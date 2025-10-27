Por qué Rusia busca aislar a Ucrania destruyendo su red energética

Los ataques con drones buscan destruir su sistema energético a medida que se acerca el invierno (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Cuando Donald Trump se reunió con Volodimir Zelensky el 17 de octubre, se informó que instó a Ucrania a retirarse del Donbás y transmitió amenazas de Vladimir Putin de que Kiev podría ser destruida en cuestión de días.

Desde entonces, Trump ha dado un giro de 180 grados e impuesto sanciones a las empresas petroleras rusas. Mientras la Casa Blanca evade, Putin intensifica la guerra aérea. Este año ha perdido cientos de miles de soldados a cambio de menos del 1% del territorio ucraniano.

En lugar de conquistar Ucrania, quiere destruirla con ataques aéreos a la red eléctrica y a la infraestructura de calefacción central y gas a medida que se acerca el invierno. El objetivo es hacer inhabitables franjas del este del país, socavando la industria y fomentando la emigración masiva y el pánico.

El Kremlin está actuando con mayor agresividad y cinismo que antes. Días antes de la reunión entre Trump y Zelensky, misiles y drones cortaron el suministro de agua a la capital ucraniana. Por primera vez, el metro de Kiev se quedó sin electricidad. Los ataques en zonas de primera línea como Sumy y Chernihiv han dejado a algunas regiones sin electricidad durante días.

El combate aéreo ha evolucionado. Ucrania ha mejorado drásticamente sus defensas aéreas, tanto en interceptación de misiles como en guerra electrónica en zonas sensibles. Está ampliando la tecnología de drones interceptores, un avance notable. Sin embargo, las capacidades y tácticas rusas evolucionan a mayor velocidad. En años anteriores, el Kremlin utilizó misiles costosos y a menudo imprecisos en ataques dispersos por toda Ucrania. Ahora se centra en regiones específicas, atacando en oleadas con las últimas versiones de los económicos drones Shahed.

Los drones son mucho más rápidos y precisos que los primeros prototipos entregados por Irán en 2022. Los drones más avanzados, similares a Shahed, ahora viajan tres veces más rápido, a más de 300 km/h, y utilizan inteligencia artificial en su automatización de última milla para superar las interferencias ucranianas al acercarse a sus objetivos.

Los drones también atacan de forma diferente, acercándose desde posiciones casi verticales, por encima del alcance de las ametralladoras, como lo haría un misil. Y ahora hay muchos más. Hace un año, 150 drones en una noche se consideraba un ataque grave. Ahora Ucrania se enfrenta con frecuencia a 600 o 700. En estos ataques combinados, varias docenas de drones llegan a un objetivo casi simultáneamente. Utilizar la defensa aérea para proteger todos los objetivos es una tarea imposible.

Aproximadamente el 60% de la energía de Ucrania se produce mediante reactores nucleares, y la mayor parte del resto se obtiene mediante centrales hidroeléctricas y térmicas (de carbón o gas). La energía nuclear proporciona energía constante; las centrales térmicas equilibran la oferta y la demanda, lo cual es vital para mantener la estabilidad del sistema.

Rusia centra sus ataques en ambos elementos de la ecuación de equilibrio: generación y distribución. En tan solo tres semanas, Rusia ha paralizado varias centrales térmicas y probablemente la mitad de la producción de gas upstream de Ucrania, una parte importante de la capacidad de equilibrio. Además del costo de los daños a la infraestructura, los últimos ataques han obligado inesperadamente a Ucrania a gastar la asombrosa suma de 1.900 millones de dólares en gas importado.

Más allá de la capital, Rusia se ha centrado en las regiones fronterizas de Sumy, Chernihiv y Kharkiv. El objetivo parece ser dividir Ucrania en dos: separar la zona industrial del este, donde el consumo siempre ha sido mayor, de la producción energética del oeste, y debilitar las líneas de transmisión para, con el tiempo, paralizar el flujo de oeste a este.

“Quieren cortar el suministro eléctrico primero en la orilla oriental, no en todo el país”, afirma una fuente del gobierno.

La red de transmisión de Ucrania se basa en unas 90 subestaciones cruciales. Estas convierten la corriente de 750 kilovoltios de las centrales eléctricas en voltajes más bajos (330 kV o 110 kV ) que alimentan las redes regionales. Rusia está atacando estas subestaciones una por una, explorando el sistema y encontrando puntos débiles.

En teoría, se suponía que los nodos más críticos estarían protegidos con sistemas de defensa pasiva: estructuras de hormigón armado y mallas metálicas. En realidad, muchos no lo estaban, o no cumplían con los estándares necesarios.

Parte de la razón es la escasez de recursos. Desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, el gobierno de Ucrania ha estado en estado de emergencia, con solo un número limitado de gerentes experimentados para organizar la respuesta. Tras el fin de las acuciantes crisis energéticas y los apagones de 2022 y 2023, la atención se centró en otros temas.

La falta de pensamiento sistémico se ha visto agravada por las rivalidades gubernamentales y la excesiva centralización en la oficina presidencial.

En 2024, dos de los principales funcionarios responsables de la construcción de las defensas —Oleksandr Kubrakov, entonces viceprimer ministro, y Volodymyr Kudrytskyi, entonces director de Ukrenergo, el operador del sistema de transmisión— fueron expulsados.

Tras el agotamiento de la ayuda estadounidense para la transición presidencial, en medio del caos, la construcción se convirtió en un ejercicio de marcar casillas.

“Los sistemas de protección no se construyeron simultáneamente en todas las obras”, afirma un contratista.

“Si las empresas responsables hubieran trabajado con rapidez, eficiencia y una supervisión financiera adecuada, se podría haber logrado mucho más a tiempo”.

Las luchas internas en curso socavan los esfuerzos para proteger lo que queda de la red eléctrica. En la mañana del 21 de octubre, apenas horas después de que los ataques rusos interrumpieran gran parte del suministro eléctrico a las regiones de Chernihiv y Sumy, se supo que agentes del orden estaban allanando el domicilio de Kudrytskyi.

Los registros estaban aparentemente relacionados con presunta corrupción, pero el momento era difícil de ignorar. El ex gerente de energía, quien niega todas las acusaciones, afirma que la presión estaba relacionada con su actividad mediática y sus vínculos con socios occidentales.

“Me temo que parecía político”, afirma. El episodio no reforzará la confianza de los aliados occidentales, en un momento en que Ucrania necesita fondos adicionales para reparar y defender su sistema eléctrico.

El ánimo en el sector es pesimista, pero no derrotista. Ucrania ya ha enfrentado desafíos difíciles en el pasado. Cuenta con algunos transformadores de repuesto que puede usar para reparaciones. Un objetivo alcanzable podría ser frenar la destrucción rusa lo suficiente como para que los reemplazos puedan seguir el ritmo.

El país está creando cientos de nuevas unidades militares que combinan defensa aérea con drones para proteger las instalaciones más esenciales. Pero este invierno parece poner a prueba la resiliencia como ningún otro. Los apagones prolongados en muchas regiones son una posibilidad real. Algunas podrían experimentar cortes de electricidad y gas. Es improbable que Putin, oliendo la sangre, se detenga.

En años anteriores, sus ataques solo han reforzado la determinación ucraniana. Esta vez podrían ser más efectivos.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.