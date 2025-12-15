Tras la masacre de Bondi, Australia se enfrenta a difíciles preguntas sobre el extremismo

Una pareja coloca flores como homenaje a las víctima de un tiroteo ante el Bondi Pavilion en el distrito de Bondi Beach, Sydney, el lunes 15 de diciembre de 2025, al día siguiente de la balacera. (AP Foto/Mark Baker)

Más de mil personas se reunieron en Bondi Beach, Sídney, el 14 de diciembre, la primera noche de Janucá, para presenciar el encendido de una menorá. Niños con la cara pintada abarrotaron un zoológico interactivo. Familias portaban globos y varitas de burbujas. Sin embargo, al caer el sol, dos hombres vestidos de negro y portando armas de fuego de cañón largo dispararon contra la multitud desde posiciones justo afuera del parque junto a la playa donde se celebraba el evento. Asesinaron al menos a 15 personas e hirieron a docenas más, incluyendo a dos policías.

Anthony Albanese, primer ministro de Australia, confirmó que la masacre fue un “ataque selectivo contra judíos australianos”. Lo calificó de “incidente terrorista”, designación que otorga a las autoridades poderes adicionales para interrogar y detener a sospechosos. Entre los fallecidos se encuentra Eli Schlanger, destacado rabino local y organizador del suceso.

El ataque es uno de los peores tiroteos en la historia moderna de Australia, aunque el balance final tardará algunos días en conocerse. Y de no ser por la inmensa valentía de los transeúntes, podría haber sido aún más letal. Un video muestra a un hombre con camiseta blanca acercándose sigilosamente a uno de los pistoleros desde detrás de un coche y luego arrebatándole el rifle. “Ese hombre es un auténtico héroe”, declaró Chris Minns, primer ministro de Nueva Gales del Sur. “No me cabe duda de que hay muchísima gente viva esta noche gracias a su valentía”.

El ataque terminó cuando la policía abatió a tiros a uno de los presuntos pistoleros, de 50 años, y detuvo a su hijo, de 24 años, el segundo presunto atacante, quien se dice que resultó herido. La policía confirmó posteriormente que, al registrar un vehículo abandonado en la zona y vinculado a los atacantes, se descubrieron varios artefactos explosivos improvisados. Por lo tanto, la idea era claramente causar una devastación aún mayor de la ya causada.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, Australia ha sufrido una oleada de incidentes antisemitas, incluyendo ataques incendiarios contra sinagogas. En agosto, Australia expulsó al embajador iraní después de que información fidedigna sugiriera que Irán había financiado y dirigido al menos dos ataques incendiarios en suelo australiano (contra un negocio judío y una sinagoga). Fue la primera expulsión de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.

En febrero, Mike Burgess, jefe del servicio de inteligencia nacional de Australia, declaró que la lucha contra el antisemitismo se había convertido en la principal prioridad de su agencia debido a las “amenazas a la vida... que estamos viendo en este país”. Grupos musulmanes condenaron el ataque terrorista. “Estos actos de violencia y crímenes no tienen cabida en nuestra sociedad”, declaró el Consejo Nacional de Imanes de Australia en un comunicado. “Los responsables deben rendir cuentas plenamente y enfrentarse a todo el peso de la ley”.

Los próximos días sin duda también traerán un renovado debate sobre las armas de fuego. Las masacres en Australia son muy poco frecuentes; las estrictas leyes de armas del país (comúnmente elogiadas internacionalmente) son una de las razones. Las armas automáticas y semiautomáticas fueron prohibidas en gran medida en 1996 después de que un hombre armado matara a 35 personas durante una masacre en la ciudad de Port Arthur, en Tasmania. En aquel entonces, el gobierno compró cientos de miles de armas de fuego al público australiano. Pero durante los últimos cinco años, se han registrado más armas en total en Australia que antes de la masacre de Port Arthur, según un informe publicado en enero por el Australia Institute, un grupo de expertos. Se espera mucha más conversación al respecto.

