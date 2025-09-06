Tras un escándalo fiscal, el gobierno británico sufre una reestructuración

La ex viceprimera ministra Angela Rayner sale de un vehículo en Downing Street, Londres, Reino Unido (REUTERS/Hannah McKay)

La indestituible acaba de dimitir. Angela Rayner, viceprimera ministra británica, vicelíder del Partido Laborista y abanderada del movimiento sindical, dejó el gobierno el 5 de septiembre. No había pagado los impuestos correspondientes por una propiedad nueva; para los críticos, esto constituye un acto de particular hipocresía, dada su trayectoria de denuncia de los registros fiscales de sus rivales. La pequeña ventaja para Sir Keir Starmer, el primer ministro, es que puede afirmar que cumple su promesa de hacer cumplir la ética gubernamental, a diferencia de la administración corrupta de sus predecesores conservadores. La desventaja, bastante mayor, es que debilita a su administración en apuros. Es improbable que la consiguiente reorganización del gabinete, actualmente en curso, sea suficiente para revitalizar la situación del Partido Laborista.

Fue un escándalo muy británico. En mayo de 2025, Rayner compró un piso en Hove, una ciudad de moda en la costa sur de Gran Bretaña, por 800.000 libras esterlinas (1,1 millones de dólares). Pagó el impuesto de timbre (un impuesto para compradores de vivienda) a la tasa estándar, lo que ascendió a una factura de aproximadamente 30.000 libras, alegando que esta era su vivienda principal. De hecho, posteriormente reconoció que debería haber pagado la tasa más alta que se aplica a las segundas residencias, lo que significa que debía un total de 70.000 libras.

La causa de ese error fue dolorosamente personal: Rayner había vendido su participación en la antigua casa familiar en Ashton-under-Lyme, noroeste de Inglaterra, a un fideicomiso en beneficio de su hijo adolescente discapacitado. Sin embargo, a efectos de la legislación fiscal, se consideró que conservaba un interés en ella. “La interpretación de estas normas es compleja”, sobre todo cuando se trata de un menor, declaró Sir Laurie Magnus, asesor ético del gobierno, en un informe redactado a toda velocidad el 5 de septiembre. Sir Laurie descubrió que sus abogados le habían dicho que debía pagar el tipo impositivo más bajo, pero también que la habían instado en dos ocasiones a buscar asesoramiento fiscal especializado.

No lo hizo. Sir Laurie afirmó que Rayner había sido sincera con él y que sentía un profundo arrepentimiento. No le cabía duda, afirmó, de que la Sra. Rayner no pretendía evadir impuestos (aunque otros podrían cuestionarlo). No obstante, no obtener el asesoramiento adecuado constituía una infracción del Código Ministerial, que exige los “más altos estándares posibles de conducta correcta”. La dispareja pareja se separó. Rayner y Sir Keir formaban una pareja peculiar. Él es un ex abogado quisquilloso con dificultades para expresar sus emociones; ella dejó la escuela embarazada a los 16 años sin titulación, trabajó como cuidadora antes de ascender en el movimiento sindical y se refiere a sus oponentes políticos como “escoria”. Ella intentó, con cierta indiscreción, reemplazarlo. Sin embargo, en una carta publicada por su oficina (inusual por estar escrita a mano), expresó su “verdadera tristeza” por la salida de su “compañera de confianza y fiel amiga durante muchos años”.

Tiene muchos motivos para estar triste. La salida de Rayner se produce en un momento en que el gobierno de Sir Keir se tambalea. Este aprovechó la oportunidad para reestructurar el gobierno con una gran reorganización. Rayner fue reemplazada como viceprimera ministra —un cargo en gran medida honorífico— por David Lammy, quien se había desempeñado como ministro de Asuntos Exteriores y también asumirá el cargo de ministro de Justicia. Lammy había sido considerado poco influyente por críticos internos, pero se ganó el reconocimiento al forjar vínculos con la administración de Donald Trump y ha sido aliado político del primer ministro durante una década. Quizás el problema más difícil del gobierno sea controlar la inmigración y lidiar con los hoteles que albergan a solicitantes de asilo. Shabana Mahmood, otra aliada política del primer ministro —y una persona inflexible—, reemplaza a Yvette Cooper como ministra del Interior. La Sra. Cooper asume el antiguo cargo de Lammy como secretaria de Asuntos Exteriores.

Sin embargo, es poco probable que sea suficiente. El apoyo al Partido Laborista ha caído al 21% del electorado, según el informe de encuestas de The Economist, y Sir Keir está bajo la lupa de la izquierda laborista, una facción a la que representa Rayner, gran parte de la cual cree que está desperdiciando su momento de poder con una agenda tímida. Estas quejas saldrán a la luz con la votación de los miembros del Partido Laborista para elegir al próximo vicelíder. Durante mucho tiempo se ha considerado que el puesto actúa en nombre de las bases para garantizar la honestidad del liderazgo; la contienda podría convertirse en un juicio para Sir Keir, ya que los candidatos compiten ofreciendo teorías sobre sus errores.

Fuera, pero no caído

Todo esto es, por supuesto, un regalo para los oponentes del Partido Laborista. Nigel Farage, líder de Reform UK, la insurgencia de extrema derecha que lidera las encuestas, se regocijó. Comenzó su discurso en la conferencia de su partido en Birmingham varias horas antes de lo previsto para declarar que la votación del Partido Laborista para elegir al sustituto de Rayner como vicelíder recordaría las amargas luchas ideológicas que definieron al partido en la década de 1980. Habría, predijo, una crisis en el gobierno y elecciones en 2027.

Y aunque Rayner declaró en su carta de renuncia que la exposición de su compleja vida familiar le había resultado “insoportable”, sus críticos sin duda sienten cierta alegría por el mal ajeno. Este gobierno laborista tiene una vena clasista, desaprobando a los británicos más adinerados que también podrían comprarse un piso junto al mar en Hove. Y desaprobando aún más si parece que intentaron ser astutos para minimizar su factura fiscal. Durante años ha sido el perro de ataque del Partido Laborista, enviado a castigar a los conservadores de alto rango acusados ​​de errores. Durante años, también ha despotricado contra quienes no pagan sus impuestos. Quienes se quejan de que el código tributario británico se ha vuelto demasiado oneroso podrían sentirse satisfechos con el hecho de que incluso la viceprimera ministra tuvo dificultades para comprenderlo. La política británica no considera ningún pecado más grave que la hipocresía.

Aun así, en su carta de renuncia, le recordó a Sir Keir la biografía que tanto la hizo querer entre los laboristas y que, hasta ahora, la había hecho indeseable. “Los desafíos de gobernar no son nada comparados con el reto de llevar comida a la mesa y tener un techo cuando crié a mis hijos trabajando como empleada doméstica”, escribió. Con toda probabilidad, este no es el final de una carrera, sino simplemente un intermedio en el notable ascenso de Angela Rayner.

