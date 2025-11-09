Por qué proliferan las microagresiones de Rusia contra Europa

Putin anunció la prueba con éxito del nuevo misil crucero a propulsión nuclear 'Burevestnik' (Europa Press)

Los drones que aparecieron a última hora del 25 de septiembre sobre Schleswig-Holstein, el estado más septentrional de Alemania, no volaron siguiendo las rutas erráticas habituales que cabría esperar de un aficionado descarriado. Según una evaluación interna a la que ha tenido acceso la revista alemana Der Spiegel, volaron en trayectorias paralelas y ordenadas, como si estuvieran inspeccionando lo que había debajo de ellos. Y lo que había debajo era un tesoro de infraestructuras críticas. Sobrevolaron una central eléctrica y una refinería, un hospital, la sede del gobierno estatal y una fábrica de armas propiedad del conglomerado Thyssenkrupp.

Más tarde, aparecerían drones sobre una base militar en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y el puerto de Rostock, su ciudad más grande. Días antes, un poco más al norte, se habían avistado drones sobre los aeropuertos de Copenhague y Oslo, lo que provocó la interrupción de los vuelos, así como sobre los yacimientos petrolíferos daneses en el Mar del Norte y alrededor de las bases militares danesas y suecas. “No hay duda de que todo apunta a que se trata de la obra de un actor profesional”, afirmó Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa de Dinamarca, sobre los incidentes ocurridos en su propio país. “Esto es lo que yo definiría como un ataque híbrido”.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, sus servicios de inteligencia han liderado una campaña de sabotaje y subversión en toda Europa. Descritos de diversas maneras como “guerra híbrida” o tácticas de “zona gris”, estos actos hostiles ocupan un espacio difuso entre la paz tranquila y la guerra abierta. Abarcan desde aviones de combate extraviados hasta ciberataques.

Aunque el concepto puede ser difuso, la amenaza es muy real. Una investigación reciente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un grupo de expertos británico, reveló que los incidentes de sabotaje ruso confirmado contra infraestructuras europeas se triplicaron con creces entre 2023 y 2024. El servicio de inteligencia de Noruega señaló recientemente que hackers rusos habían tomado el control de una presa local a principios de este año, provocando que el agua fluyera, sin que nadie se diera cuenta, durante horas. El 17 de septiembre, las autoridades lituanas acusaron a 15 personas vinculadas a la inteligencia militar rusa de colocar paquetes explosivos en aviones de carga, lo que provocó incendios en Alemania, Polonia y Gran Bretaña el año pasado.

Escala de grises

Y no solo Rusia ha adoptado estas microagresiones. Las incursiones chinas en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, una zona de amortiguación autoproclamada, han aumentado sin cesar, pasando de 20 o menos en 2019 a más de 3000 el año pasado, según el recuento realizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos estadounidense. De hecho, existe cierta confusión entre las operaciones de la zona gris de China y Rusia. En 2023, un barco chino dañó un gasoducto y cables de telecomunicaciones al arrastrar su ancla en el mar Báltico (accidentalmente, según afirma; deliberadamente, sospecha Occidente). En 2024, otro barco chino cortó más cables submarinos en el Báltico de la misma manera.

La proliferación de afrentas, muchas de ellas difíciles de atribuir a sus probables autores, crea “un dilema para los defensores”, afirma Elisabeth Braw, del Atlantic Council, otro grupo de expertos: si se responde con dureza, se da la impresión de estar exagerando; si se deja pasar, se pierde credibilidad; si se toma represalias en la zona gris, se instiga una “carrera hacia el abismo”. Los países occidentales son conscientes de que China y Rusia los están poniendo a prueba, pero no están seguros o, en algunos casos, están en total desacuerdo sobre cómo responder. Ese es presumiblemente uno de los objetivos de tales acciones: sembrar la discordia entre los aliados y suscitar dudas, en particular, sobre la voluntad de Estados Unidos de defender a sus amigos lejanos. Por lo tanto, la forma en que Occidente reaccione ante la actual oleada de provocaciones tiene importantes implicaciones, no solo para la seguridad inmediata de Europa y Asia Oriental, sino también para el futuro de las alianzas de Estados Unidos.

Los avistamientos de drones sobre Alemania y Escandinavia son solo una parte de un desafío aéreo más amplio. El 10 de septiembre, varios drones rusos fueron derribados en el interior de Polonia. El 19 de septiembre, tres aviones MiG-31 rusos permanecieron durante 12 minutos en el espacio aéreo estonio. Noruega ha afirmado que Rusia ha violado su espacio aéreo tres veces este año. Según un funcionario occidental, estas violaciones se han duplicado aproximadamente en el último año. Además, se han vuelto más graves. La violación del espacio aéreo estonio fue la más grave en ese país en más de 20 años. El bombardeo con drones en Polonia fue a una escala aún mayor.

Los avistamientos de drones en el Báltico son más confusos. Algunos pueden haber sido obra de aficionados descarriados, pero Dinamarca, al menos, parece convencida de que las incursiones no fueron accidentales. Sin embargo, no está claro de dónde procedían los drones. Un buque militar ruso y varios buques comerciales han estado merodeando por las aguas cercanas. El hecho de que tantos avistamientos se hayan concentrado en el litoral báltico refuerza la hipótesis de que Rusia podría haber lanzado drones desde uno de sus buques de la llamada “flota sombra”, utilizada para transportar petróleo. El 1 de octubre, las autoridades francesas confiscaron uno de los buques sospechosos y detuvieron a dos miembros de su tripulación.

Los países occidentales no pueden estar seguros de por qué Rusia ha intensificado sus provocaciones. Algunos creen que tanto el incidente polaco como el estonio fueron accidentales, fruto de la negligencia rusa más que de una mala intención. Otros, entre ellos Estonia y Polonia, insisten en que las incursiones fueron intencionadas. “En Rusia nada ocurre por casualidad”, afirma Hanno Pevkur, ministro de Defensa de Estonia. “Estas acciones no son coincidentes, sino parte de un patrón que tiene como objetivo nuestro espacio aéreo, nuestra infraestructura crítica y nuestra preparación defensiva”, argumentó Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, el 29 de septiembre. “Rusia está poniendo a prueba nuestra determinación e intentando sembrar el malestar”.

Si es así, parte de la explicación podría estar en el presidente de Estados Unidos. En los últimos días, Donald Trump se ha mostrado mucho menos amistoso con Vladimir Putin, su homólogo ruso. Al mismo tiempo, sin embargo, parece estar lavándose las manos con respecto a la guerra en Ucrania, insistiendo en que venderá armas a Ucrania, pero ya no las donará. También se dice que el borrador de la nueva estrategia de defensa nacional de Estados Unidos rebaja la importancia de Europa.

“Ahora Putin ha comenzado a hacer incursiones en la frontera de la OTAN”, señaló Scott Bessent, secretario del Tesoro de Trump, el 24 de septiembre. “Lo único que puedo decirles es que Estados Unidos no va a involucrarse con tropas ni nada por el estilo”. Cuando se le preguntó a Trump si creía que la OTAN debería derribar los aviones rusos que violaran su espacio aéreo, respondió sin rodeos: “Sí, lo creo”. Sin embargo, momentos después, cuando se le preguntó si ayudaría a sus aliados en un conflicto de ese tipo, respondió con evasivas: “Depende de las circunstancias”.

La ambivalencia de Estados Unidos, a su vez, ha puesto de manifiesto las divisiones dentro de Europa sobre cómo responder. A algunos les gustaría que la OTAN hiciera una demostración de fuerza. Radek Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, ha lanzado una retórica andanada contra Rusia: “Si otro misil o avión entra en nuestro espacio sin permiso, deliberadamente o por error, y es derribado... por favor, no vengan aquí a quejarse. Quedan advertidos”. Algunos alaban el ejemplo de Turquía, que derribó un avión ruso perdido en 2015.

Sutiles matices

Pero el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha instado a la prudencia y ha advertido a los aliados que no caigan en “la trampa de la escalada”. El general de división Jonas Wikman, jefe de la Fuerza Aérea sueca, cuyos aviones se encontraban entre los que respondieron a la incursión estonia, afirma que tiene la autoridad delegada para derribar aviones rusos si es necesario. “Pero siempre tendremos en cuenta el nivel de amenaza”, añade. “Cuando hablamos del territorio sueco, hablamos de proporcionalidad”. En el incidente de Estonia, la OTAN pudo rastrear los aviones rusos en todo momento. Además, solo estaban armados con misiles aire-aire, por lo que no suponían ninguna amenaza para nada en tierra.

Sobre el papel, cada miembro de la OTAN tiene derecho a derribar lo que quiera; no es necesario esperar el permiso del mando conjunto de la alianza. Los países bálticos no tienen aviones de combate propios —dependen de una rotación de aliados para patrullar su espacio aéreo—, pero sus vecinos sí. Polonia es libre de incinerar el próximo avión perdido. El problema es más político que militar. Si Rusia decidiera responder con una escalada, una de las preocupaciones sería que Trump se mantuviera al margen y que los europeos discutieran entre sí sobre hasta qué punto respaldar al aliado que había atacado un avión ruso.

También es posible que la combinación de la asunción de riesgos por parte de Rusia y el deterioro de la preparación, el mantenimiento y la destreza de los pilotos de la fuerza aérea rusa pueda provocar un accidente, como una colisión o el lanzamiento involuntario de armamento. En 2022, un piloto de combate ruso, tras recibir un mensaje ambiguo del control terrestre, pensó que tenía permiso para disparar contra un avión espía británico en el mar Negro. Disparó dos misiles; uno falló y el otro falló. Los funcionarios rusos se vieron castigados por esa casi catástrofe, aunque eso no les impidió seguir acosando a otros aviones occidentales en la zona. “El riesgo de que se produzca un incidente es uno de los principales temas que estamos siguiendo y que estamos comunicando dentro de nuestra propia cadena de mando”, afirma el general de división Wikman. “Con más aviones en el aire, además de las operaciones de la OTAN y nuestro propio nivel de alerta (elevado), eso aumenta sin duda el riesgo de cometer errores”.

Contra el gris

Naturalmente, los miembros europeos de la OTAN están reforzando sus defensas. Cinco días después del incidente de Estonia, más de 100 paracaidistas polacos aterrizaron en Gotland, una isla sueca en una posición dominante en el mar Báltico, como parte de un ejercicio conjunto. Suecia también está trasladando defensas aéreas terrestres a la isla y aumentando la preparación de su fuerza aérea. Gran Bretaña, Francia, Alemania y Suecia han enviado equipos antidrones a Copenhague. Y en los últimos días, la Unión Europea también ha acelerado los planes para financiar un “muro antidrones”, conocido oficialmente como “Eastern Flank Watch”, compuesto por una serie de sistemas diferentes para detectar, rastrear e interceptar drones.

Pero esto también puede ser lo que quiere Putin. Boris Bondarev, un ex diplomático ruso que dimitió para protestar contra la invasión de Ucrania, afirma que espera, en parte, distraer a los países de la OTAN de la tarea de apoyar a Ucrania. “Cuanto más perciban los europeos la amenaza que se cierne sobre ellos, más recursos necesitarán para su propio rearme y menos recursos habrá disponibles para Ucrania. Como resultado, el potencial militar de Kiev se debilitará y a los ucranianos les resultará cada vez más difícil mantener su defensa”.

Es posible que Rusia esté recurriendo a una mayor intimidación en la zona gris precisamente porque las repetidas ofensivas en Ucrania han logrado pocos avances. “Creo que están buscando nuevas formas de actuar porque no pueden avanzar ni un solo paso en Ucrania”, afirma Liviu-Ionut Mosteanu, ministro de Defensa de Rumanía. Su homólogo estonio, Pevkur, se hace eco de esta opinión: “Probablemente se deba a que no les está yendo bien en el campo de batalla y necesitan presionar colectivamente a Europa y a Occidente para decirles: ‘Ocupaos de vuestros propios asuntos, ocupáos de vuestra propia defensa aérea y no proporcionéis defensas aéreas a Ucrania’”.

En cualquier caso, las incursiones de Rusia parecen estar dirigidas específicamente a algunos de los países que más ayudan a Ucrania. Dinamarca, por ejemplo, será el primer país de la OTAN en acoger la producción de armas ucranianas en su territorio. Se espera que Fire Point, fabricante del misil de crucero de largo alcance Flamingo de Ucrania, comience a fabricar combustible sólido para cohetes cerca de una base aérea danesa en diciembre. El aeropuerto polaco de Rzeszow ha sido durante mucho tiempo el principal centro de transferencia de ayuda militar a Ucrania. “Al enviar drones al espacio aéreo de la OTAN, bajo la cobertura de una negación plausible, Putin está demostrando... que hay un coste directo para los países que participan directamente en la producción de misiles de largo alcance ucranianos y en la transferencia de armas a Ucrania”, afirma Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia Eurasia Centre en Berlín.

Putin no necesita asustar a los políticos o generales con sus maniobras en la zona gris. Puede avanzar en sus objetivos simplemente alarmando a la población de los países a los que apunta y socavando así la confianza en sus gobiernos. Eso puede hacer que los votantes se lo piensen dos veces antes de apoyar a Ucrania y adoptar una postura hostil hacia Rusia.

Es en este sentido donde las tácticas de zona gris de Rusia tienen más en común con las de China. El cerco gradual de Taiwán con maniobras militares cada vez más audaces y frecuentes parece tener como objetivo, en parte, minar la moral de los taiwaneses de a pie y hacer que la eventual absorción de la isla por China parezca inevitable. La diferencia es que China también tiene una considerable influencia económica que puede utilizar para influir en sus vecinos. Además, tiene el tiempo de su parte, señala Michael Mazarr, de la RAND Corporation, un grupo de expertos de Washington. “Los dirigentes chinos sienten que la historia ya se está moviendo en su dirección, y no son tan paranoicos ni están tan ansiosos por arremeter. Rusia se encuentra en una situación de pérdidas y siente que tiene que asumir grandes riesgos”.

En cualquier caso, sin embargo, la mejor respuesta puede ser centrarse no en las tácticas de la zona gris en sí mismas, sino en los resultados que China y Rusia intentan evitar al desplegarlas. Ayudar a Taiwán a mejorar su preparación militar mediante el entrenamiento y la venta de armas puede ser más productivo que intentar frenar directamente las amenazadoras maniobras militares chinas. Como dice el Sr. Pevkur sobre las incursiones rusas: “Tenemos que ser más inteligentes y olvidarnos de esto. Sí, responderemos militarmente, si es necesario. Tenemos los medios necesarios y responderemos. Pero estratégicamente, tenemos que ejercer más presión sobre Rusia con sanciones, con el precio del petróleo (límite máximo), con la ayuda militar a Ucrania”.

Materia gris

No está nada claro que Occidente vaya a unirse en torno a una respuesta de este tipo. Pero el aumento de las provocaciones rusas al menos ha centrado la atención. Como dijo esta semana Friedrich Merz, canciller de Alemania: “La amenaza es real. Lo leemos en los periódicos, lo oímos en las noticias: vuelos de drones, espionaje... no solo en Alemania, sino en muchos otros países europeos; actos diarios de sabotaje, intentos de paralizar centros de datos, ciberataques... No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz”.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.