Por qué China está cambiando su diplomacia de “Wolf Warrior”

Wolf Warrior

Los diplomáticos chinos difícilmente podrían estar más ocupados. Más de 20 líderes mundiales han llegado a Pekín en las últimas semanas en medio de pompa y ceremonia. Puede que se requiera un despliegue aún mayor si el presidente Donald Trump visita China el próximo mes. Las conversaciones entre altos funcionarios chinos y estadounidenses en España en los últimos días sugieren que la idea no es una imposibilidad. Saber exactamente qué decir, y en qué tono, es fundamental en medio de toda esta expectación. Nuestro nuevo índice muestra que un estilo diplomático, antes preferido por los altos cargos chinos, casi con toda seguridad será evitado: la postura de “guerrero lobo” tan prevalente en los últimos años.

Esta diplomacia confrontativa toma su nombre de la serie de éxitos taquilleros nacionalistas “Wolf Warrior”, en la que Leng Feng, una especie de Rambo chino, combate a villanos extranjeros. Uno de sus mayores exponentes fue Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 2019 y 2023. En una ocasión le dijo a un periodista de Bloomberg que los miembros de la alianza de los Cinco Ojos debían tener cuidado, “no sea que les dejen ciegos los ojos”.

¿Por qué el giro hacia la actitud de guerrero lobo en primer lugar? Es posible que Xi Jinping, el líder de China, quisiera erradicar cualquier laxitud ideológica entre los cuadros del ministerio de exteriores, sugiere Ito Asei, de la Universidad de Tokio. También podría haber sido una distracción de los problemas internos de China, como la covid-19. Lu Shaye, enviado de China en Francia de 2019 a 2025 y destacado guerrero lobo, argumentó que simplemente era “autodefensa” frente a extranjeros agresivos.

Para evaluar la postura actual de la diplomacia china, descargamos las 16.000 respuestas de conferencias de prensa dadas por portavoces del ministerio de exteriores desde 2018. Luego pedimos a ChatGPT que calificara la beligerancia de cada una en una escala de cero a uno. Los resultados—el índice “guerrero lobo”—muestran que las réplicas diplomáticas de China se volvieron marcadamente más belicosas a partir de 2019. La agresividad promedio subió de menos de 0,3 en 2018 a más de 0,45 en mayo de 2021. Sin embargo, desde mediados de 2022, ha caído de forma constante. Para principios de este año, el lenguaje del ministerio de exteriores se había suavizado hasta niveles de cordialidad no vistos en los últimos seis años aproximadamente.

Gran parte de la hostilidad parece haber sido dirigida a Estados Unidos. Usamos un algoritmo para dividir las respuestas en palabras individuales y luego analizamos cuáles aparecían con frecuencia en las respuestas más agresivas (aquellas con una puntuación de agresividad superior a 0,7). Las palabras “lado estadounidense” y “Estados Unidos” aparecieron en casi la mitad de ellas. Otras palabras frecuentes incluyen “seguridad” (32%), “principios” (25%) y “soberanía” (23%). Taiwán, que China insiste en que es un asunto de política interna, apareció en el 16% de las respuestas beligerantes.

En solo unos pocos años, los guerreros lobo causaron graves daños. Sus comentarios provocaron reacciones diplomáticas negativas y deterioraron las relaciones con Australia y la Unión Europea, entre otros. A nivel global, la opinión pública sobre China se desplomó. Un experimento realizado por Weifang Xu, de la Universidad de Emory en Estados Unidos, descubrió que, aunque la exposición a la retórica agresiva aumentó el apoyo de los chinos al gobierno, antagonizó a los estadounidenses y los llevó a favorecer políticas agresivas hacia China.

Todo eso probablemente influyó en la decisión de cambiar de rumbo. En 2021, el señor Xi presidió una sesión de estudio en la que se reflexionó sobre construir una imagen de China “creíble, adorable y respetable”. “Las preocupaciones económicas sin duda juegan un papel importante”, sostiene Duan Xiaolin, de la Universidad China de Hong Kong. Quizá los diplomáticos del país no querían ahuyentar a los socios comerciales en tiempos de incertidumbre. China se ha distanciado del señor Lu y de otros guerreros, ya que gruñir parece menos efectivo que sonreír.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.