Cómo OnlyFans transformó la industria del porno

Desde su fundación en 2016 por un británico adinerado, OnlyFans se ha convertido en un gigante del contenido para adultos. La plataforma, cuyo actual propietario, un misterioso ucraniano-estadounidense, estaría buscando venderla por 8000 millones de dólares, es utilizada por más de 4 millones de “creadores”, que publican contenido, y más de 300 millones de “fans”, que pagan por él. En su año fiscal hasta noviembre de 2023, según los últimos datos disponibles, obtuvo unos ingresos de 1300 millones de dólares. Con alrededor del 50%, su margen operativo fue superior al de gigantes tecnológicos como Alphabet, Meta y Microsoft. OnlyFans ha sido un enorme éxito financiero. También ha transformado la forma en que se produce, se comparte y se consume el porno en Internet.

Internet ha estado lleno de obscenidades desde que existe. Un trabajo publicado en el Journal of Sex Research en 2023 sugiere que los principales sitios web pornográficos reciben más visitantes mensuales y visitas a sus páginas que Amazon, Netflix o Zoom. Sin embargo, la industria ha tenido dificultades para ganar dinero. Los “sitios web de videos”, como PornHub, permiten a los usuarios ver videos de forma gratuita. Los ingresos por publicidad son insignificantes, ya que muchas marcas evitan los contenidos para adultos. Las medidas para mantener los contenidos ilegales, como la pornografía infantil, fuera de algunos sitios web son débiles.

OnlyFans ha desarrollado un nuevo enfoque lucrativo. Cobra a los usuarios por ver videos, con tarifas adicionales por contenido personalizado, merchandising y chats personalizados. Gran parte de este contenido, aunque no todo, es de naturaleza sexual. OnlyFans se queda con un 20% de lo que pagan los usuarios, un poco menos que Uber, una aplicación de transporte, y más o menos lo mismo que Airbnb, una plataforma de alojamiento compartido. OnlyFans pagó a los creadores 5300 millones de dólares en su año fiscal 2023. Como no está en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, no tiene que pagarles una parte de sus ingresos.

El dinero le ha permitido a OnlyFans invertir en medidas de seguridad que, aunque no son perfectas, son mejores que las de muchos de sus competidores. En algunos mercados, como el Reino Unido, usa tecnología de terceros para calcular la edad de los espectadores con un escaneo facial, para asegurarse de que los menores no se registren. A los creadores les exige numerosos documentos, como un documento de identidad oficial y datos bancarios. Cuenta con casi 1500 personas que verifican las cuentas y comprueban que los videos de la plataforma cumplen sus normas. En mayo, OnlyFans rechazó alrededor de dos tercios de las 187.305 solicitudes que recibió para crear nuevas cuentas. Keily Blair, su directora ejecutiva, compara esto con el proceso de “conozca a su cliente” que utilizan los grandes bancos. “No hay anonimato en OnlyFans”, afirma, y añade que el sitio no está cifrado de extremo a extremo, lo que permite a la empresa supervisar lo que se publica. Además, no hay ningún algoritmo que impulse las publicaciones.

Los creadores han acudido en masa al sitio. El año pasado, Lily Allen, una cantante pop, reveló que ganaba más dinero a través de OnlyFans, donde compartía fotografías de sus pies, que a través de Spotify, un servicio de streaming de música. Bonnie Blue, una trabajadora sexual que fue expulsada de OnlyFans este mes tras una hazaña en la que se acostó con más de 1000 hombres en un día, cuenta a The Economist que ganaba hasta 250.000 dólares al mes con el sitio. Se compró un Ferrari y un Rolex. El suyo es un negocio serio: Blue tiene un equipo de unas diez personas, entre las que se incluyen fotógrafos, editores y personal de seguridad. Afirma que pasa entre el 60% y el 70% de su tiempo en su escritorio, en lugar de en el dormitorio, respondiendo a mensajes y realizando tareas administrativas. “Ser creadora en línea no es tan glamuroso como parece”, afirma.

OnlyFans se enfrenta a muchos riesgos. Uno de ellos es la competencia de sitios web de suscripción más nuevos, como Fansly, donde Blue ha compartido videos desde la prohibición. Las herramientas de inteligencia artificial están produciendo porno cada vez más realista de forma gratuita. Además, está la vigilancia del contenido para adultos. El 1 de julio, Suecia introducirá normas que implican que cualquier persona que pague por imágenes o videos personalizados en sitios web pornográficos podría enfrentarse a hasta un año de prisión. OnlyFans fue multada con más de un millón de libras (1,4 millones de dólares) por el organismo regulador de los medios de comunicación británico este año por proporcionarle información errónea sobre su proceso de verificación de la edad. Una revisión independiente de la industria pornográfica en Gran Bretaña, publicada en febrero, argumentaba que “la competencia por los clics está impulsando la producción de contenidos cada vez más perturbadores”; la semana pasada, el Gobierno anunció que la representación de estrangulamientos en el porno sería ilegal. OnlyFans también está a merced de los proveedores de pagos, que tienen sus propias normas sobre los servicios que admiten.

Aun así, por 8000 millones de dólares, OnlyFans parece una ganga. Airbnb y Uber están valoradas actualmente en 33 y 50 veces sus beneficios operativos de los últimos 12 meses, respectivamente. Si tomamos la media de ambas, OnlyFans debería estar valorada en unos 28 000 millones de dólares. Si sus beneficios han crecido desde que presentó sus últimos resultados en 2023, su valor sería aún mayor. Al menos algunos compradores se sentirán tentados a echarle un vistazo.

