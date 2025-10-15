China ataca a empresas estadounidenses como parte de la guerra comercial contra Trump

Se muestran señales de Qualcomm y 5G en el Congreso Mundial de Móviles (MWC) en Shanghái, China. REUTERS/Aly Song

Cuando lanza sus armas comerciales contra China, el presidente Donald Trump a menudo parece actuar sin pensar. En cambio, se dice que los funcionarios de Beijing deliberan mucho más, convocando reuniones de alto nivel entre ministerios y organismos reguladores para determinar los próximos pasos de su país.

Este proceso pudo haber estado en marcha el 10 de octubre, cuando la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR), el organismo de control antimonopolio de China, anunció que estaba investigando a Qualcomm, fabricante estadounidense de semiconductores, y el Ministerio de Transporte impuso nuevas tasas de atraque a los buques de propiedad estadounidense. Un día antes, el Ministerio de Comercio había anunciado nuevos controles a las exportaciones de minerales de tierras raras. Para Trump, el paquete de medidas fue una afrenta sorpresiva tras meses de relativa calma en las relaciones entre ambos países.

La SAMR afirmó que la investigación sobre Qualcomm era rutinaria y se debió a que la compañía no informó sobre la adquisición en junio de Autotalks, una empresa israelí de transporte inteligente. Aunque el monto de la operación, 80 millones de dólares, estaba por debajo del umbral habitual de notificación, la SAMR había declarado anteriormente que la transacción requeriría su aprobación. Qualcomm ha reconocido que no informó sobre el acuerdo.

Sin embargo, el momento elegido resulta sospechoso. Después de todo, en los últimos años China ha estado fortaleciendo sus marcos legales y regulatorios en lo que Xi Jinping, el líder supremo del país, considera una “lucha legal internacional”. Las autoridades pueden agregar empresas extranjeras a una “lista de entidades no confiables”. Una Ley de Relaciones Exteriores permite al gobierno perseguir a cualquier persona que se considere una amenaza para la seguridad nacional. Su régimen de control de exportaciones ahora se asemeja al sofisticado sistema estadounidense: las medidas anunciadas el 9 de octubre son similares a las utilizadas por el Departamento de Comercio.

La SAMR se perfila como uno de los reguladores mejor equipados de China. Ha ampliado su jurisdicción en los últimos años. Las empresas chinas temen su nueva disposición a tomar medidas enérgicas contra los monopolios locales, como hizo con Alibaba, un gigante del comercio electrónico, en 2021. También está llevando a cabo más investigaciones sobre pequeñas transacciones en el extranjero, como el acuerdo de Qualcomm en Israel, que pasó desapercibido cuando se anunció por primera vez en 2023.

No cabe duda de que las investigaciones antimonopolio de SAMR se han sumado a la batalla contra Trump. Cuando estalló la disputa comercial durante su primer mandato, SAMR utilizó una investigación sobre otra adquisición de Qualcomm —NXP, un fabricante de chips holandés— para obtener ventaja. Cuando el presidente estadounidense impuso aranceles a China en febrero, se reveló una investigación sobre Google, uno de los líderes tecnológicos de Estados Unidos. Posteriormente, al comenzar una nueva fase de la guerra comercial en abril, SAMR anunció rápidamente una investigación sobre la filial china de DuPont, una empresa química estadounidense. Dicha investigación se suspendió con la misma rapidez a finales de julio, antes de las negociaciones comerciales. Según se informa, las acciones contra Google se detuvieron a mediados de septiembre mientras los países negociaban el destino del negocio estadounidense de TikTok, una aplicación de video de propiedad china.

Pero las investigaciones de SAMR son más que simples tácticas en la guerra comercial. La autoridad también se está volviendo más útil en la lucha de China por la supremacía tecnológica. Su investigación sobre Google pudo haber sido oportuna como represalia, pero su principal objetivo probablemente fue el dominio del sistema operativo de la firma estadounidense en los smartphones chinos. Alrededor del 70% de ellos usan su sistema operativo Android; la mayoría del resto usa iOS de Apple. No es ningún secreto que los tecnócratas chinos consideran la dependencia del software estadounidense como una debilidad y desearían ver una adopción generalizada de una versión local. La investigación de SAMR podría ser una herramienta para promover un sistema nacional.

Lo mismo se aplica a una investigación sobre Nvidia, el fabricante dominante de chips de inteligencia artificial, que comenzó a finales del año pasado. La justificación de SAMR fue endeble. El organismo de control declaró en septiembre que la gigante firma estadounidense había infringido las leyes antimonopolio de China al adquirir en 2020 Mellanox, un proveedor israelí de redes informáticas. SAMR aprobó el acuerdo en su momento y no especificó qué condiciones había incumplido Nvidia.

Pero es evidente que los líderes chinos desconfían de la dependencia de los chips más sofisticados de Estados Unidos, incluso si son necesarios para el funcionamiento de las mejores máquinas de IA. Se ha ordenado a las empresas tecnológicas chinas que dejen de usar los chips de IA de Nvidia. Las autoridades aduaneras están tomando medidas enérgicas contra las importaciones de chips avanzados, según informó el Financial Times. Las investigaciones de SAMR a menudo sirven como palanca en la guerra comercial y como mecanismo para la seguridad de la cadena de suministro, afirma Angela Zhang, autora de “Chinese Antitrust Exceptionalism”. Pueden “matar dos pájaros de un tiro”, añade.

La investigación sobre Qualcomm también tiene un doble objetivo. Su objetivo de adquisición, Autotalks, fabrica sistemas de transporte inteligentes que conectan los coches con su entorno. China aspira a dominar la industria del coche conectado, junto con los vehículos eléctricos y la conducción autónoma. Qualcomm es un competidor líder en tecnología de coches conectados; es posible que los tecnócratas chinos quieran frenar el desarrollo de sus capacidades. Los extranjeros quizá nunca sepan lo que ocurre en los más importantes consejos de guerra comercial de China, pero cada vez está más claro que las investigaciones antimonopolio son parte de su arsenal.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.