Puede que a Andy Burnham le resulte difícil seguir los pasos de Sir Keir Starmer

El exalcalde de Mánchester Andy Burnham a su llegada a Westminster para tomar posesión de su acta de diputado. EFE/EPA/Tolga Akmen

Antes de convertirse en primer ministro, el arma predilecta de Sir Keir Starmer era el disgusto. Le repugnaban las mentiras de Boris Johnson; le repugnaba la tolerancia que Jeremy Corbyn, su predecesor como líder del Partido Laborista, mostraba hacia el antisemitismo ; le repugnaban los efectos de 14 años de caótico gobierno conservador.

Nunca tuvo un plan para cuando el desprecio se volviera en su contra. Y eso, quizás más que cualquier otra cosa (como su falta de carisma, sus cambios de opinión , sus errores de juicio), fue lo que provocó su renuncia el 22 de junio, tras menos de dos años en el cargo.

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En las últimas elecciones generales de 2024, Sir Keir obtuvo una victoria aplastante argumentando que todos los males de Gran Bretaña eran culpa de la incompetencia y la venalidad de los conservadores; lamentablemente, resultó que realmente lo creía. El primer ministro pareció sorprendido al descubrir que el país sufre problemas profundos y complejos, y le inquietó que muy pronto los votantes lo culparan a él.

Sir Keir, un distinguido abogado que no entró en política hasta los cincuenta años, nunca había expuesto una visión coherente de sus convicciones ni de las razones exactas por las que quería gobernar el país. Empezó a cometer errores casi inmediatamente después de asumir el cargo, como la cancelación de un popular programa de ayuda para la calefacción destinado a los jubilados y la admisión de haber aceptado regalos de ropa y entradas de fútbol de donantes adinerados. Su anterior fracaso a la hora de unir a su partido en torno a una visión “starmerista” hizo que pocos estuvieran dispuestos a apoyarlo en los momentos difíciles. Las encuestas de opinión empeoraron progresivamente.

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A medida que la popularidad de Sir Keir se desmoronaba entre el público, su autoridad dentro del Partido Laborista también disminuía. Sus propios diputados le impidieron avanzar cuando intentó recortar el gasto en asistencia social. Cuando, el otoño pasado, estalló la mayor crisis de todas —el descubrimiento de que Peter Mandelson, el candidato de Sir Keir para embajador británico en Washington, había mantenido una estrecha amistad con Jeffrey Epstein, un multimillonario agresor sexual—, el primer ministro se encontró aislado.

Por eso, la dimisión de Sir Keir se veía venir desde hace tiempo. En su discurso frente al número 10 de Downing Street, señaló acertadamente la transformación que había impulsado en su partido, devolviéndolo al centro político tras el dogma socialista de Corbyn. Pero un emocionado Sir Keir admitió: «La pregunta que se hace mi partido ahora es si soy la persona idónea para liderarnos en las próximas elecciones generales». La respuesta del partido, concluyó, es no.

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Las elecciones para elegir al líder del partido darán comienzo oficialmente el 9 de julio. Todo apunta a que el único candidato será Andy Burnham, exalcalde del Gran Manchester, cuya victoria contra Reform UK en las elecciones parciales de Makerfield el 18 de junio supuso el golpe de gracia para las aspiraciones de Sir Keir. Wes Streeting, un centrista que era el único rival declarado de Burnham, se ha sumado al favorito, afirmando que puede «demostrar que la política puede ser una fuerza para el bien». Si Burnham no tiene oposición, probablemente asumirá el cargo de primer ministro a mediados de julio. El último acto de Sir Keir sería la cumbre de la OTAN en Ankara, que comienza el 7 de julio.

Sir Keir, conocido por su terquedad, consideró la posibilidad de enfrentarse al Sr. Burnham. Sus aliados tildan al aspirante de “payaso” por sus constantes cambios de postura política y se quejan de que gran parte de su programa es tan idéntico al statu quo que resulta ser “todo lo que dice Keir, solo que Andy lleva una camisa polo cuando lo dice”. Sin embargo, tras el resultado de Makerfield, incluso los ministros más leales se negaban a apoyar al titular; sabía que su juego había terminado.

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El primer ministro saliente deja tras de sí algunos logros. Contribuyó a canalizar el apoyo internacional a Ucrania después de que Donald Trump retirara en gran medida el respaldo estadounidense, trabajó para posicionar a Gran Bretaña como líder en la revolución de la IA y redujo la inmigración neta desde los niveles récord que habían alimentado el apoyo a la derecha populista. Pero también deja un Partido Laborista dividido y descontento, que podría resultar difícil de controlar para el Sr. Burnham a largo plazo.

La izquierda laborista ha conseguido gran parte de lo que quería de Sir Keir: nuevas leyes que refuerzan los derechos de los trabajadores, los sindicatos y los inquilinos; un salario mínimo más alto; subidas de impuestos a las empresas; la nacionalización del transporte ferroviario; y una postura cada vez más hostil hacia Israel. Esto nunca fue suficiente para el ala más radical del partido, ni siquiera para la izquierda moderada con la que se asocia el Sr. Burnham. Este se verá presionado para orientar al gobierno hacia una dirección más izquierdista, sobre todo para contrarrestar el auge del Partido Verde, de corte populista de izquierda.

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Mientras tanto, los diputados laboristas han desarrollado un gusto por la rebeldía. No fueron leales a Sir Keir, sin cuya estrategia electoral muchos de ellos jamás habrían llegado al Parlamento. ¿Por qué, entonces, seguirán siendo leales al Sr. Burnham, quien probablemente no podrá presumir de un mandato nacional? Su mayor virtud a ojos de los diputados es que parece un ganador, lo que podría ponerlo en una posición delicada si su popularidad cae drásticamente, como ha sucedido con todos los primeros ministros recientes. Sir Keir no fue un gran líder, pero podría ser difícil de reemplazar.

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