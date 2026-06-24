La conquista rusa de Crimea se está convirtiendo en una trampa mortal

Una imagen satelital muestra humo elevándose cerca del puente de Crimea, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Crimea, 22 de junio de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS

Las sirenas no sonaron en la madrugada del 21 de junio en Feodosia, una atractiva ciudad turística en la costa este de la península de Crimea. Solo se escuchó el zumbido de los drones y, minutos después, el sonido de las explosiones. Los sistemas de alerta se desactivaron hace tiempo, no porque la península sea segura, sino porque, de lo contrario, «las sirenas sonarían 22 horas al día y nadie podría dormir», según declaró recientemente un alto funcionario territorial a los oyentes de radio.

Los residentes sospechan que a las autoridades les preocupa más la temporada turística que su descanso. Mantener la apariencia de normalidad se hace cada día más difícil. Crimea lleva meses bajo constante ataque: unidades militares, estaciones de ferrocarril y centrales eléctricas son blanco de ataques, y a veces también edificios residenciales. La ciudad turística de Yalta es una excepción: está protegida por exuberantes montañas y no tiene objetivos militares. Allí, los niños saltan desde los muelles al mar y casi no hay tumbonas vacías en la playa. Pero el resto de Crimea se ha convertido en una zona de guerra.

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La noche del 20 de junio, drones ucranianos atacaron líneas eléctricas, volaron una terminal petrolera en Kerch y dañaron un ferry que transportaba carga, uno de los varios ataques recientes contra ferries. El servicio de ferry se ha suspendido, interrumpiendo una de las principales vías de suministro de la península. Los camiones ahora solo pueden acceder por una carretera que atraviesa las regiones de Donetsk, Zaporizhzhia y Kherson. Pero este corredor terrestre es cada vez más vulnerable a los drones ucranianos, como lo demuestran los vehículos calcinados a lo largo de la carretera. La semana pasada, Mykhailo Fedorov, ministro de Defensa de Ucrania, afirmó que Crimea podría “convertirse, de hecho, en una isla”.

Los apagones en la península son cada vez más frecuentes. El 21 de junio, el gobernador de Crimea anunció la medida más drástica hasta el momento: la suspensión temporal de la venta de combustible en todas las gasolineras. (Sebastopol, que es administrativamente independiente, anunció una prohibición para el 22 y 23 de junio, y podría extenderla). Mientras tanto, los drones ucranianos han llevado la guerra al interior de Rusia. En los últimos días, han atacado refinerías en Siberia y, con consecuencias dramáticas, en Moscú. Columnas de humo de los ataques en Moscú, el 16 y el 18 de junio, se elevaron sobre zonas residenciales; un video de una explosión que hizo volar por los aires la tapa de un tanque de petróleo se viralizó. La gasolina está racionada en más de la mitad de las regiones de Rusia.

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Los ataques contra Crimea revisten especial importancia. Crimea sirve como cabeza de puente de Rusia y base de abastecimiento para su ejército, si bien los ataques con drones ucranianos han obligado a lo que queda de su flota del Mar Negro a huir a puertos más distantes. Además, posee una enorme importancia simbólica. La conquista casi incruenta del territorio por parte de Rusia en 2014 representó un momento triunfal para las ambiciones imperiales de Vladimir Putin y aumentó considerablemente su popularidad. Joya de los imperios ruso y soviético, simbolizaba el resurgimiento del país. En aquel entonces, Putin la denominó «la fuente espiritual de la formación de la nación rusa, multifacética pero unificada». Tanto él como los medios estatales han guardado silencio en gran medida sobre los recientes ataques de Ucrania.

Los crimeos no solo se han visto privados de gasolina y electricidad, sino también de la fe en la capacidad del Estado para resolver sus problemas. La gente común se sintió repentinamente vulnerable, explica una madre local. La conversación se ve interrumpida por el sonido de disparos de armas automáticas en el exterior: equipos móviles de defensa antiaérea intentan derribar drones. Su hijo de 14 años, traumatizado, quiere irse, dice, pero ella le explica que, como tártaros de Crimea (la población indígena del territorio), deben quedarse: «Es nuestra única patria».

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Aparte de los tártaros, solo una minoría de los habitantes de la península se resistió a la anexión. Muchos, especialmente los jubilados que recordaban la era soviética, la acogieron con satisfacción: Rusia prometió inversiones y mayores beneficios sociales. Hace una década, los empresarios de Sebastopol querían reinventar la ciudad, centrada en una base naval, impulsando la viticultura, comercializando el puerto o minando criptomonedas. Ahora, «la gente ya no ve perspectivas de futuro», afirma Nikolai Chestiakov, un residente. “Quienes tienen dinero intentan comprar propiedades en otras regiones [rusas] y se mudan con sus familias”.

Mientras que Sebastopol se ha vaciado, Dzhankoi, un tranquilo pueblo ferroviario donde los pasajeros solían comprar melones de camino a los balnearios costeros, ha experimentado un auge. El personal militar lo utiliza como base para la región de Jersón. Los soldados llenan los hoteles y apoyan el comercio local. “Gracias a Dios que el ejército está aquí”, dice Mikhail, dueño de una tienda de kebabs. “Vienen los muchachos, se relajan y el negocio va bien”. El inconveniente es que Dzhankoi se ha convertido en un objetivo. Un reciente ataque con drones hirió a varios civiles en un tren de pasajeros, y cinco murieron cuando un dron impactó contra un edificio residencial.

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Los ataques ucranianos han mermado la confianza de los crimeos en la capacidad del ejército para defenderlos, pero no hay indicios de que hayan afectado su lealtad a Rusia. Algunos ven la posibilidad de un regreso de Ucrania como una pesadilla: funcionarios ucranianos han amenazado con represalias. También temen ser denunciados por deslealtad por sus conciudadanos. La propaganda estatal de contrainteligencia es aún más agresiva en Crimea que en otras regiones del frente, como Belgorod o Kursk.

«¿Trabajando para el enemigo? ¿Dispuesto a traicionar a su patria? ¿Esperando instrucciones de su contacto? ¡Entonces vamos a por usted!», anuncia la radio de Crimea en un programa titulado «¡Camarada Mayor, investigue!». Cualquiera que tome fotografías o haga preguntas en público es visto como un potencial espía. Un residente de Kerch que fotografió un camión cisterna y envió la imagen a un amigo en el extranjero fue detenido este mes y podría enfrentar cargos de traición.

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Crimea no es el único lugar de Rusia donde crece la frustración con la guerra. Los miembros de la élite gobernante del país la ven cada vez más como un callejón sin salida. Las promesas del gobierno de que el estancamiento en el Donbás daría paso esta primavera a rápidos avances rusos han resultado vacías, como en años anteriores. Los ataques ucranianos contra refinerías en San Petersburgo y Moscú, de gran repercusión mediática, han obligado a los ciudadanos rusos a afrontar las consecuencias de la guerra. Los bloqueos de internet orquestados por los servicios de seguridad han interferido en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Las encuestas realizadas por la empresa estatal en los últimos meses han mostrado repetidamente una caída en la popularidad del Sr. Putin; si bien no son del todo fiables, el descenso es significativo. Grupos de discusión secretos organizados a finales de mayo por Rusia Unida, el partido del Sr. Putin, revelaron que la mayoría de los participantes deseaba que terminaran los combates, con o sin una victoria rusa. El mayor problema del presidente no es el aumento de las bajas, el daño a la economía rusa ni el empeoramiento de la represión, sino el hecho de que no tiene nada que mostrar tras la guerra. La percepción de fracaso y debilidad socava su legitimidad. Como demuestra la historia rusa, los líderes percibidos como débiles rara vez son perdonados.

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Por ahora, el sentimiento predominante en Crimea y en toda Rusia es el agotamiento. Incluso quienes apoyan a Rusia no encuentran sentido a la guerra. «No necesitamos grandes ambiciones, no necesitamos que nadie intente mejorar las cosas. Solo queremos que salga el sol por la mañana, que vengan turistas en verano», afirma Tatyana, guía turística en Feodosia. “Estamos hartos de todo lo demás.”

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