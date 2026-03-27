Tormentas severas y riesgo de tornados amenazarán a 50 millones en Estados Unidos durante abril

La NOAA advierte sobre un abril con tormentas graves, vientos intensos y riesgo elevado de tornados en el centro y este de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una secuencia de sistemas atmosféricos graves provocará tormentas, vientos fuertes y riesgo de tornados durante abril en el centro y este de Estados Unidos, afectando a millones de personas y modificando el panorama meteorológico nacional, según datos oficiales de organismos federales e informes meteorológicos especializados.

Los pronósticos del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirman que la transición de un calor inusual en el oeste hacia el este del país generará condiciones propicias para tormentas graves y tornados de intensidad considerable en las Grandes Llanuras y el Valle del Mississippi. El Servicio Meteorológico Nacional identificó un incremento en la probabilidad de vientos superiores a 100 kilómetros por hora (62 millas por hora), granizo de gran tamaño y lluvias intensas en la región, especialmente en los estados de Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri y áreas aledañas.

El fenómeno ocurre luego de un marzo marcado por más de treinta tornados y temperaturas récord en el oeste del país. Según la NOAA, estos eventos causaron daños materiales y víctimas en varios estados del centro, mientras que la ola de calor en regiones como California y Colorado superó los registros históricos. Este contexto mantiene la atención sobre la evolución de los patrones atmosféricos y su impacto en la seguridad y la infraestructura local.

¿Por qué se esperan tormentas severas en abril en Estados Unidos?

El análisis de la NOAA señala que la interacción entre aire cálido y húmedo, que asciende desde el Golfo de México, y un frente frío proveniente del oeste, generará condiciones inestables en la atmósfera durante la primera mitad de abril. Este choque de masas de aire crea entornos favorables para el desarrollo de tormentas graves capaces de originar tornados de categoría EF2 o superior y episodios de vientos intensos en el centro del país.

Según el informe oficial: “la colisión de masas de aire en la franja central incrementa la probabilidad de tormentas con vientos superiores a 100 kilómetros por hora (62 millas por hora), granizo y tornados significativos en las Llanuras y el Valle del Mississippi”. El pronóstico abarca una zona donde residen cerca de 50 millones de personas, por lo que el monitoreo meteorológico se mantiene activo ante la posibilidad de fenómenos de rápida evolución.

La NOAA advirtió que estos sistemas podrían activarse a partir de la segunda semana de abril, con mayor incidencia en la franja que va desde el norte de Texas hasta el sur de Illinois. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población seguir los avisos oficiales y preparar planes de emergencia ante el aumento del riesgo.

Los modelos meteorológicos identifican a Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri y regiones aledañas como áreas críticas ante tornados y lluvias intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué zonas estarán más expuestas a tornados y tormentas intensas?

El área de mayor riesgo se extiende desde el sur de Texas hasta el valle del Ohio, abarcando estados como Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Kansas y Missouri. Según el Centro de Predicción de Tormentas, “el corredor de tormentas graves para abril se desplaza hacia el este a medida que el calor abandona el oeste del país”.

Durante marzo, al menos más de treinta tornados afectaron a comunidades de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste. La oficina del sheriff del condado de Kankakee indicó que mantiene desplegado un operativo conjunto con equipos de emergencia para evaluar los daños de un tornado registrado el 10 de marzo en la región, de acuerdo con informes oficiales difundidos por el canal meteorológico FOX Weather.

De acuerdo con los modelos de la NOAA, la probabilidad de tornados EF2+ permanece por encima de lo normal en la zona, mientras que el riesgo de vientos fuertes y granizo alcanza también niveles elevados para la época. “El patrón de abril favorece la formación de tormentas con alto potencial destructivo en partes del centro y sur de Estados Unidos”, señala el pronóstico mensual.

¿Cómo impactará el cambio de patrón en el oeste del país?

El oeste de Estados Unidos experimentó una ola de calor grave durante marzo, con temperaturas que superaron los promedios en California, Nevada y Colorado, según datos de la NOAA. El desplazamiento de este calor hacia el este, impulsado por la llegada de sistemas de baja presión desde el Pacífico, modificará el panorama en la región durante abril.

“La disipación del domo de calor permitirá el ingreso de lluvias y nevadas, especialmente en áreas elevadas de las Rocosas del norte”, detalló el organismo federal. El pronóstico indica que, si bien la cobertura de nieve en el oeste se mantiene por debajo de los niveles históricos, cualquier precipitación contribuirá a mitigar los efectos de la sequía que afecta a varios estados.

El informe del Servicio Meteorológico Nacional precisa que “las zonas bajas recibirán lluvias moderadas a intensas, mientras que las áreas montañosas podrían registrar episodios de nieve, aunque el volumen previsto se mantiene limitado por las condiciones secas del invierno”.

¿Qué temperaturas se prevén para el este del país?

A medida que el calor abandona el oeste, el este de Estados Unidos registrará temperaturas superiores a 25 °C (77 °F) durante la primera quincena del mes, según las proyecciones del Centro de Predicción Climática. Este fenómeno responde a la consolidación de un sistema de alta presión sobre la costa atlántica, que favorecerá la llegada de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México.

El pronóstico indica que ciudades como Nueva York, Washington D.C. y Atlanta podrían alcanzar esos valores, un patrón que se asocia con primaveras tempranas y un aumento del consumo energético por el uso de sistemas de refrigeración.

“La persistencia de temperaturas elevadas y humedad favorece el desarrollo de tormentas intensas en el centro del país, mientras que el este experimenta condiciones más cálidas y estables”, detalló el último boletín de la NOAA.

Más de 50 millones de personas en las Grandes Llanuras, el Valle del Mississippi y estados del sur estarán expuestas a fenómenos meteorológicos extremos durante abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto durarán los riesgos y qué recomiendan las autoridades?

La NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional prevén que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante gran parte de abril, con episodios alternados de tormentas y temperaturas elevadas. El pronóstico mensual señala que “la transición estacional genera escenarios variables, con potencial para eventos extremos en cortos periodos”.

Las agencias meteorológicas federales recomiendan a la población de las zonas más expuestas mantenerse atenta a los boletines oficiales y revisar sus planes de contingencia. “Los sistemas atmosféricos pueden evolucionar en minutos y generar condiciones de riesgo, por lo que la preparación es fundamental para reducir el impacto”, subrayó la NOAA.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene habilitada su red de alertas y pronósticos en tiempo real, disponible para el público en plataformas digitales y en medios de comunicación locales. “La vigilancia de tormentas y tornados permite anticipar situaciones peligrosas y optimizar la respuesta de los servicios de emergencia”, explicó el organismo en su último informe.

¿Cómo afecta esto a la vida cotidiana y las actividades económicas?

La variabilidad climática prevista para abril tendrá efectos sobre la agricultura, el transporte y la provisión de servicios esenciales en el centro y oeste de Estados Unidos. El aumento de lluvias y tormentas puede retrasar las siembras y cosechas, mientras que los vientos fuertes y el granizo incrementan el riesgo de daños en infraestructuras y viviendas.

El sector energético anticipa un aumento en la demanda eléctrica, impulsado por las temperaturas superiores a la media en el este. Los servicios de emergencia y protección civil incrementaron la coordinación interinstitucional para responder ante posibles incidentes, según comunicados oficiales recogidos por el canal meteorológico The Weather Channel y FOX Weather.

Según estimaciones de la NOAA, cerca de 50 millones de personas podrían verse afectadas por las condiciones meteorológicas extremas previstas para abril. La población de los estados centrales y del sur debe prestar especial atención a las actualizaciones de los servicios meteorológicos.

¿Qué se puede esperar en el corto plazo?

El monitoreo de los sistemas atmosféricos continuará durante todo abril, con perspectivas de nuevas actualizaciones a medida que se acerquen los eventos previstos. Las autoridades federales y estatales reiteran la importancia de la información oficial y la preparación comunitaria ante la posibilidad de fenómenos intensos.

El panorama meteorológico de abril se presenta como uno de los periodos más activos de los últimos años, con la confluencia de patrones de calor, humedad y frentes fríos que favorecen la ocurrencia de tormentas graves y tornados en amplias zonas del país.