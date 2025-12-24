El Báltico se está convirtiendo en un campo de batalla entre la OTAN y Rusia (REUTERS)

Comparado con los enormes submarinos nucleares rusos, el A-26 sueco, con tan solo 66 metros de eslora, es un modelo compacto. Pero lo que le falta en tamaño al submarino construido por Saab lo compensa con su sigilo y capacidad de vigilancia. Un portal integrado en su proa le permite desplegar drones submarinos, sensores o buzos en el lecho marino. Para las turbias aguas del mar Báltico y la Guerra Fría que se desarrolla bajo ellas, el A-26 ofrece la mejor relación calidad-precio. Esa fue al menos la conclusión a la que llegó el gobierno polaco el 26 de noviembre, cuando decidió comprar tres de los buques por un valor estimado de 2.800 millones de dólares.

Para países como Polonia, vigilar el Báltico y sus aguas es una cuestión urgente de seguridad nacional. El mar está repleto de infraestructuras de telecomunicaciones y energía. Un gasoducto, el Balticconnector, une Finlandia y Estonia. Otro, Baltic Pipe, transporta gas desde Noruega hasta Polonia. Cables de comunicaciones y electricidad bordean el lecho marino. A principios de este año, Estonia, Letonia y Lituania desconectaron sus sistemas eléctricos de la red eléctrica rusa; de los cuatro enlaces que los conectan a la red europea, tres son submarinos. Sobre la superficie, cientos de aerogeneradores se alzan frente a las costas de Dinamarca y Alemania, y se están construyendo nuevos frente a las de Polonia. Las costas del Báltico albergan diez terminales de GNL, y dos más están en construcción.

En teoría, la presencia de la OTAN en el Báltico nunca ha sido tan fuerte. De los nueve estados ribereños del mar, todos, excepto Rusia, pertenecen a la alianza. Pero aunque la OTAN tiene una clara ventaja en el Báltico en cuanto a poder naval convencional, Rusia cuenta con los medios para causar estragos. Desde 2023, se han registrado al menos 11 presuntos actos de sabotaje a la infraestructura del Mar Báltico, muchos de ellos vinculados a la flota en la sombra de Rusia, la red de petroleros que el país utiliza para eludir las sanciones occidentales. Los peores fueron las roturas del Balticconnector y de un cable eléctrico que une Finlandia y Estonia, probablemente causadas por barcos que arrastraron sus anclas por el lecho marino. Ambos tardaron meses en repararse.

Es posible que espías rusos también estén utilizando algunos de los barcos para operaciones sobre el nivel del mar. En septiembre, se avistaron drones, aparentemente lanzados desde barcos vinculados a Rusia, sobre aeropuertos daneses. Incidentes similares se han producido desde entonces en Francia y Alemania.

Los ataques híbridos permiten a Rusia negar su implicación, poner a prueba la cláusula de defensa mutua de la OTAN y evaluar la predisposición a la confrontación de cada miembro. Pero el régimen de Vladimir Putin también está empezando a actuar abiertamente. A principios de octubre, el servicio de inteligencia de defensa de Dinamarca reveló que buques de guerra rusos habían apuntado sus armas contra buques y helicópteros de la armada danesa y navegado en dirección a buques daneses, simulando una colisión.

Rusia pronto tendrá más objetivos entre los que elegir. Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia están construyendo nuevos parques eólicos en el mar Báltico. Polonia está aún más expuesta. Depende de los oleoductos y puertos del Báltico para casi la mitad de sus importaciones de energía, y esa dependencia va en aumento. Para 2040, el país podría invertir más de 100 000 millones de dólares en parques eólicos marinos y nuevas terminales de GNL. La primera central nuclear de Polonia, cuya inauguración está prevista para 2036, estará a menos de 2 km de la costa.

Muchos de estos proyectos se idearon cuando la amenaza rusa parecía abstracta. Ahora, los gobiernos se esfuerzan por protegerlos: un reto difícil. Los radares y satélites pueden monitorear el cielo y rastrear barcos, incluso cuando apagan sus transpondedores. Pero rastrear lo que sucede bajo la superficie es mucho más difícil, lo que convierte al lecho marino en un terreno ideal para ataques híbridos.

Gran parte de la tecnología de vigilancia existente, basada en sonares, no es adecuada para el Báltico. El fondo marino, poco profundo y desordenado, genera ruido acústico, el tráfico marítimo enmascara la actividad submarina y los cambios bruscos de salinidad distorsionan las ondas sonoras. Nuevas soluciones, como sensores hidroacústicos, submarinos como el A- 26 y vehículos submarinos no tripulados (UUV), cubrirán algunas de estas deficiencias. Sin embargo, el desarrollo de un sistema de vigilancia integrado, un objetivo clave de la OTAN para el Báltico, llevará años.

Proyectos como el A- 26 se enfrentan a largos retrasos. La Armada sueca tenía previsto recibir el primero de los dos submarinos encargados a Saab en 2022. Esta fecha se ha pospuesto hasta 2031. (Se dice que la necesidad de modernizar el astillero donde se construyen los submarinos es una de las razones del retraso). Polonia, cuya Armada solo cuenta con un viejo submarino soviético, tendrá que esperar hasta la década de 2030 para recibir los tres A- 26 que ha encargado. Mientras tanto, la principal agencia de inteligencia militar británica concluyó recientemente que Rusia está modernizando su flota para atacar cables y tuberías submarinos.

Así pues, incluso con las nuevas tecnologías para mejorar la monitorización, la detección y las reparaciones, la OTAN debe esforzarse más para demostrar a Rusia que sus ataques híbridos no quedarán impunes. Hasta ahora, la respuesta ha sido en gran medida reactiva. En el marco de la operación Baltic Sentry de la OTAN, lanzada a principios de 2025, la alianza ha intensificado las patrullas en el Báltico. Sin embargo, aunque los buques de la OTAN pueden contactar con buques comerciales para comprobar si tienen una matrícula válida, según el derecho internacional, sus tripulaciones no pueden abordarlos ni inspeccionarlos.

Algunos países han propuesto medidas más drásticas. Tras las incursiones con drones sobre Dinamarca, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, sugirió cerrar el Báltico a los petroleros de la flota de sombra. El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, había propuesto hacerlo meses antes.

Sin embargo, un bloqueo de este tipo violaría casi con toda seguridad el derecho internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar garantiza a los buques, incluso a los sancionados, el derecho a atravesar estrechos internacionales siempre que no supongan una amenaza de fuerza ni violen las normas de seguridad. Rusia, que utiliza el Báltico para el 60 % de sus exportaciones marítimas de petróleo crudo, probablemente consideraría el cierre de los estrechos daneses a los petroleros de la flota sombra un acto de guerra. Una respuesta más prudente sería denegar el acceso a los buques que no cumplan las normas técnicas, afirma Jacek Siewiera, exdirector del consejo de seguridad nacional de Polonia.

Este enfoque está cobrando fuerza. En octubre, Dinamarca intensificó los controles de los petroleros en el fondeadero de Skagen, que conecta el mar del Norte con el Báltico. Polonia, por su parte, está reforzando su disuasión naval. Un proyecto de ley aprobado por el parlamento polaco en noviembre permite a la armada usar la fuerza para proteger infraestructuras críticas, incluso fuera de las aguas territoriales polacas.

La protección es cara, pero no se compara con la capacidad de lidiar con ataques. Un estudio reciente del grupo de expertos Rand calculó el coste diario de reparar un cable submarino de telecomunicaciones en 24 millones de euros (28 millones de dólares), un oleoducto en 36 millones de euros y un gasoducto en 75 millones de euros. Estas reparaciones suelen tardar meses. La pérdida de suministro energético y de conectividad agrava los daños. Si se dejan de provocar, uno o dos submarinos empiezan a parecer una ganga.

