como instalaciones de petróleo y gas.

Los drones tipo Shahed viajan mucho más lento que los misiles balísticos y llevan ojivas mucho más pequeñas. Sin embargo, presentan muchas ventajas. Son más económicos que los misiles balísticos, que cuestan a Rusia entre 1 y 15 millones de dólares cada uno, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de estudios estadounidense. En cambio, se estima que un Shahed-136 producido en Rusia cuesta alrededor de 55.000 dólares, aunque esta cifra puede superar los 100.000 dólares dependiendo de su configuración.

Estos drones también pueden producirse en cantidades mucho mayores que los misiles. La inteligencia ucraniana cree que Rusia tiene la capacidad de fabricar hasta 500 al día. Esta cantidad tiene una cualidad propia. Jack Watling, del Royal United Services Institute, un centro de estudios de Londres, ha señalado que la primera pérdida de un sistema de defensa aérea Patriot en Ucrania se produjo cuando fue superado por 75 Gerans, a pesar de que todos menos dos fueron derribados.

Pueden lanzarse desde camiones, que son más difíciles de detectar que los silos o los grandes lanzadores utilizados para misiles balísticos. Esto le da flexibilidad a Irán: se cree que un dron que impactó una base aérea británica en Chipre el 2 de marzo fue disparado desde el Líbano por Hezbollah, según fuentes militares israelíes. Y su trayectoria de vuelo a baja altura puede dificultar su detección. El dron chipriota fue detectado tarde, posiblemente porque volaba a baja altura sobre el mar.

Interceptar un dron tipo Shahed es un desafío diferente a detener un misil balístico. Sería excesivo usar una batería Patriot o THAAD, cuyos escasos interceptores deben reservarse para misiles balísticos, aunque se han puesto en servicio. Israel ha intentado usar su sistema Cúpula de Hierro, de gama baja, pero está optimizado para detener cohetes, que se mueven de forma diferente.

El enfoque actual se basa en gran medida en aviones de guerra. Estos pueden disparar misiles aire-aire, que son más económicos que los interceptores Patriot y THAAD, aunque siguen siendo caros, o cohetes, que son mucho más rentables. Los aviones estadounidenses ahora disparan cohetes guiados por láser APKWS, que también pueden transportarse en mayor número que los misiles aire-aire. Sin embargo, este enfoque aún mantiene ocupados a un número significativo de aviones de combate estadounidenses, que ya no pueden realizar misiones ofensivas.

Hay varias maneras de solucionar el problema. En 2024, los drones iraníes lanzados por Hezbollah desde el Líbano causaron varias bajas israelíes. La Cúpula de Hierro resultó insuficiente. Una respuesta fue mantener los helicópteros de ataque Apache sobrevolando la frontera, utilizando sus ametralladoras para derribar drones. Los cañones antiaéreos terrestres M61 Vulcan, que habían estado inactivos años antes, volvieron a estar en servicio.

Estos métodos tuvieron un éxito limitado. El nuevo láser interceptor Iron Beam que Israel había estado probando se puso en servicio rápidamente y demostró ser mucho más exitoso, pero Israel solo contaba con uno. Los países del Golfo no tienen ninguno. Además, los láseres podrían ser el futuro de la interceptación de drones, pero requieren buen tiempo para ser efectivos, un problema particular en el polvoriento y arenoso Golfo. Además, son voluminosos y pesados. Israel está trabajando en una versión aerotransportada que podría operar desde arriba de las nubes, pero eso aún está a años de distancia.

Otra vía es atacar las fábricas, los arsenales y los lanzadores de drones en su origen, lo que los estrategas militares llaman “a la izquierda del lanzamiento”. Atacar las líneas de producción es más fácil, ya que los lanzadores son móviles y pueden ocultarse. Estados Unidos e Israel han tenido cierto éxito en este aspecto. El 5 de marzo, el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central estadounidense, declaró que la tasa de lanzamiento de drones de Irán se había reducido un 83% desde el inicio del conflicto.

El país con mayor experiencia en la detección e interceptación de drones es Ucrania. El 5 de marzo, Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, declaró que Estados Unidos le había solicitado ayuda con el problema de los drones y que había prometido enviar expertos a Oriente Medio. Ucrania ha desarrollado una amplia gama de técnicas, desde interferencias hasta ametralladoras montadas en camiones. A partir de 2024, el país ha sido pionero en un sistema completamente nuevo y cada vez más exitoso.

Utiliza los llamados drones interceptores con “vista en primera persona” (FPV): naves pequeñas, rápidas y extremadamente maniobrables que embisten o destruyen los Shahed. Los más nuevos son pilotados por un piloto, pero pueden realizar la intercepción final de forma autónoma mediante inteligencia artificial . “Un Shahed debería ser interceptado con algo al menos diez veces más barato”, dice un alto comandante ucraniano. “Si sigues usando misiles caros contra drones baratos, estás destinado a perder”. Se estima que el interceptor líder actual cuesta alrededor de $2,500 por disparo, unas 20 veces más barato que su objetivo.

Ucrania también ha comenzado a desplegar interceptores de drones en el mar, montándolos en pequeñas embarcaciones sin tripulación. Las embarcaciones operan en grupos, compartiendo la cobertura de radar. Cuando se detecta un dron, se abre una escotilla en cubierta, liberando el interceptor. Los pilotos los guían remotamente mediante transmisiones de video transmitidas por la red satelital Starlink. Esta tecnología se utilizó por primera vez en el Mar Negro, en aguas cercanas a Odesa, en respuesta a las nuevas tácticas rusas de atacar desde el mar para evitar ser detectados.

La idea de un piquete naval con drones en alta mar tiene una relevancia obvia para cualquier estado árabe que observe la llegada de los Shaheds al Golfo Pérsico. Varios ya han expresado su interés, afirma Oleg Rogynskyy, director ejecutivo de Uforce, la empresa creadora del sistema: “En cuanto tengamos luz verde política, verán toneladas de nuestros barcos siendo cargados en aviones de carga con destino a Medio Oriente”.

En enero, Ucrania destruyó un récord de 1.704 Shaheds, la mitad del total lanzado ese mes. De ellos, el 70% fueron interceptados por vehículos aéreos no tripulados (FPV). La competencia del operador sigue siendo importante: unas pocas unidades fueron responsables de la mayor parte de las bajas. Por lo tanto, lo que Ucrania puede ofrecer a sus socios no es solo hardware, sino también personal y experiencia. Nada de esto será gratuito.

Antes de la última escalada en Medio Oriente, las empresas ucranianas de tecnología militar habían comenzado a expandir sus exportaciones con cautela. The Economist tiene entendido que el Sr. Zelenski ha suspendido esas licencias, para gran disgusto de las empresas. Como era de esperar, el presidente ucraniano está utilizando esta influencia para presionar a sus socios y obtener a cambio otros medios de defensa aérea, en particular los cada vez más escasos interceptores utilizados por el sistema Patriot. El 5 de marzo, el Sr. Zelenski afirmó que más de 800 de estos se habían agotado en Medio Oriente en tres días, más, según él, de los que Ucrania había recibido en toda la guerra.

Ucrania lleva mucho tiempo advirtiendo que la alianza militar entre Rusia e Irán causaría problemas mucho más allá de sus fronteras. “Para Irán, Ucrania nunca fue el enemigo, solo un campo de pruebas”, afirma una fuente de la industria ucraniana de drones. “No tenían ninguna disputa ideológica con nosotros. Vinieron a aprender a volar, a atacar, a derrotar a los equipos occidentales. Lo advertimos durante años. Pero nadie nos escuchó. Ahora sí nos escuchan”.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.