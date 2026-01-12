Las opciones que enfrenta Estados Unidos en Irán

Las manifestaciones iraníes incluyen ataques a edificios oficiales, incendios de vehículos gubernamentales y la sustitución de la bandera vigente por la pre-revolucionaria - crédito @War_Monitoring/Z

Oigan a Donald Trump decirlo: el fin de la República Islámica está cerca. “Irán busca la LIBERTAD, quizás como nunca antes”, anunció en redes sociales el 10 de enero. “¡Estados Unidos está listo para ayudar!”. El presidente estadounidense ha hecho declaraciones similares cada pocos días desde que una ola de protestas comenzó a arrasar Irán el 28 de diciembre. Advirtió que Estados Unidos está “listo para intervenir” si el régimen asesina a manifestantes. “Si lo hacen, van a tener que pagar un precio muy alto”, dijo.

Como era de esperar, los líderes iraníes no han hecho caso a sus advertencias. Lo que comenzó como una huelga de comerciantes en Teherán se ha convertido en una profunda crisis de legitimidad para el régimen, que incluso ha llevado a algunos allegados a preguntarse si se avecina un cambio. Incapaz de apaciguar a los manifestantes con escasas ayudas, la República Islámica ha asesinado a cientos de ellos. Un grupo de derechos humanos con sede en Washington afirma haber confirmado 490 muertes, una cifra que casi con certeza es inferior a la real.

Esto deja al Sr. Trump ante un dilema. Por mucho que quiera cumplir sus amenazas, tiene pocas opciones para hacerlo. Hay pocos precedentes de lanzar una ofensiva militar en apoyo de manifestantes pacíficos. Los disturbios en Irán siguen sin liderazgo y desorganizados, y aún no han convencido a los peces gordos del régimen, en particular a los que tienen armas, de desertar. Estados Unidos puede impulsar a la oposición, pero es poco probable que sea un impulso decisivo.

Es imposible determinar la violencia de la represión del régimen, ya que el jueves por la noche inutilizó en gran medida el acceso de Irán a internet global. Ni siquiera las llamadas telefónicas tradicionales desde el extranjero se conectan. El apagón no solo afecta a los manifestantes, sino que también supone un alto coste para la economía iraní. El hecho de que se haya prolongado durante más de 72 horas es una muestra del nerviosismo del régimen. La desinformación abunda, pero las historias creíbles que han surgido de Irán son desgarradoras: hospitales desbordados de víctimas de disparos, cadáveres amontonados en las morgues.

Algunos iraníes se preguntan si la violencia habría sido peor sin las amenazas de Trump. Sin embargo, con el paso del tiempo, podrían perder su efecto disuasorio. Al entrar las protestas en su tercera semana, Trump se encuentra bajo presión para convertir sus palabras en acciones. Se ha reunido con asesores en los últimos días para analizar sus opciones, aunque fuentes en Washington afirman que aún no ha tomado una decisión (se espera que se reúna con sus asesores el martes).

Las opciones son limitadas. En un extremo del espectro se encuentra un ataque simbólico contra el régimen. Esto podría impulsar protestas más grandes, al menos temporalmente. Pero también podría ser contraproducente, ya que podría indicar que Trump no se toma en serio la idea de cumplir con sus amenazas de forma más significativa. Los manifestantes se desmoralizarían, mientras que el régimen se sentiría envalentonado para reprimir con más fuerza.

El Sr. Trump podría, en cambio, considerar un ataque más amplio contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la fuerza de defensa del régimen, que fue un objetivo importante de la guerra de Israel el verano pasado. Esto representaría un golpe tangible y un estímulo psicológico para la oposición. Sin embargo, una campaña de bombardeos no puede impedir que el CGRI —y grupos afines como el Basij, una fuerza paramilitar— disparen contra manifestantes en las calles. También podría distanciar a algunos iraníes que temen un colapso estatal como el que se ha producido en otros países de Oriente Medio.

La opción más radical sería atacar a altos cargos del régimen, quizás incluso al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Trump podría verse tentado a intentar una incursión de comandos, dado su reciente éxito en Venezuela, pero dicha misión sería mucho más complicada en Irán. También podría bombardear a funcionarios desde el aire, como hizo Israel en junio. Cualquiera de las dos opciones, de tener éxito, sin duda forzaría un cambio político. Sin embargo, en la consiguiente lucha por el poder, un movimiento de protesta desorganizado estaría en desventaja. Los más probables ganadores serían el CGRI y sus aliados políticos.

Por ahora, también existen limitaciones prácticas a lo que Estados Unidos puede hacer: probablemente tendría dificultades para mantener una campaña prolongada en Irán. El Pentágono no tiene portaaviones en el Golfo Pérsico; el más cercano, el USS Abraham Lincoln, está a miles de kilómetros de distancia en el Mar de China Meridional. Sí tiene aviones de guerra en bases en la región, pero los países anfitriones podrían no permitir su uso. Los estados del Golfo están nerviosos tanto por las posibles represalias como por la perspectiva del caos en Irán si cae el régimen. El domingo, Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del parlamento iraní, advirtió que las bases regionales de Estados Unidos serían blanco de cualquier ataque. Es casi seguro que el régimen también lanzaría misiles contra Israel.

Todas estas complicaciones podrían llevar a Trump a lo que los funcionarios llaman una respuesta “no cinética”. Estados Unidos podría enviar más terminales Starlink a Irán, por ejemplo, lo que permitiría a más iraníes eludir el bloqueo de internet (aunque el régimen se esfuerza por bloquearlo). También podría contar con capacidades cibernéticas ofensivas que impidan que Irán corte las conexiones terrestres.

Reconectar al país sería valioso. Ayudaría a los iraníes a organizarse y a compartir evidencia de las atrocidades del régimen con el resto del mundo. Pero no impediría que el régimen cometiera esas atrocidades. Tampoco lo harían las otras opciones que se están considerando, como una aplicación más estricta de las sanciones económicas.

La historia ofrece poca orientación. Para cuando Estados Unidos y sus aliados intervinieron en Libia en 2011, la oposición al régimen de Muamar el Gadafi ya estaba armada. La coalición terminó brindando apoyo aéreo a una ofensiva rebelde (cuyo resultado, 15 años de guerra civil y caos, no es algo que nadie busque emular).

Cuando Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia bombardearon el régimen de Bashar al-Assad en Siria en 2018, fue simplemente para imponer la prohibición del uso de armas químicas. No intentaron impedir que Assad asesinara a su pueblo con armas convencionales. Con su promesa de “rescatar” a los manifestantes de las depredaciones del régimen, Trump se ha fijado un objetivo mucho más ambicioso, y mucho más difícil.

