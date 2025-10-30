Las empresas de defensa europeas están en auge, pero ahora viene lo difícil

Europa necesitará muchos más emprendedores dispuestos a asumir grandes riesgos si quiere revitalizar su industria de defensa (Crédito: The Economist)

A principios de este año, Armin Papperger, director ejecutivo de Rheinmetall, declaró que en Europa se está iniciando una “era de rearme”. Los inversores del gigante alemán de la defensa parecen estar de acuerdo. Desde principios de año, su valor de mercado se ha disparado de 27.000 millones de euros (31.000 millones de dólares) a 78.000 millones de euros, lo que equivale a 90 veces su beneficio neto anual y lo sitúa muy cerca de Lockheed Martin, el coloso estadounidense de la defensa. El valor de otros grandes contratistas europeos de defensa, como la británica BAE Systems, la francesa Thales y la italiana Leonardo, también se ha disparado.

Los líderes europeos ya estaban preocupados por la guerra en Ucrania, pero el regreso del presidente Donald Trump los ha convencido aún más de la necesidad de incrementar el gasto en defensa para reducir la dependencia del continente de las garantías de seguridad estadounidenses. Este año, Europa gastará unos 180.000 millones de dólares en material militar, más del doble de lo previsto en 2021 e incluso superior al gasto estadounidense. Se prevé que esta cifra aumente aún más, después de que los miembros de la OTAN acordaran en junio incrementar el gasto en defensa del objetivo actual del 2% del PBI al 3,5% en una década, con un 1,5% adicional para gastos relacionados, como infraestructuras.

En este proceso, los líderes europeos prevén revitalizar la industria armamentística del continente, que ha sufrido décadas de falta de inversión. Europa depende en gran medida del armamento militar estadounidense; entre febrero de 2022 y septiembre de 2024, las armas estadounidenses representaron un tercio del gasto europeo en adquisiciones, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un centro de estudios británico. La conveniencia de este enfoque se ha puesto en entredicho. En un escenario donde Europa necesitara reemplazar armamento al mismo tiempo que su aliado histórico se viera involucrado en un conflicto, por ejemplo, en el Mar de China Meridional, la industria de defensa estadounidense sin duda priorizaría el reabastecimiento de sus propios arsenales.

¿Podrá la industria de defensa europea estar a la altura del desafío? El libro blanco “Preparación 2030″, publicado por la Comisión Europea en marzo, concluyó que las empresas del continente “no son capaces de producir sistemas y equipos de defensa en las cantidades y con la rapidez que necesitan los Estados miembros” y pidió un “aumento drástico de la producción industrial de defensa europea”. “Preservar la Paz”, un plan complementario publicado el 16 de octubre, expuso las prioridades de defensa del bloque para los próximos cinco años. Sin embargo, alcanzar la escala necesaria para cumplir con estas prioridades será una tarea ardua para una industria lastrada por la fragmentación, la lentitud de los procesos de adquisición y la escasez de empresas innovadoras. Si fracasa, lo que estará en riesgo va mucho más allá del capital de los inversores.

Comencemos por la fragmentación. Las empresas de defensa europeas están muy por detrás de sus homólogas estadounidenses en cuanto a tamaño, debido en parte a la tendencia de los gobiernos del continente a favorecer el equipamiento de sus principales fabricantes nacionales. Rheinmetall generó ingresos de tan solo 10.000 millones de euros el año pasado, una sexta parte de los de Lockheed Martin.

Esta falta de escala ha dificultado especialmente igualar la potencia de los contratistas estadounidenses en lo que respecta a equipos de alta gama. La inversión en investigación y desarrollo militar en Europa fue de apenas 13.000 millones de euros en 2024, muy por debajo de los 148.000 millones de dólares invertidos en Estados Unidos, según el Instituto de Kiel, otro centro de estudios. Los proveedores locales del continente están cerca de satisfacer la demanda de proyectiles de artillería y obuses, y han ampliado la producción de tanques y otros vehículos de combate, pero el desarrollo y la producción de equipos avanzados como artillería de cohetes, misiles de largo alcance y defensas aéreas es, en el mejor de los casos, limitado y, en el peor, inexistente, según el Instituto de Kiel. En febrero, Guillaume Faury, director ejecutivo de Airbus, gigante aeroespacial europeo con una importante división de defensa, subrayó la necesidad de una mayor cooperación y consolidación.

Inauguración de la nueva planta de artillería de Rheinmetall en Alemania (REUTERS/Annegret Hilse)

Se están llevando a cabo esfuerzos de consolidación. En septiembre, Rheinmetall anunció la adquisición de Naval Vessels Lürssen, fabricante de buques de guerra. El valor de las operaciones de defensa europeas alcanzó los 2.300 millones de dólares en el primer semestre de este año, lo que supone un aumento de más de un tercio con respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, ante la reticencia de los gobiernos a ceder el control de empresas consideradas vitales para la seguridad nacional, es improbable que se produzcan fusiones entre las mayores compañías.

Una mayor cooperación en los principales programas de defensa ofrece otra posible solución a la fragmentación. Sin embargo, los programas conjuntos han arrojado resultados desiguales. Si bien el avión de combate Eurofighter Typhoon, fruto de la colaboración entre Gran Bretaña, Alemania, Italia y España, ha sido un éxito, el Sistema Aéreo de Combate del Futuro (FCAS), un proyecto para desarrollar un avión de combate europeo que contará con el apoyo de una red de drones, se ve amenazado por las disputas entre Francia y Alemania.

Los largos procesos de adquisición representan un problema adicional para la industria de defensa europea, que se muestra reacia a invertir basándose en compromisos poco claros sobre el gasto futuro. La inercia burocrática es endémica en Europa. Sin pedidos en firme de grandes cantidades de equipo, a los contratistas de defensa les resulta difícil exigir aumentos de capacidad en los niveles inferiores de la cadena de suministro. “Nadie está construyendo sobre la base de una promesa”, afirma John Schmidt, de la consultora Accenture. En lo que respecta al equipo militar más avanzado, los largos ciclos de desarrollo implican que el material estadounidense podría seguir siendo más barato y accesible durante muchos años.

El cielo es el límite

Luego está la cuestión de si Europa puede competir en el desarrollo de las tecnologías que transforman la guerra. El conflicto en Ucrania ha demostrado la importancia de los drones en el campo de batalla y de los satélites en el espacio. Si Europa no quiere depender de terceros, debe ser capaz de producir dichos sistemas a gran escala.

Para ello, necesita el tipo de contratistas de defensa emergentes que han ido ganando terreno en Estados Unidos, como Anduril, fabricante de drones, y SpaceX, responsable de la red de satélites Starlink. Sin embargo, los mercados de capitales europeos no son tan profundos ni líquidos como los estadounidenses, lo que dificulta que las nuevas empresas “obtengan financiación, innoven y compitan”, según el Goldman Sachs Global Institute, una división del banco de inversión.

Europa ha mostrado signos prometedores, afirma Ben Prade, de Bullhound Capital, inversor tecnológico. Ha dado lugar a tres unicornios del sector de la defensa (startups valoradas en más de mil millones de dólares): las alemanas Helsing y Quantum Systems, y la portuguesa Tekever, todas ellas fabricantes de drones. Sin embargo, Prade añade que, si bien existe financiación inicial, todavía falta capital para ayudar a las empresas a expandirse.

Aquí, el renovado entusiasmo de los inversores por las empresas de defensa podría ser clave. Si bien antes el sector era visto como un paria, ahora goza de gran popularidad. Karl Rosander, director de Nordic Air Defence, una empresa emergente que desarrolla interceptores de drones, afirma que los bancos, que antes se mostraban reacios a financiar el sector, ahora están muy interesados ​​en ello. El modelo de negocio de la empresa es similar al de Anduril: en lugar de esperar a que los gobiernos especifiquen las armas y convoquen licitaciones en un proceso de adquisición que puede durar años, se anticipa a las necesidades futuras con la esperanza de que los pedidos se concreten.

Europa necesitará muchos más emprendedores dispuestos a asumir grandes riesgos si quiere revitalizar su industria de defensa y reducir su dependencia de las armas estadounidenses. Sin ellos, tendrá dificultades para protegerse en un mundo cada vez más hostil.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.