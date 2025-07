Imágenes satelitales muestran cómo recibir ayuda humanitaria en Gaza se ha convertido en una trampa mortal (REUTERS)

Solo en junio, 800 gazatíes murieron mientras intentaban recolectar alimentos, según el Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED), un monitor que utiliza informes del servicio de salud de Gaza. Las muertes se produjeron en medio de una crisis humanitaria cada vez más profunda en la franja. La ONU dice que todos los residentes de Gaza enfrentan inseguridad alimentaria y un tercio ha pasado días sin comer. Los funcionarios de salud locales informan que más de 100 personas murieron de hambre en las últimas semanas. El 27 de julio, Israel detuvo su asalto en partes del enclave para dejar entrar más ayuda. Desde entonces, han cruzado camiones adicionales y Jordania y los Emiratos Árabes Unidos han lanzado suministros desde el aire. Los gráficos y mapas a continuación muestran cómo en los últimos meses la lucha por la ayuda a menudo se volvió letal.

(The Economist)

Las muertes en los centros de ayuda se multiplicaron por más de ocho entre mayo y junio. Esto coincide con el inicio de las labores de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), un grupo respaldado por Estados Unidos creado para distribuir ayuda. La FGH comenzó a operar el 26 de mayo. Israel afirmó que impediría que Hamas, el movimiento islamista que controla la Franja, utilizara el flujo de ayuda para reforzar su control sobre la población civil, como afirmó que el grupo había hecho bajo el anterior sistema liderado por la ONU.

Según un informe de The New York Times, oficiales militares israelíes han admitido desde entonces que no tenían pruebas de que Hamas robara sistemáticamente la ayuda de la ONU.

La FGH ha abierto cuatro grandes centros de distribución (conocidos como Sitios de Distribución Segura o SDS), tres en el sur y uno en el centro de Gaza, y tiene previsto abrir más. Se sigue distribuyendo ayuda en sitios más pequeños de la ONU, pero los suministros allí casi se han agotado: los organizadores afirman que Israel ha limitado estrictamente sus entregas durante meses.

Los cuatro centros de la FGH se encuentran dentro de zonas controladas por Israel, de las cuales se ordenó previamente la evacuación de los civiles. Están conectados a zonas no militarizadas mediante senderos que comienzan a una distancia de hasta 4 km, y solo se puede acceder a ellos a pie. Las imágenes satelitales a continuación muestran multitudes formándose en los puestos de control. Dentro del centro, se colocan cajas con alimentos básicos, como harina, pasta y aceite de cocina, en un patio. Desde mayo, la FGH afirma haber distribuido más de 91 millones de comidas, lo que equivale a menos de una al día por persona.

El orden a menudo se altera. El 15 de julio, durante una visita a un puesto de observación israelí, The Economist presenció cómo una multitud irrumpía en un centro de la FGH después de que los guardias permitieran a un grupo de mujeres unirse al frente de una fila. Se disparó gas lacrimógeno, los guardias dejaron de repartir cajas y el centro fue cerrado (la FGH niega haber usado gas lacrimógeno). La evidencia del desorden también puede verse desde el espacio. Imágenes satelitales del 18 de julio muestran un puesto de ayuda al norte de Rafah desbordado por cientos de personas. Se informó que varias personas murieron por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel ( FDI ), según ACLED . La FGH niega cualquier incidente similar ese día.

Los datos de ACLED muestran que, desde el 26 de mayo, la mayoría de las muertes relacionadas con la ayuda humanitaria han sido causadas por disparos israelíes cerca de los centros de la GHF . Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman que solo disparan contra multitudes cuando representan una amenaza. Refutan las cifras de víctimas del Ministerio de Salud, dirigido por Hamás, que utiliza ACLED .

Las muertes también son causadas por aplastamientos. El 16 de julio, al menos 20 personas murieron en una estampida en un centro de la FGH. La FGH culpó a hombres armados vinculados a Hamás de desatar el pánico.

Las matanzas y el desastre humanitario en Gaza han causado alarma en el extranjero. Más de 240 organizaciones benéficas y ONG han pedido el cierre del GHF . El 21 de julio, 25 gobiernos, entre ellos el británico y el francés, acusaron a Israel de suministrar ayuda a cuentagotas y le exigieron que cumpliera con sus obligaciones en virtud del derecho humanitario. Tras el anuncio de Israel de que detendrá los combates en algunas zonas de la Franja para permitir la entrada de más ayuda, el sistema del GHF se complementará con lanzamientos aéreos y suministros adicionales de la ONU y otras agencias. Es demasiado pronto para predecir en qué medida esto aliviará la crisis.

