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El líder de la barra de Racing no podrá ingresar a los estadios y aparecieron banderas que preanuncian una guerra interna

Las autoridades decidieron aplicarle derecho de admisión a Leandro Paredes tras la difusión de un video que publicó Infobae. Reforzarán la seguridad de cara al partido de mañana por Copa Argentina

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La salvaje agresión de la barra de Racing en el Cilindro

El video que publicó Infobae en exclusiva el pasado lunes dejó en claro la impunidad con la que se maneja la barra de Racing en el Estadio Presidente Perón. Allí se veía como su líder, Leandro Paredes, junto a cuatro secuaces cruzaban desde la popular hasta el sector C de la platea dónde los informantes que tienen distribuidos en toda la cancha, como si fueran la SIDE, les avisaban que estaba allí con su hijo Walter Alagastino, un viejo barra de la época que dominaba la tribuna la fracción La Guardia Imperial y que se referenciaba en el histórico Raúl Huevo Escobar.

Una vez que llegaron y sin que nadie de seguridad lo impida, lo molieron a palos y se fueron sin problemas. Pero a partir de la difusión de las imágenes, se materializó parte del refrán “el que las hace las paga”: la Secretaría de Seguridad Deportiva nacional, que encabeza Franco Berlín, le impuso a Paredes el derecho de admisión por tiempo indeterminado mientras la causa judicial por lesiones aún no tiene avances sustanciales en el Departamento Judicial de Lanús y Avellaneda.

Bandera de la barra de Racing
La bandera que anuncia el regreso de José Repetto, alias "Josi", y hace temer una posible guerra interna en la barra de Racing

En la semana hubo polémica con el tema porque la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) le había pedido al club imágenes y explicaciones sobre la actuación de los efectivos de seguridad privada y qué pensaban hacer con respecto a la barra y no obtuvieron respuesta. Y después de varias jornadas estaban terminando de individualizar a los acompañantes de Paredes para hacer una resolución que contemple a todos los agresores.

Pero teniendo en cuenta que eso recién estaría listo para la próxima semana y Racing juega mañana por la Copa Argentina en el estadio de Banfield contra San Martin de Formosa, el Gobierno decidió anticiparse y aplicársela ya mismo al jefe de Los pibes de Racing y sumar después a sus acompañantes.

Barras Racing
Walter Alagastino, el ex barra de La Guardia Imperial que fue atacado por Leandro Paredes y su grupo en la platea del Cilindro de Avellaneda

La agresión a Alagastino, que si bien se retiró de la barra en 2014, tiene mucha relación de amistad con el grupo de Dock Sud que gobernó la tribuna hasta 2021, generó una reacción de la facción disidente que se reagrupó y está pensando en volver por todo. Así aparecieron por Avellaneda banderas y pasacalles con la frase “vuelve Josi”. ¿De quién se trata? De José Repetto, ex ladero de Huevo Escobar y que estuvo al frente desde 2017 en adelante, hasta que con apoyo de la política, la policía y la dirigencia la barra cambió de manos y la tomó el grupo de Villa Corina con Paredes, que trabaja para varios sindicatos como líder.

Dada esta situación y como el partido de mañana es por la noche -se disputará desde las 21.15 en el estadio Florencio Sola-, la Aprevide reforzó con más efectivos el operativo de seguridad y hay una decisión política de que cualquiera que intente llegar al estadio con intenciones de hacerse de la barra será detenido e incluido inmediatamente en prohibición de concurrencia administrativa. Aunque saben que es una medida transitoria: por Avellaneda todos esperan que en algún momento la guerra estalle si no trabajan todos en conjunto para terminar con este flagelo que desangra al fútbol argentino.

Barras Racing
Leandro Paredes (con gorra blanca), al lado de Ángel Di María

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