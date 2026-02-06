Los partidos recién nacidos están revolucionando la política japonesa (Crédito: IMAGO)

La política en Japón se ha asemejado durante mucho tiempo a una vía pública directa. La mayor parte del tráfico se movía con el Partido Liberal Democrático (PLD), que gobernó durante mucho tiempo; los descontentos se dirigían hacia la izquierda ideológica. Pero el mapa político se asemeja cada vez más al famoso cruce multidireccional de Shibuya en el centro de Tokio, con nuevos partidos que se desplazan en direcciones completamente diferentes. De los diez partidos principales que compiten en las elecciones a la cámara baja del 8 de febrero, solo tres existían antes de 2012 (el cuarto es una fusión reciente de dos partidos con más trayectoria).

El cruce de Shibuya es en sí mismo un buen lugar para observar el tráfico cambiante. En un solo día la semana pasada, los líderes de tres notables grupos emergentes —el ultraderechista Partido del Hazlo Tú Mismo (Sanseito), el populista Partido Democrático para el Pueblo (PPD) y el tecnooptimista Equipo Futuro (Mirai)— celebraron mítines allí, esforzándose por hacerse oír entre el bullicio del fin de semana. Los agitadores de Reiwa Shinsengumi, un nuevo grupo de extrema izquierda, se congregaron cerca. Estos grupos emergentes exageran su originalidad, reflejando una creciente demanda de cambio.

Los recién nacidos también comparten la angustia por la disminución y el envejecimiento de la población japonesa. Sin embargo, ofrecen planes radicalmente diferentes para el futuro. Tamaki Yuichiro, del DPP, habla de transformar una “generación ansiosa en una generación esperanzada”, con la ayuda de grandes recortes de impuestos. Según Anno Takahiro, de Mirai, los robots salvarán a Japón: insta a una adopción más rápida de la IA, la robótica y los vehículos autónomos para superar la escasez de mano de obra. Kamiya Sohei, de Sanseito, por el contrario, critica a los migrantes y elogia a Tokugawa Ieyasu, un shogun que unificó Japón a principios del siglo XVII e inició una era de 260 años caracterizada por una paz relativa y un estricto aislacionismo.

Estos partidos siguen siendo pequeños: el mayor es el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), con 34 escaños en la cámara baja de 465 miembros. Sin embargo, han logrado ejercer una influencia desproporcionada, gracias en parte a su hábil uso de las redes sociales. Ishin se ha convertido en el nuevo socio de coalición del PLD. El PPD ha negociado con la coalición gobernante para impulsar una política fiscal de su preferencia. Sanseito ha situado la inmigración en el centro del debate. Para proclamarse vencedores en las elecciones, los nuevos candidatos no necesitan tomar el poder, basta con mantener su avance.

