Georgia está extinguiendo los últimos rescoldos de la democracia

Un manifestante ondea banderas de Georgia y de la Unión Europea frente a una barricada en llamas durante una manifestación de la oposición el día de las elecciones locales en Tiflis, Georgia, el 4 de octubre de 2025 (REUTERS/Irakli Gedenidze)

En muchos países que antes eran democráticos, el camino hacia el régimen de partido único ha sido largo y tortuoso. El partido gobernante de Georgia, Sueño Georgiano (SG), parece haber decidido tomar la vía rápida. El 6 de noviembre, la fiscalía acusó a ocho de las principales figuras de la oposición, incluido el ex presidente Mikheil Saakashvili, de conspirar para dar un golpe de Estado. Se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión. Seis de ellos ya están encarcelados. Una semana antes, SG había solicitado al Tribunal Constitucional del país la ilegalización de los tres partidos de oposición más grandes de Georgia.

El precio de la disidencia está subiendo rápidamente en Georgia, y no solo para los políticos. En el último mes, la policía ha arrestado a decenas de personas involucradas en las protestas contra el SG, que comenzaron a finales de 2024, cuando el gobierno decidió suspender las negociaciones de adhesión con la Unión Europea. Quienes intentaron tomar por asalto el palacio presidencial el 4 de octubre, día de las elecciones locales, están acusados ​​de participar en un golpe de Estado. Algunos han sido encarcelados simplemente por usar mascarilla o bloquear el tráfico. “El año pasado la multa era de 500 lari (185 dólares)”, dice Inga, una manifestante frente al parlamento. “Luego fue de 5000 lari, y ahora son 15 días de prisión”.

La prohibición de los partidos de oposición parece inevitable. El poder judicial, incluido el Tribunal Constitucional, está supeditado a SG. Algunos creen que los partidos podrían intentar reconstituirse con nuevos nombres. Salome Samadashvili, de Lelo, uno de los partidos que se enfrentan al cierre, no se hace ilusiones. “Si intentamos registrarnos como un nuevo partido, el Ministerio de Justicia se negará”, afirma. “Con el control absoluto del Estado, pueden hacer lo que quieran”.

Fundado por Bidzina Ivanishvili, el hombre más rico de Georgia, el SG llegó al poder en 2012. Inicialmente, se adhirió a la línea prooccidental marcada por sus predecesores, especialmente por el Sr. Saakashvili. Esto dio sus frutos en 2023, cuando la UE, impulsada por la invasión rusa de Ucrania, aceptó formalmente a Georgia como candidata a la adhesión. Ya lo había hecho con Ucrania y Moldavia, pero la admisión de Georgia se retrasó debido a dudas sobre su elegibilidad.

Ya existían fricciones con Occidente y señales de deterioro democrático. La SG, otrora coalición de partidos, se había convertido en un instrumento para los intereses y ambiciones empresariales del señor Ivanishvili. Las autoridades comenzaron a hostigar a los grupos LGBT, al igual que la Iglesia Ortodoxa Georgiana. Georgia se comprometió a no ayudar a Rusia a eludir las sanciones occidentales, pero se negó a imponer las suyas propias.

Desde las elecciones generales de 2024, empañadas por denuncias de fraude, el proceso se ha acelerado vertiginosamente. El boicot de la oposición al Parlamento otorgó a la SG el control absoluto de la cámara. Una ley sobre «agentes extranjeros», sumada al fin de los programas financiados por USAID tras el desmantelamiento de esta agencia por la administración Trump, ha devastado la sociedad civil. Opositores han desaparecido tras las rejas. Irakli Kobakhidze, el primer ministro, ha roto relaciones con la UE y ha acusado a Occidente de intentar empujar a Georgia a la guerra con Rusia. Las violaciones de derechos humanos son generalizadas y el sistema de controles y equilibrios prácticamente ha desaparecido, concluyó la UE en un informe reciente.

La oposición es débil, está dividida y, en muchos casos, lastrada por su propio historial de abusos y corrupción durante su mandato. Las elecciones locales de octubre marcaron un punto crítico. Algunos partidos de la oposición declararon un boicot, otros participaron en la votación y otros instaron a sus seguidores a manifestarse. El resultado fue una victoria aplastante del SG. “La campaña fracasó, el boicot fracasó y la revolución fracasó”, afirma Dimitri Tskitishvili, ex parlamentario.

Se suponía que el estatus de país candidato a la UE incentivaría a Georgia a impulsar las reformas democráticas. En cambio, ha tenido el efecto contrario. Según los analistas, Ivanishvili intuyó que su red de clientelismo estaba en peligro y entró en pánico. “Comprendió que si aprobaba todas estas reformas —la desoligarquismo, el estado de derecho y los derechos humanos— perdería el poder", afirma Kornely Kakachia, director del Instituto Georgiano de Política, un centro de estudios.

El alejamiento de Europa ha ido de la mano de una creciente dependencia de Rusia. Rusia representa ahora el 45% de las importaciones de petróleo de Georgia, frente al 8% en 2012. Por primera vez, una refinería georgiana en el Mar Negro recibió a principios de octubre un cargamento de más de 100.000 toneladas de crudo ruso. Georgia también se ha convertido en un punto clave de tránsito para los automóviles con destino a Rusia, según un informe del Centro de Política Exterior. Los analistas hablan de enormes flujos de dinero no declarado procedentes de Rusia, que impulsan la economía georgiana (el PIB creció un vertiginoso 9,4% el año pasado). Mencionar estas cuestiones puede ser peligroso en Tiflis. Entre las últimas acusaciones contra la oposición georgiana se incluye la de proporcionar información a gobiernos extranjeros sobre las relaciones económicas del país con Rusia.

Los dirigentes del SG afirman, con cierta razón, que Georgia no puede permitirse nuevos enfrentamientos con Rusia, que invadió el país en 2008 y aún controla dos grandes enclaves en su territorio. Las sanciones contra Rusia “sería un suicidio” para Georgia, declara Levan Makhashvili, parlamentario del SG. “Debemos ser pragmáticos”, añade. “Debemos moderar nuestras expectativas y nuestro discurso”.

Sobre el papel, el gobierno mantiene su compromiso de unirse a la UE. Pero cree que podrá hacerlo bajo sus propias condiciones, no las de Europa. SG parece creer que los líderes de la derecha populista pronto llegarán al poder en toda la UE y entonces recibirán a Georgia con los brazos abiertos.

Mientras tanto, Georgia busca aliados en otros lugares. El Sr. Kobakhidze viajó recientemente a China (a la que calificó como “la única superpotencia pacífica del mundo”) para promocionar a Georgia como puerta de entrada a Europa y destino para la inversión china. Georgia Democrática (GD) también ha estado cortejando a MAGA. Este año, el Sr. Kobakhidze ha escrito al menos dos cartas a Donald Trump, rogándole que levante las sanciones impuestas a Georgia en 2024 y que se una a GD contra el “Estado profundo” y el “Partido de la Guerra Global”. El Sr. Trump aún no ha respondido.

Los críticos han empezado a calificar a GD como un partido afín a Rusia. Eso es engañoso. Para el partido y su fundador multimillonario, hacer negocios con Rusia y China y abandonar la integración con Europa es lo que se necesita para salvaguardar sus intereses. “No se guían por ningún amor a Rusia”, dice el Sr. Kakachia. “Esta es una estrategia para la supervivencia del régimen”.

