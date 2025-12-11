Rusia no es tan resiliente como quiere hacernos creer

El presidente ruso, Vladimir Putin (REUTERS)

Al escuchar a Vladimir Putin, uno pensaría que Rusia marcha hacia la victoria en Ucrania y supera los pequeños desafíos económicos que enfrenta gracias al apoyo de su pueblo patriota. El 30 de noviembre, la televisión estatal mostró al Sr. Putin visitando un puesto de mando con uniforme militar, recibiendo informes sobre la última ofensiva. “Las tropas rusas avanzan prácticamente por todas partes”, declaró el Sr. Putin a sus generales. Dos días después, en una conferencia de inversión, declaró que “nuestro país y nuestra economía están abordando con éxito” cualquier problema. Rusia, añadió, estaba lista para una guerra con Europa.

En realidad, la situación de Rusia es mucho menos cómoda. El progreso de su ejército es lento y sangriento. Sus problemas económicos son graves y crecientes. El ánimo público hacia la guerra se ha deteriorado, un factor curiosamente importante en la dictadura de Putin, que se basa en la percepción de un apoyo popular masivo para asegurar su obediencia. La propaganda de Putin y sus incesantes ataques con drones y misiles tienen como objetivo principal convencer a Europa y Estados Unidos de que apoyar a Ucrania es inútil. Declaraciones recientes de Donald Trump sugieren que esta ofensiva está dando resultados. De hecho, ni siquiera ha logrado conquistar el Donbás en cuatro años de intentos. Y para los rusos, la brecha entre la imagen y la realidad se está ampliando.

En el campo de batalla. Rusia envía pequeños grupos para infiltrarse en las posiciones ucranianas y grabar videos antes de que sean destruidas. Los avances reales, a juzgar por la inteligencia de fuentes abiertas y los blogueros militares rusos, son mucho menos impresionantes. Las fuerzas ucranianas, desangrándose y escasas de hombres, aún mantienen posiciones en Pokrovsk, una ciudad en primera línea que Rusia afirmó haber tomado hace semanas. El avance ruso es real, pero gradual e ignominioso.

En cuanto a la economía rusa, no se está desmoronando, pero está empezando a mostrar tensiones y cuellos de botella. Optimistas y pesimistas coinciden en que el próximo año será el más difícil desde la invasión a gran escala de Rusia. Durante el último año, los ingresos del petróleo y el gas han caído un 22%. El impulso económico de un gran aumento en el gasto militar se ha estancado. El déficit presupuestario se acerca al 3% del PIB. Eso es modesto para los estándares europeos, pero Rusia recibe poca inversión extranjera y no puede endeudarse en los mercados internacionales, dice Alexandra Prokopenko del Carnegie Russia Eurasia Centre, un grupo de expertos con sede en Berlín. Para financiar la guerra del Sr. Putin, el gobierno se ve obligado a endeudarse internamente, lo que puede ser inflacionario, y a subir los impuestos.

El Kremlin gasta la mitad de su presupuesto en las fuerzas armadas, el complejo militar-industrial, la seguridad nacional y el servicio de la deuda. La guerra aumenta la actividad económica, pero la empobrece, argumenta la Sra. Prokopenko. Mantiene el empleo y la actividad industrial, pero produce pocos activos duraderos o aumentos de productividad. El material se destruye; los soldados mueren.

El aumento de impuestos supone una carga adicional para la economía civil, que ya sufre tasas de interés de dos dígitos y escasez de mano de obra. Las fábricas de tanques trabajan horas extra, mientras que los fabricantes de automóviles reducen los turnos. Los sectores industrial y militar se han estancado. Para financiar la guerra de Putin, el gobierno ha recurrido a extraer dinero de su propia población, lo que rompe el acuerdo político que Putin ofreció implícitamente a la población rusa.

En una conferencia organizada en octubre por Re:Russia, un centro de estudios con sede en Viena, expertos rusos y extranjeros describieron los cambios en la economía y la opinión pública durante el último año. Oleg Vyugin, ex vicedirector del banco central ruso, afirmó que el Kremlin inicialmente logró aumentar el gasto en defensa, mantener el nivel de vida y recompensar económicamente a quienes participaron en la guerra. Pero ya no puede continuar la guerra sin causar daño: “En 2026, las consecuencias… se harán evidentes".

Los rusos están empezando a notarlo. En una encuesta reciente, según Vladimir Zvonovsky, sociólogo de la ciudad rusa de Samara, el número de quienes afirman que su bienestar se está deteriorando triplica al de quienes afirman que está mejorando. Actualmente, se encuentra en su nivel más alto desde el comienzo de la guerra.

Esto no significa que Putin busque la paz. Pero sí modifica las condiciones en las que puede continuar la guerra. La proporción de fanáticos bélicos nunca superó el 25% de la población rusa, ni tampoco la de opositores activos, afirma Elena Koneva, socióloga; la mayoría silenciosa piensa en la vida cotidiana, no en la ideología. Las encuestas de opinión pueden considerarlos partidarios, pero ese apoyo es superficial, afirma Sam Greene, experto en Rusia del King’s College de Londres: “Decir que apoyas la guerra es la mejor manera de evitar que la guerra afecte tu vida”. No expresan una opinión profundamente arraigada, sino lo que consideran la posición dominante en su círculo social.

Sin embargo, la percepción de lo dominante ha cambiado. En mayo de 2023, los rusos, con un margen del 57% frente al 39%, pensaban que la mayoría de su círculo social más cercano apoyaba la guerra. En octubre de 2025, en cambio, pensaban, con un margen del 55% frente al 45%, que quienes pertenecían a su círculo más cercano se oponían mayoritariamente a la guerra o estaban divididos. La renuencia a participar en la guerra es ahora más aceptable socialmente que el entusiasmo, afirma Kirill Rogov, fundador de Re:Rusia.

El cambio es aún más evidente en la actitud hacia los veteranos de la “operación militar especial”. La propaganda oficial los presenta como héroes de guerra. Sin embargo, una encuesta reciente de Levada, una encuestadora independiente, reveló que solo el 40% de los rusos los percibe así; la mayoría los ve como una amenaza o como víctimas. La guerra, que para enero habrá durado más que la batalla de Rusia contra los nazis entre 1941 y 1945, no inspira ni orgullo ni optimismo.

En un experimento reciente, los encuestadores dividieron a los encuestados en dos grupos aleatorios, preguntando a uno qué deseaba y al otro qué esperaba. El 88% del primer grupo expresó su deseo de que la guerra terminara y que la atención se centrara en cuestiones sociales y económicas. Sin embargo, solo el 47% esperaba que Putin lo lograra.

El Kremlin, que constantemente realiza sus propias encuestas, es muy consciente de estos sentimientos. También es consciente de que poner fin a la guerra o reducir el gasto militar no resolverá los problemas económicos de Rusia. Dado que la economía se ha vuelto dependiente de la producción militar, es probable que la paz traiga a corto plazo nuevos problemas, junto con el regreso a casa de soldados traumatizados. En lugar de buscar una manera de retirarse de la guerra, Putin está redoblando sus esfuerzos, lo que requiere un control ideológico y una represión cada vez mayores.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.