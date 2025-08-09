Los aranceles de Donald Trump a Brasil son más amenaza que realidad

Donald Trump anunció aranceles del 50% para Brasil (REUTERS/Kevin Lamarque)

Cuando Donald Trump anunció por primera vez su ofensiva arancelaria el 2 de abril, se presentó como una venganza contra los países que habían “saqueado” y “expoliado” a Estados Unidos a través del comercio. Pero cuando la última ronda de gravámenes entró en vigor el 7 de agosto, Brasil, un país que importa más de Estados Unidos de lo que exporta, se vio afectado por una tasa del 50%, una de las más elevadas del mundo.

La razón no fue económica. Trump está indignado porque su aliado, Jair Bolsonaro, expresidente brasileño de extrema derecha, está siendo juzgado, acusado de planear un golpe de Estado. Los aranceles, afirmó, fueron una respuesta a esa “cacería de brujas”. Brasil no fue el único país atacado por motivos políticos. India se enfrenta a una tasa comparable por comprar petróleo ruso. Trump advirtió a Mark Carney, primer ministro de Canadá, que reconocer un Estado palestino dificultaría enormemente las negociaciones comerciales. El caso de Brasil, sin embargo, es el más claro hasta ahora de cómo Trump usa el comercio como arma para interferir en los asuntos de otro país.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (conocido como Lula) ha respondido con desafío. Afirma que Brasil no se dejará “tutelar” por potencias extranjeras ni se “humillará” ante un “emperador” indeseado. Sin embargo, no ha llegado a tomar represalias. En cambio, ha recibido un alivio significativo gracias a las empresas brasileñas y sus clientes en Estados Unidos que han presionado directamente al gobierno. Trump parpadeó. Los aranceles vigentes contra Brasil eximen a casi 700 productos, incluyendo aviones, petróleo, pulpa de madera y jugo de naranja. Los exportadores de café, carne de res y frutas no tuvieron tanta suerte. Lula ha declarado una victoria de la “soberanía” y ha recibido un modesto impulso en las encuestas.

Incluso antes de las exenciones, el impacto de los aranceles de Trump en la economía brasileña parecía limitado. La mayor economía de América Latina es relativamente cerrada. Sus exportaciones representaron menos de una quinta parte del PIB el año pasado, en comparación con más de un tercio en México y más del 70% en economías asiáticas abiertas como Vietnam y Tailandia. Brasil también depende mucho menos de Estados Unidos que antes. Solo el 13% de sus exportaciones están sujetas a los gravámenes de Trump, una reducción con respecto a la cuarta parte de hace dos décadas. Mientras tanto, la proporción destinada a China se ha multiplicado casi por seis, hasta alcanzar el 28%.

Las exenciones suavizan un golpe ya de por sí leve. Casi la mitad de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se salvarán, según estima TS Lombard, firma de investigación de inversiones. Como resultado, Itaú Unibanco, un banco brasileño, espera que la tasa arancelaria efectiva se sitúe en torno al 30%. Goldman Sachs ha mantenido sin cambios su previsión de crecimiento del PIB para este año en el 2,3%, citando las exenciones “notables”.

Algunos sectores sufrirán las consecuencias. El café es uno de los más afectados. Brasil envía casi medio millón de toneladas de granos a Estados Unidos cada año, lo que representa el 16% de sus exportaciones de café. El efecto ya es visible: los envíos en julio se redujeron en un tercio con respecto al año anterior, ya que los importadores retrasaron los pedidos en medio de la incertidumbre. Cecafé, la asociación comercial de productores de café, advirtió de un impacto “significativo” para los tostadores y comerciantes brasileños. La industria de la carne de vacuno también se verá afectada. Casi el 17% de las exportaciones brasileñas de carne de vacuno se destinaron a Estados Unidos el año pasado, y los envíos ya se han desplomado en los últimos meses. Los exportadores de frutas, en particular de mangos, bayas de açaí y otras frutas tropicales, enfrentan trastornos similares.

Sin embargo, incluso estos sectores podrían demostrar resiliencia. Brasil ha diversificado sus mercados de forma constante en los últimos años, y las exportaciones más afectadas son productos básicos que pueden redireccionarse con bastante facilidad. La Unión Europea sigue siendo el mayor comprador de café brasileño. Las ventas a Asia Oriental, Oriente Medio y el Norte de África aumentaron un 25% y un 61%, respectivamente, el año pasado. El comercio con China continúa creciendo. Ya compra la mayor parte de la carne de vacuno de Brasil y, el 2 de agosto, aprobó las importaciones de 183 nuevas empresas cafeteras brasileñas.

Algunas pérdidas también podrían absorberse mediante apoyo estatal. El gobierno de Lula ha prometido ayudas específicas, incluyendo la compra de excedentes de los productores afectados. Finalmente, existe la esperanza de que se puedan suavizar los aranceles. El aumento de los precios en Estados Unidos podría presionar a la Casa Blanca para que cambie de rumbo.

El mayor riesgo podría residir en las próximas acciones de Lula. El 6 de agosto, afirmó que consultaría con otros miembros de los BRICS —un grupo de 11 economías de mercado emergentes que incluye a India y China— sobre las maneras de contrarrestar los aranceles de Trump. Esto bien podría desencadenar una escalada de la guerra comercial. Trump ya ha calificado al grupo de “antiamericano”. Amenazó con un arancel adicional del 10% sobre los productos de sus miembros durante la cumbre de los BRICS en Río el mes pasado. Como presidente electo, planteó un arancel del 100% si intentaban abandonar el dólar para los acuerdos comerciales.

Confrontar a Trump puede ser políticamente útil. El discurso duro de Mark Carney contribuyó a impulsarlo a él y a su Partido Liberal a una victoria inesperada en las recientes elecciones generales de Canadá. Los índices de popularidad de Lula han ido en aumento desde que Trump comenzó a atacar a Brasil, y Lula comenzó a presentarse como defensor de la soberanía brasileña. El daño que los aranceles le causan a Brasil probablemente se verá limitado. Lula debería seguir aprovechando los beneficios de ser atacado por Trump y tratar de evitar que se convierta en una pelea más grande.

