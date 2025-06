Lo que está sucediendo en Los Ángeles podría ser un modelo para la administración Trump

Una persona ondea una bandera mexicana sobre un vehículo en llamas durante una protesta contra las redadas federales de inmigración en el centro de Los Ángeles, California, EE. UU., el 8 de junio de 2025 (REUTERS/David Ryder/Foto de archivo)

¿Es el desastre en Los Ángeles un hecho aislado? ¿O es el comienzo de un verano de disturbios y de represión por parte del presidente Donald Trump, quien no tiene paciencia con los manifestantes en ciudades donde el electorado demócrata es mayoría?

Hasta ahora, las protestas en Los Ángeles son pequeñas comparadas con los anteriores ocurridas en la ciudad. Más de 12.000 personas fueron arrestadas durante los disturbios de Rodney King en 1992. En los últimos dos días, el total asciende a sólo unas 60. Pero la situación podría empeorar. Mientras los angelinos rezan por la calma y la retirada de las tropas de las calles, Estados Unidos se encuentra en un momento peligroso.

El núcleo del dilema del país reside en que el presidente fue elegido con el mandato de lidiar con la inmigración ilegal. Sin embargo, algunos de sus partidarios interpretan eso como hacer cosas que podrían ser inconstitucionales y que son claramente imposibles e imprudentes. El propio Trump parece estar dispuesto a usar soldados para reprimir las protestas contra sus políticas. “Vamos a tener tropas por todas partes”, dijo cuando se le preguntó sobre la situación en Los Ángeles.

El presidente y sus asesores creen que la política de imponer la Guardia Nacional en California les favorece. El esquema es el siguiente: anunciar medidas drásticas contra la inmigración en una ciudad cuyos líderes no las desean, esperar las protestas y luego llamar a las tropas para sofocar a los manifestantes. La brutal represión contra manifestantes serviría de advertencia a otras ciudades que podrían resistirse. También es una señal para los partidarios de MAGA de que Trump está cumpliendo con el propósito para el que lo eligieron.

Con la notable excepción de las marchas de mujeres en 2017, las recientes protestas políticas masivas en ciudades estadounidenses han tendido a estar teñidas de violencia. En las últimas 72 horas, Los Ángeles ha sufrido delitos contra la propiedad y la policía ha sido atacada con fuegos artificiales. Esto podría convertir el llamado a la Guardia Nacional como justificación, ya que las tropas podrían llegar a ser vistas como una solución a la tensión que su presencia parece diseñada para exacerbar.

Una pregunta es si Trump tenía la autoridad legal para desplegar la Guardia Nacional sin la intervención del gobernador de California, Gavin Newsom. Newsom afirma que la policía se las arreglaba bien por sí sola y que está demandando al gobierno. Trump ha citado una disposición del Código de las Fuerzas Armadas de EEUU que permite el despliegue de tropas para hacer frente a la amenaza de rebelión.

La policía se enfrenta a manifestantes que bloquean una calle con una barricada durante una protesta contra las redadas federales de inmigración en el centro de Los Ángeles, California, EEUU, el 8 de junio de 2025 (REUTERS/David Ryder)

Independientemente del fallo de los tribunales —y a menudo se resisten a cuestionar al presidente sobre qué se considera una amenaza—, la política de control migratorio de Trump es impracticable. El número de migrantes indocumentados en Estados Unidos oscila entre 11 millones (la estimación de las encuestas) y 20 millones (la cifra que utiliza el gobierno). Incluso con el enorme aumento previsto del gasto en centros de detención, Trump no tiene dónde destinar ni siquiera una fracción de esa cifra antes de que sean expulsados. Sin embargo, oponerse a la política, como hace California, pone al alcalde de Los Ángeles y al gobernador del lado de los extranjeros que infringen las normas, que es donde Trump los desea.

Y potenciar la política mediante el despliegue de soldados en servicio activo, como ha amenazado el gobierno de Trump, es claramente imprudente. De todas las batallas que este presidente ha iniciado —con tribunales, universidades y bufetes de abogados—, una guerra contra las ciudades estadounidenses, sus votantes y alcaldes es la que presenta el mayor potencial de violencia.

Es difícil no creer que los motivos de Trump para este enfrentamiento vayan más allá del deseo de deportar inmigrantes de forma eficiente. Obtuvo poco más del 30% de los votos en el condado de Los Ángeles el año pasado. Solo dos de las ciudades más grandes de Estados Unidos, Dallas y Fort Worth, tienen alcaldes republicanos. En medio del odio partidista que agita a Estados Unidos hoy en día, el presidente puede usar esta táctica para enfurecer a los votantes del otro bando y emocionar a los suyos. En esta guerra tribal, las acusaciones de hipocresía se desvanecen. Por el contrario, cuando el presidente que indultó a sus propios insurrectos que atacaron el Capitolio envía tropas para enfrentarse a los angelinos partidarios de los demócratas, es más probable que sus leales dejen de lado sus preocupaciones sobre la economía o el revuelo en torno al ex jefe de DOGE, Elon Musk. El peligro es que Trump también intente esta táctica en otros bastiones demócratas. Desde los disturbios de la década de 1960, que contribuyeron a la elección de Richard Nixon, hasta los disturbios de Black Lives Matter, que parecieron perjudicar a Trump antes de beneficiarlo, el ciclo de protestas, violencia y represión a menudo beneficia a la derecha política, incluso cuando el propio gobierno aviva los disturbios. En Los Ángeles, ni el departamento de policía local, ni el alcalde ni el gobernador pensaron que la presencia de la Guardia Nacional ayudaría a restablecer el orden. Pero señalar eso es no entender por qué Trump ordenó el despliegue de tropas. Eso fue para generar confrontación.

