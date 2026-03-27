La Cumbre SOVAI reunirá a líderes mundiales en San Salvador, abordando innovación tecnológica, agricultura regenerativa y energía sostenible. /(Mitur)

El Salvador acogerá la Cumbre SOVAI 2026, un evento internacional enfocado en la convergencia entre inteligencia artificial soberana, agricultura y sistemas alimentarios descentralizados. El anuncio se realizó a través de las redes sociales por parte de los organizadores, quienes destacaron que el país centroamericano se consolida como un referente mundial en innovación tecnológica y agrícola.

La Cumbre SOVAI, que se celebrará del 20 al 21 de abril en San Salvador, promete reunir a líderes mundiales en áreas como inteligencia artificial, infraestructura tecnológica, energía, desarrollo global y agricultura regenerativa.

El evento, presentado como el primero de su tipo, busca empoderar a naciones y ciudadanos para que construyan y controlen su propia infraestructura tecnológica y, a la vez, reflexionen sobre la soberanía alimentaria como pilar de la independencia nacional.

Texas Slim, fundador de The Beef Initiative y propietario de Beef.com, explicó que “esto es más que alimentar personas—es mostrarle al mundo cómo luce un sistema alimentario soberano. El ganado, la tierra y los productores son la base de la verdadera independencia". Agregó que a través de la cumbre se está “llevando ese mensaje al escenario global”.

La iniciativa cuenta con la colaboración de BeefBackBetter, que será responsable junto a The Beef Initiative de servir las hamburguesas durante el evento.

La acción busca demostrar en tiempo real los principios de trazabilidad, producción ética y descentralización alimentaria, en contraposición a los sistemas centralizados de distribución de alimentos. James Snyder, fundador de BeefBackBetter, afirmó: “El ganado empodera a las personas, mejora la tierra, genera ingresos y provee nutrición real. Combinado con sistemas descentralizados como Bitcoin y la innovación que ocurre en El Salvador, estamos construyendo algo totalmente nuevo—algo que funciona".

El Salvador se está convirtiendo en sede de importantes eventos internacionales. Recientemente, fue anunciado un congreso de turismo religioso en el país./ (Ministerio de Obras Públicas)

Por su parte, Andrea Hernández Tobar, directora nacional de The Beef Initiative en El Salvador, señaló que el futuro no depende únicamente de la tecnología o la agricultura por separado, sino de la integración de ambas. “Lo que observamos es la integración de infraestructura, trazabilidad y sistemas de producción reales. Aquí es donde se dirigen los sistemas globales. La tecnología sin seguridad alimentaria está incompleta”, dijo.

La elección de El Salvador como sede de la Cumbre SOVAI responde, según los organizadores, a su liderazgo en la adopción de tecnologías disruptivas como Bitcoin, su marco regulatorio innovador, las inversiones en infraestructura y los modelos de desarrollo soberano. Estas características han posicionado al país como un centro de referencia para la innovación tanto tecnológica como agrícola a nivel mundial.

“Estamos agradecidos de que la Oficina de Bitcoin de El Salvador haya confiado en The Beef Initiative y en el equipo de BeefBackBetter para servir hamburguesas de calidad en esta importante conferencia de inteligencia artificial”, expresó Tom Taber, director de divulgación ejecutiva para The Beef Initiative y Beef.com. “Esto demuestra nuestra cooperación con el gobierno de El Salvador en la construcción de un sistema alimentario más seguro para esta nación”, añadió.

El evento pondrá sobre la mesa temas centrales como la soberanía alimentaria, los sistemas descentralizados, el empoderamiento de los productores y la colaboración global.

La cita aspira a sentar las bases para una conversación crítica sobre el futuro de la soberanía alimentaria y el papel de la inteligencia artificial en la construcción de sistemas más resilientes y autónomos. Con la mirada puesta en el largo plazo, El Salvador se posiciona como un laboratorio vivo donde se ensayan modelos de desarrollo que integran innovación, seguridad alimentaria y empoderamiento comunitario, mostrando al mundo una nueva visión de independencia y colaboración en la era digital.