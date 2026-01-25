Lo que revela la purga del general de mayor rango de China por parte de Xi Jinping

El vicepresidente de la Comisión Militar Central, Zhang Youxia, asiste a la segunda sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional (APN), en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 8 de marzo de 2025 (REUTERS/Tingshu Wang)

Entre los generales chinos, uno había parecido inmune durante mucho tiempo a las purgas radicales del alto mando en los últimos dos años. Zhang Youxia, su oficial uniformado de mayor rango, no era solo un amigo personal de Xi Jinping, el líder de China. Era uno de los pocos comandantes militares con experiencia en combate, habiendo luchado con distinción en una guerra con Vietnam en 1979. Eso reforzó su autoridad como el mayor de los dos vicepresidentes de la Comisión Militar Central (CMC), que comanda las fuerzas armadas (y está encabezada por el Sr. Xi). Algunos analistas vieron al general Zhang como el cerebro de algunas de las purgas recientes. Ahora incluso él ha sido derrocado, en el golpe más dramático hasta ahora.

El 24 de enero, el Ministerio de Defensa anunció que el general Zhang, de 75 años, y otro miembro de la CMC, el general Liu Zhenli, habían sido investigados por presuntas violaciones graves de la disciplina y la ley. No ofreció más detalles. El general Liu, de 61 años, dirige el departamento del Estado Mayor Conjunto, que supervisa las operaciones, la inteligencia y el entrenamiento. Quizás aún más relevante, se cree que mantiene estrechos vínculos personales con el general Zhang, ya que es otro veterano de la guerra fronteriza con Vietnam.

Las investigaciones significan que el Sr. Xi ahora, en efecto, ha vaciado todo su liderazgo militar en una purga sin precedentes desde la muerte de Mao Zedong en 1976. Aunque los generales Zhang y Liu aún no han sido removidos oficialmente de la CMC, investigaciones como esta normalmente implican detención y son seguidas rutinariamente por el despido formal. Cuatro de los otros oficiales uniformados de la CMC ya han sido destituidos formalmente de sus puestos en el partido y en el ejército. Como resultado, el organismo que supervisa al Ejército Popular de Liberación (EPL) de aproximadamente 2 millones de efectivos, ahora solo tiene dos miembros activos: el Sr. Xi como su presidente y el jefe disciplinario del EPL, el general Zhang Shengmin, quien se convirtió en vicepresidente en octubre.

Las últimas investigaciones son la evidencia más contundente hasta el momento de la magnitud de los problemas que aún enfrenta el Sr. Xi al intentar transformar el EPL en una fuerza de combate completamente moderna. Poco después de tomar el poder, comenzó a abordar la corrupción generalizada y la falta de enfoque en el combate real despidiendo a docenas de generales y lanzando una gran revisión de la estructura del EPL. Una nueva ola de purgas comenzó alrededor de 2023 con la Fuerza de Cohetes, que maneja el arsenal nuclear de China, y luego se extendió a otros servicios, así como a los departamentos de desarrollo de equipos y políticos del EPL. Sin embargo, la corrupción perdura y las reformas estructurales del Sr. Xi están incompletas. Ahora puede estar mostrando su frustración con el fracaso del General Zhang para entregar mejores resultados antes de la fecha límite del próximo año, establecida por el Sr. Xi, para que el EPL sea capaz de tomar Taiwán.

Otra posibilidad es que el general Zhang o sus familiares estuvieran involucrados en actos de corrupción en el pasado, quizás cuando dirigió el departamento responsable del desarrollo y la adquisición de armas, propenso a la corrupción, entre 2012 y 2017. Es posible que antiguas acusaciones hayan resurgido o que hayan surgido nuevas a medida que los investigadores del Sr. Xi ampliaron sus esfuerzos o recibieron información de los rivales del general Zhang. Algunos de los oficiales previamente investigados eran considerados sus protegidos.

Pero estas últimas purgas también podrían haber sido provocadas, en parte, por las preocupaciones del Sr. Xi sobre los poderes en expansión del general Zhang. “Este es el desarrollo más sorprendente en la política china desde los primeros días del ascenso de Xi al poder”, dice Dennis Wilder de la Universidad de Georgetown en Washington, quien es un ex analista de China en la CIA. Él cree que muchas de las purgas recientes se debieron a la rivalidad entre una facción liderada por el general Zhang y otro grupo que construyó principalmente sus carreras sirviendo en el este de China, algunos de ellos cuando el Sr. Xi era un funcionario allí. La facción del general Zhang, que incluía a varios hijos de revolucionarios prominentes, prevaleció. Eso lo dejó con una autoridad sin precedentes. Pero también lo convirtió en una amenaza potencial para el Sr. Xi. “Es un viejo cabrón duro y profano y, aunque se había aliado con Xi, nunca fue su subordinado”, dice el Sr. Wilder sobre el general Zhang.

La conexión familiar del general Zhang con el Sr. Xi se remonta a la época en que sus padres lucharon juntos en la guerra civil del país. El padre del general Zhang posteriormente ascendió a general de tres estrellas; el del Sr. Xi se convirtió en líder civil. El Sr. Xi demostró su confianza en el general Zhang en 2017 al supervisar su nombramiento al Politburó, que incluye a los aproximadamente 20 líderes principales del Partido Comunista, y como vicepresidente junior de la CMC, lo que lo convirtió en el segundo general de mayor rango de China. Posteriormente, en 2022, cuando el Sr. Xi obtuvo un tercer mandato como jefe del partido, el general Zhang se convirtió en vicepresidente senior de la comisión a pesar de tener 72 años, lo que lo habría descalificado según las normas de jubilación anteriores.

Si el general Zhang es destituido formalmente, se convertiría en el oficial militar en servicio activo de mayor rango destituido por el Sr. Xi. Y si además pierde su escaño en el Politburó, sería la primera vez que dos de sus miembros son destituidos en el mismo periodo de cinco años desde que el EPL reprimió las protestas de la Plaza de Tiananmén en 1989. Esto enviaría un mensaje contundente a otros miembros de las fuerzas armadas y a la élite civil, especialmente a aquellos de familias revolucionarias prominentes: los vínculos con el Sr. Xi no garantizan protección. Pero también plantea un problema al Sr. Xi: ¿a quién debería elegir para reemplazar a todos los generales que ha destituido?

Desde que asumió el poder en 2012, el Sr. Xi ha intentado ascender a generales políticamente leales y cualificados para liderar la transformación del EPL en una fuerza más ágil capaz de combinar operaciones aéreas, terrestres, marítimas, cibernéticas y espaciales. Comenzó reemplazando a generales nombrados por líderes anteriores. Más recientemente, ha atacado a muchos de sus propios nombramientos. Y muchos de los generales restantes son demasiado inexpertos o están manchados por su vinculación con uno o más de los comandantes militares caídos en desgracia. La agitación también está empezando a afectar la capacidad de combate del EPL, según algunas evaluaciones occidentales.

El informe anual más reciente del Pentágono sobre las fuerzas armadas chinas, publicado en diciembre, señaló que la destitución de altos oficiales del EPL había “causado incertidumbre sobre las prioridades organizativas” y “repercutido en las filas del EPL”. Añadió que la corrupción en las adquisiciones de defensa había provocado deficiencias de capacidad “observadas”, como el mal funcionamiento de las tapas de los silos de misiles. “Es muy probable que estas investigaciones provoquen interrupciones a corto plazo en la eficacia operativa del EPL ”, afirmó. “Alternativamente, el EPL podría emerger como una fuerza de combate más competente en el futuro si utiliza la campaña actual para eliminar los problemas sistémicos que facilitan la corrupción”. Al menos en ese punto, el Sr. Xi espera que el Pentágono tenga razón.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.