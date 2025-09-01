La amenaza de la deflación acecha a las economías asiáticas

Una mujer mira artículos en una tienda en Tokio, Japón. REUTERS/Androniki Christodoulou

Justo cuando la presión inflacionaria vuelve a aumentar en Estados Unidos, gran parte de Asia siente un resfriado. Dejando de lado los focos de tensión —Japón y Bangladesh—, la tasa promedio en las diez economías más grandes del continente es de un modesto 1,3 %. Los precios al consumidor han caído drásticamente en China, la mayor de todas, y en Tailandia. Otras economías asiáticas, como Filipinas, no están lejos de la deflación. Incluso en India, propensa a la inflación, los precios aumentaron tan solo un 1,6% en el año hasta julio, la tasa más baja desde 2017. En algunas economías asiáticas, la inflación se encuentra dentro de los rangos objetivo de los bancos centrales. Pero en cinco de ellas se encuentra ahora por debajo de estos, e incluso en los países que sí cumplen los objetivos, la tendencia es desinflacionaria.

Es tentador culpar a los aranceles de Donald Trump. En teoría, deberían afectar a Asia como un shock de demanda, reduciendo tanto los precios de exportación como la producción. Sin embargo, eso no es lo que ha sucedido en los últimos meses. En cambio, las empresas anticiparon los envíos antes de la entrada en vigor de los aranceles, lo que provocó un aumento vertiginoso de las exportaciones de muchos países asiáticos a Estados Unidos. Y, en cualquier caso, la falta de inflación en Asia se remonta al segundo semestre de 2024, antes de la reelección de Trump (véase el gráfico). Sus aranceles podrían arrastrar los precios a la baja en el futuro, pero no es la explicación para el año pasado.

¿Cuál es, entonces? Un culpable es el exceso de capacidad china, que ha consolidado la deflación a nivel nacional. También ha presionado los precios en otros lugares: desde 2022, el índice de precios de exportación de China ha caído un 15%, incluso cuando las exportaciones han aumentado en general. Aunque las repercusiones son globales, las economías asiáticas probablemente han sido las más afectadas. Durante el mismo período, el superávit comercial de bienes de China con los países en desarrollo de Asia casi se ha duplicado. Los precios de los automóviles en Tailandia, donde los modelos chinos económicos dominan cada vez más, cayeron un 6% en el año hasta julio. La incesante competencia de los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes ha arrastrado a la baja los precios de estos en Vietnam y Singapur.

Los mercados de materias primas, principalmente de combustibles y alimentos, también han ejercido un efecto de enfriamiento. La decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados de intensificar la extracción ha mantenido estables los precios del petróleo. Mientras tanto, la inflación alimentaria, que se ha mantenido alta durante años debido a la guerra en Ucrania y los daños a las cosechas causados ​​por el calor, ha disminuido. Tan solo en 2024, la tasa promedio de inflación alimentaria en las diez mayores economías de Asia (excluyendo nuevamente a Japón y Bangladesh) era del 5%. Para julio, había caído al 1%. La velocidad del descenso no se debe únicamente a los “efectos de base”, lo que significa que la tasa de inflación actual se calcula utilizando los altos precios del año pasado como punto de partida. El exceso de cerdos en China ha provocado una deflación en los precios de la carne de cerdo, que las autoridades chinas se han comprometido recientemente a combatir reduciendo las piaras en un millón.

Además, la demanda en muchos países asiáticos es débil. Algunos lugares, como Corea del Sur, están experimentando caídas del ciclo económico. En otros países, la baja demanda refleja fallas estructurales en sus economías. El sector manufacturero de Indonesia, cada vez menos competitivo, ha estado despidiendo trabajadores, lo que ha mermado la confianza del consumidor.

Un hombre lleva frutas en un mercado mayorista de Bombay, India. REUTERS/Francis Mascarenhas

El crecimiento salarial en Asia se ha desacelerado. En varios países, la creciente oferta de trabajadores ha presionado a la baja los salarios, señala Miguel Chanco, de la consultora Pantheon Macroeconomics. La participación laboral ha aumentado en Filipinas y ha batido récords en India, Indonesia y Malasia. El recuerdo reciente del aumento inflacionario mundial de 2022, al que la mayoría de los hogares asiáticos estuvieron gravemente expuestos, podría haber impulsado a más personas a buscar trabajo. Los banqueros centrales de Asia también parecen temer que se repita. En general, su política monetaria es demasiado restrictiva dadas las amenazas a la demanda, afirma Alex Holmes, de The Economist Intelligence Unit, nuestra empresa hermana.

Se espera que los aranceles de Trump consoliden la tendencia de baja inflación. A medida que los gravámenes reducen la demanda estadounidense de exportaciones asiáticas, también intensificarán la búsqueda de nuevos mercados. Es muy posible que se produzca una aceleración de los recortes de precios. Para los consumidores afectados por las recientes crisis del coste de la vida, la caída de los precios puede parecer una buena noticia. En realidad, es un síntoma de la precaria salud económica de Asia.

