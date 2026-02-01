Las negociaciones de paz dan un rayo de esperanza a Kiev

La gente sale y se acerca a una tienda de campaña proporcionada por los servicios de emergencia para los residentes cuyos apartamentos se han quedado sin calefacción durante las temperaturas bajo cero, durante el ataque de Rusia a Ucrania, el 17 de enero de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

Los electricistas del distrito de Troyeshina en Kiev se llevan la peor parte. Este enorme suburbio obrero lleva casi una semana sin calefacción central, con 300.000 personas expuestas a temperaturas de hasta -15°C. La tensión ha desestabilizado no solo a los residentes, sino también al cableado local, que se deforma con las sobretensiones de los calentadores, hervidores y estufas improvisadas. Desde el amanecer hasta el anochecer, los electricistas corren entre los brutales bloques de viviendas de color gris rosáceo, intentando desesperadamente reparar las conexiones quemadas. Al menos dos han muerto en el trabajo. Nina Svyrydovych, jefa de un equipo local de servicios públicos, afirma que a menudo se les recibe como dioses: “La gente espera que, después de todo, les demos luz”. En otras ocasiones, se convierten en el blanco de la ira ciudadana. El 28 de enero, decenas de residentes bloquearon una carretera para impedir que los trabajadores abandonaran sus trabajos, hasta que la policía los liberó posteriormente.

El colapso del sistema de calefacción de Troyeshina es el efecto acumulativo del bombardeo incesante de Rusia a la red energética de Ucrania. Cada ataque ha dejado a Kiev más vulnerable, a medida que desaparecen las reservas y las capacidades de equilibrio. Sin embargo, la ciudad puede haber recibido un breve indulto. El 29 de enero, Donald Trump dijo que había conseguido un acuerdo con Vladimir Putin para pausar temporalmente los ataques a la red eléctrica de Kiev. Las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania están programadas para reanudarse en Abu Dabi este 1 de febrero, y el Sr. Trump presentó la oferta del presidente ruso como un gesto de buena voluntad. Los ucranianos negaron que el Kremlin hubiera hecho ninguna promesa oficial. Están esperando que las conversaciones de alto el fuego tengan una pista de si el Sr. Putin está abierto a un compromiso o tiene la intención de redoblar su guerra.

Troyeshina necesita ayuda. El 24 de enero, tras meses de ataques con misiles y drones, Rusia logró inutilizar su central térmica, Tets-6. El complejo —el más grande y moderno de Kiev— suministraba 2.000 MW de calor mediante tuberías de agua caliente y 400 MW de electricidad. Para evitar que las tuberías se congelaran y reventaran, los ingenieros municipales drenaron el sistema. No está claro cuándo podrá reiniciarse la planta. Maksym Bakhmatov, administrador principal del distrito, afirma que la tarea ahora es evitar un desastre total, ya que se pronostica que las temperaturas caerán a -24 °C la próxima semana: “La catástrofe viene por etapas. Primero el agua, luego la calefacción, luego la electricidad y, por último, el alcantarillado“. En otro distrito, los residentes se quejan de la aparición de materia fecal en las bañeras.

El Sr. Bakhmatov ha evacuado a una docena de los residentes más vulnerables y está supervisando a otros 150. Afirma que comprendió que Rusia terminaría la planta en diciembre y comenzó a prepararse en consecuencia. Su equipo proporciona calefacción y electricidad de emergencia a 55 escuelas y 66 guarderías. Se muestra crítico con la falta de preparación de la ciudad para la campaña invernal de Rusia, y especialmente con el papel del alcalde, Vitali Klitschko, ex boxeador. “Un campeón de boxeo no es lo mismo que un administrador eficaz”, afirma. A principios de enero, el Sr. Klitschko instó a los residentes a abandonar la ciudad, una postura que el Sr. Bakhmatov calificó de “derrotista”.

Es difícil ver qué pretende el bombardeo ruso de infraestructura civil, aparte de causar sufrimiento. Podría ser un intento de influir en las conversaciones de paz, que siguen siendo ambiguas, aunque con esperanzas de progreso. Trump insinuó que la promesa de Rusia de no afectar la red eléctrica de Kiev hasta el 1 de febrero era una concesión a Ucrania, que había estado presionando por un “alto el fuego energético” antes de la próxima ronda de conversaciones en Abu Dabi. Ucrania afirmó que la supuesta promesa no alcanzaba el acuerdo directo que buscaban y requería una verificación en tiempo real. Putin podría estar intentando ganar tiempo. También podría estar mostrando su disposición a un compromiso cuyos lineamientos ya han comenzado a perfilarse.

Fuentes cercanas al equipo negociador ucraniano afirman que las conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Rusia en Abu Dabi, los días 23 y 24 de enero, fueron de las más constructivas hasta la fecha. Los asuntos pendientes han sido los mismos durante meses: si Rusia puede aceptar las garantías de seguridad acordadas entre Ucrania y Estados Unidos, y si Ucrania tendría que retirarse del territorio que aún controla. Sin embargo, algunos aspectos técnicos del acuerdo parecen haberse resuelto. No es probable que se produzcan avances importantes hasta al menos marzo, cuando finalice la ofensiva invernal rusa y los crecientes problemas de su economía puedan empezar a notarse. Las conversaciones de este 1 de febrero podrían ofrecer pistas sobre las intenciones de Putin, especialmente si está dispuesto a suavizar su exigencia de que Ucrania entregue las zonas fuertemente fortificadas del Donbás que aún están bajo su control.

La postura de Ucrania es que un alto el fuego debe mantener la línea de demarcación actual. Un acuerdo en discusión crearía una zona desmilitarizada, quizás administrada por la nueva “Junta de Paz” internacional de Trump. Dicho acuerdo tendría que sortear “posiciones indigestas para ambas sociedades”, afirma una fuente ucraniana cercana a las conversaciones. Para Ucrania, la aplicación de la legislación rusa en la zona desmilitarizada sería una línea roja. Para Rusia, la presencia de fuerzas de paz occidentales en el este de Ucrania sería igualmente difícil. “No podemos resolver nada de esto sin acordar un sistema de seguridad para la región”, afirma la fuente. “Los rusos no pueden simplemente decir: confíen en nosotros”.

Ucrania parece estar cubriendo sus apuestas con una estrategia de dos vías. Por un lado, demuestra su compromiso con el Plan A, la negociación liderada por Estados Unidos. De tener éxito, esto podría significar aceptar un doloroso compromiso territorial a cambio de la oportunidad de alcanzar la paz y la membresía en la Unión Europea. Putin obtendría un alivio de las sanciones occidentales y nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Sin embargo, al mismo tiempo, Volodimir Zelensky prepara a su país para el Plan B: fortalecer el ejército y debilitar a las fuerzas rusas mientras mantiene parte del Donbás. En una presentación en Kiev el 26 de enero, Mykhailo Fedorov, el recién nombrado ministro de Defensa de Ucrania, mostró una visión futurista de la guerra digitalizada mediante tecnologías de drones y lógica de juego. Pocos de los presentes creían que la guerra terminaría pronto.

En Troyeshina, todos esperan un plan B. Los electricistas bajo el mando de la Sra. Svyrydovych afirman que los residentes no están entrando en pánico, a pesar del empeoramiento de las condiciones. Confían en la resiliencia de la comunidad. “Todos saben que tenemos que sobrevivir febrero y la mitad de marzo”, afirma. “Pero entonces seremos héroes”. El jefe administrativo del distrito, el Sr. Bakhmatov, se muestra igual de desafiante. “Si Putin cree que los ucranianos se rendirán porque sus retretes no funcionan, se equivoca. Usaremos zanjas para defecar si es necesario, pero lo haremos cantando ‘Putin es un imbécil’. Los ucranianos nunca se rendirán” .