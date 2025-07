¿Qué pasaría si la IA hiciera explotar el crecimiento económico mundial?

Si la IA hiciera explotar el crecimiento económico mundial, los mercados de bienes, servicios y activos financieros, así como el trabajo, se verían trastocados (The Economist)

Hasta 1700, la economía mundial realmente no crecía, solo se estancaba. Durante los 17 siglos anteriores, la producción global había aumentado en promedio un 0,1% anual, una tasa a la cual la producción tarda casi un milenio en duplicarse. Luego las hiladoras Jennies comenzaron a zumbar y las máquinas de vapor empezaron a funcionar. El crecimiento global se quintuplicó al 0,5% anual entre 1700 y 1820. Para finales del siglo XIX había alcanzado el 1,9%. En el siglo XX promedió un 2,8%, una tasa a la que la producción se duplica cada 25 años. El crecimiento no solo se convirtió en la norma; se aceleró.

Si se cree en los evangelistas de Silicon Valley, este auge está a punto de volverse aún mayor. Sostienen que la inteligencia artificial general (AGI), capaz de superar a la mayoría de las personas en la mayoría de los trabajos de oficina, pronto elevará el crecimiento anual del PIB al 20-30% anual o más. Eso puede sonar absurdo, pero, durante la mayor parte de la historia humana, señalan, la idea de que la economía creciera en absoluto también parecía absurda.

La probabilidad de que la IA haga que muchos trabajadores sean redundantes es bien conocida. Lo que se discute mucho menos es la esperanza de que la IA pueda poner al mundo en un camino de crecimiento explosivo. Eso tendría consecuencias profundas. Los mercados, no solo de trabajo, sino también de bienes, servicios y activos financieros, se transformarían. Los economistas han intentado pensar cómo la AGI podría remodelar el mundo. La imagen que está surgiendo resulta tal vez contraintuitiva y ciertamente desconcertante.

Se ven figuras con computadoras y teléfonos inteligentes frente a las palabras "Inteligencia Artificial" en esta ilustración creada el 19 de febrero de 2024 (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

¡Son las ideas, estúpido!

Las economías originalmente crecieron principalmente por la acumulación de personas. Cosechas más grandes permitían alimentar a más bocas; más agricultores permitían cosechas más grandes. Pero esta forma de crecimiento no elevaba el nivel de vida. Peor aún, la hambruna era una amenaza constante. Thomas Malthus, un economista del siglo XVIII, razonaba que el crecimiento poblacional inevitablemente superaría el rendimiento agrícola, provocando pobreza. De hecho, ocurrió lo contrario: más personas no solo comían más, también tenían más ideas. Esas ideas llevaron tanto a mayor producción como, finalmente, a una menor fertilidad, lo que hizo subir la producción por persona. La teoría sostiene que la AGI permitiría una innovación desenfrenada sin ningún aumento de la población, impulsando el crecimiento del PIB per cápita.

La mayoría de los economistas coinciden en que la IA tiene el potencial de elevar la productividad y, por tanto, impulsar el crecimiento del PIB. La pregunta ardiente es: ¿Cuánto?. Algunos predicen solo un cambio marginal. Daron Acemoglu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, estima que la IA aumentará el PIB global en no más de 1-2% en total en una década. Pero esta conclusión depende de la suposición de que solo cerca del 5% de las tareas pueden ser realizadas más barato por la IA que por trabajadores. Esa suposición, a su vez, se basa en parte en investigaciones de 2023, cuando la IA era menos capaz.

Proyecciones más radicales sobre el impacto económico de la IA asumen que eventualmente una mayor parte de la producción mundial será automatizada a medida que la tecnología mejore y se logre la AGI. La automatización de la producción entonces solo requeriría suficiente energía e infraestructura—cosas que más inversión puede proporcionar. Normalmente, se piensa que el crecimiento impulsado por la inversión encuentra rendimientos decrecientes. Si agregas máquinas pero no trabajadores, el capital queda ocioso. Pero si las máquinas son lo suficientemente buenas reemplazando personas, la única limitación para la acumulación de capital es el capital mismo. Y aumentar la capacidad de IA es mucho más rápido que esperar a que la población crezca, argumenta Anson Ho de Epoch AI, un centro de estudios.

Sin embargo, incluso la automatización total de la producción no traería una explosión de crecimiento, según una revisión de modelos de Philip Trammell, de la Universidad de Oxford, y Anton Korinek, de la Universidad de Virginia. Supón que la producción está totalmente automatizada, pero la tecnología no mejora. La economía se estabilizaría en una tasa constante de crecimiento, determinada por la fracción de producción que se ahorra y reinvierte en la construcción de nuevas máquinas.

Un crecimiento verdaderamente explosivo requiere que la IA sustituya el trabajo en la tarea más difícil de todas: mejorar la tecnología. ¿Será la IA la que produzca avances en biotecnología, energía verde y en la propia IA? Se espera que los agentes de AGI puedan ejecutar tareas complejas de larga duración mientras interactúan con interfaces digitales. No solo responderán preguntas, sino que gestionarán proyectos. El AI Futures Project, un grupo de investigación, pronostica que para finales de 2027, laboratorios casi completamente automatizados de IA estarán realizando investigación científica. Sam Altman, director de OpenAI, ha predicho que los sistemas de IA probablemente empezarán a producir “nuevas ideas” el próximo año.

Los economistas que estudian la teoría del crecimiento endógeno—que modela el progreso tecnológico—han sostenido durante mucho tiempo que, si las ideas engendran más ideas con suficiente velocidad, el crecimiento debería aumentar sin límite. El capital no solo se acumula; se vuelve más útil. El progreso es multiplicativo. Los humanos nunca han cruzado este umbral. De hecho, algunos economistas han sugerido que encontrar ideas se ha vuelto más difícil con el tiempo. Los investigadores humanos deben, por ejemplo, absorber cada vez más material para llegar a la frontera del conocimiento.

La AGI podría liberar estas restricciones. En el modelo de Epoch, los grandes retornos iniciales de la automatización se reinvierten en hardware y software para investigación. El crecimiento anual del PIB supera el 20% una vez que la IA puede automatizar cerca de un tercio de las tareas y sigue aumentando. El modelo, según Ho, está “definitivamente equivocado”, pero es difícil decir dónde. Los economistas creen que es demasiado optimista respecto a los incentivos para invertir en investigación, cuyos beneficios se difunden en la economía, creando un problema de acción colectiva. Las empresas de IA le dicen a Ho que subestima los efectos de retroalimentación que se activan cuando la AGI puede mejorarse a sí misma—un proceso que, se espera, llevará finalmente a una superinteligencia mucho más capaz que cualquier humano.

Un laboratorio de avanzada emplea inteligencia artificial para inspeccionar un huevo, combinando ciencia y tecnología para garantizar la calidad y seguridad alimentaria (Imagen ilustrativa Infobae)

La ciencia paroxística

Si se asume que esos bucles tienen máxima fuerza y la economía se convierte en “información producida por capital informacional, que es producida por información, que a su vez genera información cada año más rápido”, como escribió William Nordhaus, Nobel de Economía, en un artículo de 2021, esto provocaría la singularidad—un punto en el que la producción se vuelve infinita. La singularidad es en realidad un contraargumento: prueba de que el modelo debe, eventualmente, demostrarse erróneo. Pero incluso el primer paso, una gran aceleración del crecimiento, sería un evento profundo.

¿Qué significaría todo esto para los trabajadores? La primera explosión de crecimiento de la humanidad no fue especialmente generosa para ellos. Un obrero de la construcción inglés en 1800 ganaba los mismos salarios reales que uno en 1230, según Greg Clark, de la Universidad del Sur de Dinamarca. El creciente número de bocas que alimentar anuló todo el aumento de la producción. Algunos historiadores argumentan que, en los siguientes 50 años, los estándares de vida de los trabajadores incluso declinaron.

Esta vez la preocupación es que los trabajadores queden desplazados. El precio de operar una AGI establecería un límite superior para los salarios, ya que nadie emplearía a un trabajador si una IA puede hacer el trabajo por menos. Ese límite caería con el tiempo a medida que la tecnología mejore. Si la IA se hace lo bastante barata y capaz, la única fuente de ingreso de la gente sería como rentistas, es decir, propietarios de capital. Nordhaus y otros han mostrado cómo, cuando el trabajo y el capital se vuelven suficientemente sustituibles y el capital se acumula, todo el ingreso termina yendo a los dueños del capital. De ahí la creencia en Silicon Valley: más vale ser rico cuando ocurra la explosión.

Una economía boyante pero sin trabajadores puede ser el destino final de la humanidad. Pero Tyler Cowen, de la Universidad George Mason—economista generalmente optimista respecto a la IA—, sostiene que el cambio será más lento de lo que permite la tecnología subyacente. “Hay muchos factores de producción… mientras más fuerte sea la IA, más las debilidades de los otros factores te frenan”, dice. “Podría ser la energía; podría ser la estupidez humana; podría ser la regulación; podrían ser restricciones de datos; tal vez solo lentitud institucional”. Otra posibilidad es que incluso una superinteligencia se quede sin ideas. “La IA puede resolver un problema con los pescadores, pero no cambiaría lo que hay en el estanque”, escribieron Philippe Aghion, de la LSE, y otros en 2017.

Rodeados de tales restricciones, el impacto económico de la AGI puede no ser tan dramático como sugieren los modelos. Mientras los humanos conserven ventaja en algunos aspectos, la gente trabajará junto a las máquinas. Algunos, incluso, serán muy bien pagados. En el artículo de Nordhaus, una no-sustitución perfecta entre trabajo y capital durante un avance de la IA lleva a una explosión en los salarios. Curiosamente, estos aún se reducen como proporción de la economía, ya que la economía crece mucho más rápido. Hay evidencia de esa dinámica ya en las empresas tecnológicas, que tienden a pagar sueldos súper altos a los mejores trabajadores, aunque la proporción de ingresos de dichas empresas que va a los dueños es inusualmente alta.

Los promedios ocultan variaciones. Los salarios explosivos de los superestrellas no consolarían a aquellos con trabajos de oficina más mundanos, que tendrían que recurrir a los sectores económicos que no han sido automatizados. Supón, pese a la AGI, que el progreso tecnológico en robótica se detiene. Entonces habría trabajo físico para humanos, desde plomería hasta entrenar deportes. Estas partes de la economía, como las industrias de alta intensidad de trabajo hoy, probablemente se verían afectadas por la “enfermedad de costes de Baumol” (aflicción beneficiosa para los trabajadores), donde los salarios subirían sin que aumente la productividad.

En el caso clásico, nombrado por el economista William Baumol, los salarios suben para evitar que los trabajadores cambien a industrias donde la productividad está despegando. Eso no aplicaría con la AGI, pero otros factores podrían producir efectos similares. Los dueños de IA y los trabajadores de élite pueden gastar buena parte de sus nuevas fortunas en servicios muy intensivos en mano de obra, por ejemplo. Piensa en los ricos actuales, que gastan en cosas difíciles de automatizar, desde comidas en restaurantes hasta niñeras. Es una visión optimista: incluso quienes no son superestrellas se benefician.

Sin embargo, los no-ricos disfrutarían solo de una abundancia selectiva. Su poder adquisitivo sobre cualquier cosa que la IA pueda producir o mejorar se dispararía. Los bienes manufacturados en fábricas dirigidas por IA podrían ser casi gratuitos; el entretenimiento digital sería casi gratis; los precios de los alimentos, si la IA logra aumentar el rendimiento agrícola, podrían colapsar. Pero el precio de cualquier cosa aún intensiva en trabajo—como cuidar niños o comer fuera—tendría que aumentar con los salarios. Quien cambiara de un trabajo de oficina actual a un sector intensivo en trabajo podría comprobar que puede permitirse menos cosas o servicios de alta demanda que hoy.

Algunos temen que el efecto Baumol sea tan agudo que limite el crecimiento. Cuando el precio de algo colapsa, la gente compra más. Pero su participación en el gasto total puede seguir bajando. Toma los alimentos. En 1909, los estadounidenses compraban 3400 calorías diarias (con desperdicio), lo que costaba el 43% de su ingreso. Hoy compran 3900 calorías al día, que cuestan solo el 11% del ingreso. Si los precios bajan más rápido de lo que aumenta la cantidad, la economía medida se irá llenando de lo que no puede hacerse más eficiente. “El crecimiento puede estar limitado no por lo que hacemos bien sino por lo esencial e imposible de mejorar”, escribieron Aghion y sus colegas.

Sin embargo, es fundamental mantener la perspectiva sobre el efecto Baumol, argumenta Dominic Coey, de Meta. Incluso si limitan el tamaño medido de la economía, la AGI podría traer cambios colosales. Nuevamente, hay eco de revoluciones tecnológicas pasadas. Los teléfonos inteligentes y servicios interminables gratuitos han cambiado el mundo, pero no parecen haber afectado mucho al crecimiento. Y, finalmente, una superinteligencia podría resolver también los cuellos de botella, por ejemplo descubriendo nuevas tecnologías que permitan más energía o acelerando la robótica.

¿Qué hacer si crees que se avecina una explosión de crecimiento económico? El consejo de los modelos es simple: poseer capital, cuyos retornos se dispararán. (No es difícil encontrar en Silicon Valley ingenieros bien pagados ahorrando en efectivo por si su labor deja de tener valor.) La dificultad es saber qué activos conviene tener. Hay una razón simple: un crecimiento altísimo implica tasas de interés reales igualmente altísimas.

Considera las fuerzas financieras que surgirán en cuanto se prevea una explosión de crecimiento. Se necesitarán inversiones masivas en centros de datos y energía. Puede parecer que cifras como el proyecto “Stargate” de OpenAI, de 500.000 millones de dólares, ya son descomunales. Pero según el modelo de Epoch AI, la inversión óptima en IA este año sería 50 veces más: 25 billones de dólares. Y eso es solo una parte. Una economía mayor requeriría más capital no tecnológico para cosas como infraestructura y grandes fábricas. Se desataría una carrera por invertir.

Al mismo tiempo, la inclinación a ahorrar caería. En promedio, los ingresos estarán por dispararse. Los economistas suelen asumir que la gente trata de suavizar el consumo en el tiempo: prefiere gastar 100 dólares hoy y 100 mañana, antes que 200 hoy y nada mañana. De ahí la necesidad de ahorro, que puede invertirse para propiciar el crecimiento. Pero una economía disparada vuelve innecesaria la austeridad. La abundancia lujosa está por llegar, ¿para qué ahorrar? Por eso, explicó Frank Ramsey, economista de comienzos del siglo XX, al subir el crecimiento, también lo hacen las tasas de interés reales, para alentar el ahorro de quienes, de otro modo, gastarían todo.

Para los precios de los activos, esto supone una pugna, argumentan Trevor Chow y colegas. Toma las acciones: tasas de interés mucho más altas elevan la tasa de descuento de los beneficios futuros, y por tanto reducen el valor de los flujos de caja futuros. Por otro lado, un crecimiento mucho mayor, si una empresa no está en riesgo por la IA, debería llevar a mayores beneficios futuros. “El efecto neto sobre los precios promedio de las acciones es ambiguo”, concluyen.

La fuerza de la regla de Ramsey lo será todo: cuanto mayor la inclinación a suavizar el consumo, más subirán las tasas si el crecimiento futuro se da por hecho. Lamentablemente, no hay consenso sobre lo fuerte que es esa inclinación. Los macroeconomistas creen que es tan marcada que las tasas normalmente suben más rápido que el crecimiento, haciendo caer los mercados bursátiles. Los académicos financieros tienden a lo contrario: que el crecimiento supera a las tasas.

Si eso parece muy arriesgado, hay quien sugiere simplemente poner dinero en el banco: así se aprovecharían tasas de interés altas sin preocuparse del valor del capital. Pero si los bancos centrales no reaccionan y fijan tasas por debajo de lo necesario, la inflación se dispararía y el valor del dinero se erosionaría. La tierra es otra opción: su oferta es fija, y existe la teoría de que una superinteligencia querría cubrir el planeta de paneles solares y centros de datos, subiendo los precios de la tierra. Pero la tierra es de los activos más sensibles a las tasas. Imagina refinanciar una hipoteca al 30%.

El avance de la IA ha superado desde hace una década todas las previsiones sobre cuándo superaría ciertos hitos (Imagen ilustrativa)

¿Más plumas o más silbidos?

Tasas de interés más altas complicarían la situación para los gobiernos endeudados. El crecimiento rápido aliviaría sus problemas fiscales, pero las tasas más altas los agravarían. Tendrían que entregar mucho dinero a los tenedores de bonos, justo cuando la pérdida de empleos eleve la demanda de redistribución en sentido contrario, como ocurre con las rentas universales que muchos en Silicon Valley consideran necesarias. Cowen aboga por centrarse en el tamaño creciente de la tarta en lugar de en cómo se reparte. Pero cualquier país que no desate el crecimiento por IA y dependa de inversores globales enfrentará serios apuros.

Si los inversores pensaran que esto es probable, los precios de los activos ya estarían cambiando. Sin embargo, pese a las valoraciones altísimas de tecnológicas, los mercados están lejos de valorar un crecimiento explosivo. “Los mercados no lo prevén como altamente probable”, dice Basil Halperin, de Stanford. Un borrador de Isaiah Andrews y Maryam Farboodi, de MIT, revela que los rendimientos de los bonos han caído normalmente en los lanzamientos de nuevos modelos de IA, más que subir.

Silicon Valley, en otras palabras, aún no ha convencido al mundo de su tesis. Pero el avance de la IA ha superado desde hace una década todas las previsiones sobre cuándo superaría ciertos hitos. No hace falta ir a 1700 para encontrar a alguien a quien asombrar con el progreso humano: basta imaginar enseñar DeepSeek a una persona de 2015. Si el consenso sobre los efectos de la IA va tan atrás como la mayoría de las predicciones sobre su capacidad, inversores y demás estarán ante una gran sorpresa. Las consecuencias del crecimiento económico para el bienestar humano, dijo Robert Lucas, son tan profundas que “una vez que se empieza a pensar en ellas, cuesta pensar en otra cosa”. Como en otras áreas, la perspectiva de la AGI multiplica este fenómeno.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.