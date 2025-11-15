Cómo evitar la próxima guerra en África

El Ejército etíope ejecutó a 45 civiles en enero durante operaciones en Amhara (EFE/EPA/STR)

Hace tres años, uno de los conflictos más mortíferos del siglo XXI llegó a su fin cuando el gobierno de Etiopía firmó un acuerdo de paz con el Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT), el partido gobernante de la región más septentrional del país.

Cientos de miles de personas podrían haber muerto en la brutal guerra que precedió al acuerdo. Ahora, este se está desmoronando. Abiy Ahmed, el líder autocrático de Etiopía, lo ignora, y muchos miembros del FPLT y de las fuerzas armadas de Tigray parecen dispuestos a volver al campo de batalla.

De forma alarmante, se están produciendo escaramuzas en la frontera sur de la región. El ejército etíope ha respondido con ataques de drones. El 7 de noviembre, el FPLT acusó al gobierno de una “estrategia de exterminio”.

Otra guerra en Tigray sería una catástrofe, y no solo para los tigrayanos y otros etíopes. Esto intensificaría y expandiría la extensa zona de conflicto multinacional que actualmente abarca gran parte del Cuerno de África, creando lo que podría ser la mayor área de violencia y anarquía del mundo.

Una característica de este conflicto es el papel de potencias externas, incluidos algunos estados del Golfo, que ejercen influencia sobre sus aliados. La mejor oportunidad para la desescalada reside en Estados Unidos y estas potencias externas, quienes deben presionar a sus aliados para que cesen las hostilidades y retomen el diálogo.

Etiopía, con 130 millones de habitantes, es uno de los estados más fragmentados y frágiles de África.

Desde que el Abiy asumió el cargo en 2018, sangrientas insurgencias han asolado esta federación multiétnica. La reanudación de los combates en Tigray podría extenderse más allá de las fronteras etíopes e involucrar a Eritrea, un estado con una fuerte presencia militar al norte, gobernado por el dictador Isaias Afwerki, quien lleva décadas en el poder.

Abiy firmó un acuerdo de paz con Eritrea en 2018, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, las relaciones se han deteriorado. Abiy busca recuperar el acceso al Mar Rojo, que Etiopía perdió cuando Eritrea se separó de él en 1993. Muchos temen ahora una nueva guerra por los puertos eritreos, e incluso por la independencia de Eritrea.

Es posible que tropas eritreas combatan junto al Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT). Mientras tanto, Sudán, que se extiende junto a Etiopía, Tigray y Eritrea, está sumido en su propia y cruenta guerra civil. El peligro reside en que todos estos conflictos se fusionen en una guerra regional, donde se mezclen combatientes, flujos de armas y refugiados.

Aún no es demasiado tarde para evitar este escenario, si actores externos influyentes utilizan su poder. Abiy considera a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) su principal aliado. El año pasado, Eritrea firmó un pacto de seguridad con Egipto. Este año, se ha esforzado por fortalecer sus lazos con Arabia Saudita. Estados Unidos ejerce influencia tanto indirectamente a través de sus aliados del Golfo como mediante sus relaciones con Abiy e Isaias, quienes desean estrechar las relaciones bilaterales con la superpotencia.

Resulta alentador que los diplomáticos estadounidenses hayan abogado por la moderación, a diferencia de 2020, cuando Estados Unidos dio luz verde implícitamente a la guerra de Etiopía contra Tigray. Durante una visita a Etiopía en septiembre, Massad Boulos, asesor para África del presidente Donald Trump, disuadió a Abiy de intentar obtener acceso al mar por la fuerza. Estados Unidos también ha amenazado con sanciones a varios funcionarios de Tigray, a quienes teme que estén instigando la guerra.

Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos deben presionar a Etiopía y Tigray para que eviten la guerra y respeten el acuerdo de paz de 2022. Trump ha mostrado disposición para intentar apaciguar los conflictos, negociando una tregua en junio en el este del Congo y, el mes pasado, respaldando un acuerdo entre Camboya y Tailandia. Ambos acuerdos son imperfectos y frágiles, pero mejores que nada. Trump no oculta su deseo de seguir los pasos de Abiy y ganar un premio Nobel. Ambos deberían recordar que es más fácil prevenir una guerra que terminarla.

